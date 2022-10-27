SeRANIS任務為地球帶來空間創新

盧森堡貝茨多夫和德國新比貝格--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--空間和技術集團OHB SE的子公司LuxSpace與慕尼黑聯邦國防軍大學(University of German Armed Forces Munich)剛剛簽署了一份關於dtec.bw SeRANIS（空間網路順暢無線接取網路）小衛星任務的合約。這項UniBw M任務提供了世界上首個可公開存取的在軌多功能實驗室，並將使用LuxSpace建造的Triton-X Heavy平臺。

SeRANIS是一個小型衛星任務，透過15次試驗來探索各個領域的未來關鍵技術，包括未來的6G行動通訊系統、雷射通訊和物聯網。

慕尼黑聯邦國防軍大學空間研究中心教授、SeRANIS專案負責人Andreas Knopp博士表示：「SeRANIS任務是獨一無二的，其目標是在一顆衛星上建立一個多功能實驗室，與傳統根據『立方體衛星』的研究方法有本質的區別。這項高度複雜的任務需要一個可靠、靈活的平臺。Triton-X Heavy平臺在我們的招標中勝出。SeRANIS任務有兩個目標：為德國聯邦國防軍獲得低地球軌道的新能力奠定基礎，以及為德國研究界提供一個軌道實驗室。」

LuxSpace執行長Edgar Milic表示：「能夠借著高性能和可擴充的Triton-X小型衛星平臺參與SeRANIS任務，令LuxSpace感到自豪並滿懷熱情。SeRANIS上的各種創新技術和有效載荷非常適合我們在輕/中/重品質層級為250公斤以內衛星開發的多工平臺。」

關於UniBw 和 dtec.bw

慕尼黑聯邦國防軍大學(www.unibw.de)為軍隊和平民學生提供學術培訓服務。SeRANIS是一個由德國聯邦國防軍數位化和技術研究中心(dtec.bw)資助的研究專案。更多資訊請造訪www.dtecbw.de 和 www.seranis.de

關於 LuxSpace

LuxSpace於2004年作為OHB SE的子公司在盧森堡成立，是小型衛星和空基應用及服務的綜合供應商。該公司可以回看七個成功發射的空間系統的資料，包括2020年9月發射的Triton-2/ESAIL衛星，並且在資料應用方面擁有超過16年的經驗，尤其聚焦於海事領域和地球觀測。更多資訊請造訪www.luxspace.lu

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