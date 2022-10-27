SeRANIS任务为地球带来空间创新

卢森堡贝茨多夫和德国新比贝格--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--空间和技术集团OHB SE的子公司LuxSpace与慕尼黑联邦国防军大学(University of German Armed Forces Munich)刚刚签署了一份关于dtec.bw SeRANIS（空间互联网无缝无线接入网络）小卫星任务的合同。这项UniBw M任务提供了世界上首个可公开访问的在轨多功能实验室，并将使用LuxSpace建造的Triton-X重型平台。

SeRANIS是一个小型卫星任务，通过15次试验来探索各个领域的未来关键技术，包括未来的6G移动通信系统、激光通信和物联网。

慕尼黑联邦国防军大学空间研究中心教授、SeRANIS项目负责人Andreas Knopp博士表示：“SeRANIS任务是独一无二的，其目标是在一颗卫星上创建一个多功能的实验室，与传统的基于‘立方体卫星’的研究方法有本质的区别。这项高度复杂的任务需要一个可靠、灵活的平台。Triton-X重型平台在我们的招标中胜出。SeRANIS任务有两个目标：为德国联邦国防军获得低地球轨道的新能力铺平道路，以及为德国科研界提供一个轨道实验室。”

LuxSpace首席执行官Edgar Milic表示：“能够借着高性能和可扩展的Triton-X小型卫星平台参与SeRANIS任务，令LuxSpace感到自豪并满怀热情。SeRANIS上的各种创新技术和有效载荷非常适合我们在轻/中/重质量级别为250公斤以内卫星开发的多任务平台。”

关于UniBw 和 dtec.bw

慕尼黑联邦国防军大学(www.unibw.de)为军队和平民学生提供学术培训服务。SeRANIS是一个由德国联邦国防军数字化和技术研究中心(dtec.bw)资助的研究项目。更多信息请访问www.dtecbw.de 和 www.seranis.de

关于 LuxSpace

LuxSpace于2004年作为OHB SE的子公司在卢森堡成立，是小型卫星和天基应用及服务的综合供应商。该公司可以回看七个成功发射的空间系统的数据，包括2020年9月发射的Triton-2/ESAIL卫星，并且在数据应用方面拥有超过16年的经验，尤其侧重于海事领域和地球观测。更多信息请访问www.luxspace.lu

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