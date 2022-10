Kioxia et Western Digital célèbrent l'inauguration de Fab7 à Yokkaichi, au Japon

The clean room of Fab7, Yokkaichi Plant (Photo: Business Wire)

YOKKAICHI, Japon, et SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Kioxia Corporation et Western Digital Corporation (NASDAQ: WDC) ont célébré aujourd'hui l'inauguration de l'unité de fabrication de semi-conducteurs de pointe Fab7 à l'usine de Yokkaichi, dans la préfecture de Mie, au Japon. La capacité de production de Fab7 augmentera progressivement, en fonction des tendances du marché.

L'investissement total dans la phase 1 de Fab7 devrait être d'environ mille milliards de yens. Une partie de l'investissement de capitaux dans la phase 1 de l'unité Fab7 sera financée par une subvention gouvernementale visant à promouvoir les installations de production de semi-conducteurs de pointe et à garantir la production stable de semi-conducteurs au Japon.

Fab7 a la capacité de produire une mémoire flash à 162 couches de sixième génération et une mémoire flash 3D avancée. La commercialisation de la mémoire flash à 162 couches est prévue pour début 2023.

L'unité utilise l'intelligence artificielle pour améliorer l'efficacité de la production et sa conception spatiale astucieuse agrandit l'espace disponible pour les équipements de fabrication dans ses salles blanches. Fab7 est conçue pour être sûre et durable, et pour absorber les secousses sismiques. Elle est dotée des tout derniers équipements de fabrication à économie d'énergie.

Nobuo Hayasaka, président et chef de la direction de Kioxia Corporation, déclare : « Fab7 est l'unité de fabrication de semi-conducteurs la plus récente et la plus avancée technologiquement du Japon, et elle sera indispensable pour l'avenir de Kioxia. À long terme, la demande mondiale pour les mémoires devrait augmenter à mesure que la consommation de données augmente sur les différents appareils connectés. Nous continuerons d’investir pour l’avenir et de répondre aux besoins du marché, afin de contribuer à la construction d’une société numérique qui rend la vie des gens plus riche. »

Le Dr Siva Sivaram, président Technologie et stratégie chez Western Digital, déclare : « Grâce à sa conception innovante et à ses gains de productivité, la nouvelle unité Fab7 illustre l'engagement de Western Digital à fournir des technologies de mémoire et de stockage durables à nos clients dans le monde entier. Nous apprécions notre relation extraordinaire avec Kioxia et célébrons cette étape importante alors que nous continuons à travailler ensemble à notre réussite à long terme. »

Kioxia et Western Digital ont entamé un partenariat de coentreprise fructueux de plus de 20 ans et continueront à accroître leurs synergies et leur compétitivité grâce au développement conjoint de mémoires flash 3D.

