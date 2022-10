L’étude Total Economic Impact™ de 2022 révèle un retour sur investissement de 518 % grâce à Gurobi

BEAVERTON, Ore--(BUSINESS WIRE)--Gurobi Optimization, LLC, leader des technologies d’intelligence décisionnelle et créateur du solveur d’optimisation mathématique le plus rapide au monde, a aujourd’hui annoncé les résultats de l’étude sur l’impact économique total (Total Economic Impact™ (TEI)) menée par Forrester Consulting, qui examine le retour sur investissement (ROI) potentiel du déploiement de Gurobi Optimizer.

Cette étude montre qu’une organisation composite, basée sur des clients interrogés, qui avait déjà mis en place une solution d’optimisation mathématique, a obtenu un retour sur investissement de 518 % sur trois ans en évoluant vers Gurobi, avec un délai d’amortissement de moins de six mois. Pour les organisations qui viennent d’adopter l’optimisation mathématique, le ROI sera probablement beaucoup plus élevé.

« L’étude confirme ce que les clients nous disent depuis des années, à savoir que Gurobi permet de prendre de meilleures décisions d’affaires en moins de temps, faisant économiser à nos clients des millions, voire des milliards de dollars », a déclaré Duke Perrucci, directeur de l’exploitation chez Gurobi. « Nos clients sont passionnés par Gurobi, et les aider à réussir nous passionne. »

Selon les participants à l’étude, Gurobi leur permet de résoudre des problèmes beaucoup plus rapidement que les solveurs open-source, d’autres solveurs commerciaux et outils d’optimisation basés sur tableurs. Les participants ont plus précisément indiqué que Gurobi atteint l’optimalité 10 fois plus vite que d’autres solveurs commerciaux.

Un participant, responsable des systèmes d’ingénierie d’extraction et de traitement au sein d’une organisation minière de 10 à 20 milliards de dollars, a expliqué : « [Gurobi Optimizer] permet des résolutions et des délais de développement rapides pour nous donner des preuves de concept vraiment rapides grâce auxquelles nous pouvons rechercher de la valeur plus vite qu’avec un autre outil. »

Un autre participant, chercheur principal en opérations au sein d’une entreprise technologique de plus de 50 milliards de dollars, a ajouté : « Le principal avantage que nous retirons de Gurobi réside dans la résolution plus rapide des problèmes. Il est bien plus performant que les autres solveurs que nous avons utilisés. »

Les participants ont également indiqué que Gurobi était capable de traiter des problèmes plus importants et plus complexes impliquant des milliers de milliards de résultats possibles et de fournir des solutions de haute qualité dans les délais requis pour le problème en question. Les organisations ont donc pu générer des revenus supplémentaires et économiser des surcoûts opérationnels grâce à l’optimisation mathématique améliorée que procure Gurobi.

Outre les avantages quantifiés - notamment les économies de coûts d’exploitation, l’augmentation du chiffre d’affaires et les économies réalisées grâce au retrait des anciens solveurs commerciaux - les participants ont fait état d’une longue liste d’avantages non quantifiés. Ces avantages comprenaient, entre autres, des délais de résolution plus rapides, l’engagement de l’équipe de Gurobi en faveur de l’amélioration continue, une assistance technique et une gestion de compte solides, ainsi que l’agilité de son modèle de tarification et de licence.

Un responsable technique d’une entreprise de transport de 10 à 20 milliards de dollars a expliqué : « Nous n’utilisons que [Gurobi] et avons confiance en sa stratégie. Leurs prix sont clairs [et] simples. » Ils ont également ajouté que Gurobi offre un retour sur investissement nettement supérieur et que le modèle de tarification de Gurobi renforce leur agilité.

Le responsable de la recherche opérationnelle de l’entreprise technologique a expliqué que Gurobi continue de doper les performances de son solveur : « Ses performances par rapport à MADlib, une référence classique du secteur pour la résolution de problèmes associés à des nombres entiers mixtes, sont de plus en plus élevées. La capacité de pré-résolution [de Gurobi] s’est améliorée. Ses méthodes heuristiques se sont améliorées. Je dirais que cet outil a creusé l’écart avec ses concurrents au cours des six dernières années. »

Rendez-vous sur le site web de Gurobi pour télécharger l’intégralité de l’étude sur l’impact économique total et l’infographie associée.

À propos de Gurobi Optimization

Grâce à la technologie d'intelligence décisionnelle de Gurobi, vous pouvez prendre des décisions commerciales optimales en quelques secondes. Qu'il s'agisse de la planification de la main-d'œuvre, de la gestion de portefeuille, de l'optimisation du marketing, de la conception de la chaîne d'approvisionnement ou de tout autre domaine, Gurobi identifie votre solution optimale parmi des milliards de possibilités.

En tant que leader dans le domaine de l'intelligence décisionnelle, Gurobi propose un logiciel complet et facile à intégrer, ainsi qu'une assistance de premier ordre, avec un Taux de Satisfaction Client de 98%, le plus élevé du secteur.

Fondée en 2008, Gurobi est présente sur le continent américain, en Europe et en Asie. Plus de 2500 clients à l’internationale dans plus de 40 secteurs d'activité utilisent Gurobi, dont SAP, Air France et la National Football League, ainsi que la moitié des entreprises du classement Fortune 10 et 70% des grandes entreprises technologiques mondiales. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.gurobi.com/ ou appelez le +1 713 871 9341.