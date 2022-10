LuxSpace et l'Université de la Bundeswehr à Munich (UniBw M) signent un contrat pour la mission SeRANIS avec la plateforme Triton-X pour petits satellites

BETZDORF, Luxembourg & NEUBIBERG, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--LuxSpace, filiale du groupe de technologie spatiale OHB SE, et l’Université de la Bundeswehr à Munich (Université des Forces Armées Allemandes de Munich) viennent de signer un contrat pour la mission dtec.bw SeRANIS (Seamless Radio Access Network for Internet for Space). Cette mission UniBw M est le premier laboratoire expérimental multifonctionnel en orbite accessible au public dans le monde et utilisera la plateforme Triton-X Heavy pour petits satellites (« smallsats »), construite par LuxSpace.

SeRANIS est une petite mission satellitaire avec 15 expériences pour explorer les futures technologies clés dans divers domaines, notamment les futurs systèmes de communication mobile 6G, la communication laser et l'Internet des objets (IoT).

«Avec l’objectif de créer un laboratoire expérimental multifonctionnel sur un seul satellite, la mission SeRANIS est unique et très différente des approches de recherche traditionnelles basées sur les "CubeSat". En raison de la complexité extrême de cette mission, une plateforme fiable et agile était nécessaire. La plateforme Triton-X Heavy a été retenue lors de notre appel d'offres., » déclare le professeur Andreas Knopp, chef du projet SeRANIS., Professeur au Space Research Center, Université de la Bundeswehr à Munich. « La mission SeRANIS a deux objectifs : ouvrir la voie d'accès pour la Bundeswehr à de nouvelles capacités en orbite terrestre basse et offrir un laboratoire orbital à la communauté de recherche technologique allemande. »

Edgar Milic, PDG de LuxSpace déclare lui : “LuxSpace est fier et enthousiaste de faire partie de la mission de SeRANIS avec notre plateforme Triton-X très performante et évolutive pour les petits satellites (« smallsats »). La diversité des technologies et des charges utiles innovantes qui se trouvent à bord de SeRANIS convient parfaitement à notre plateforme multi-missions, développée dans les catégories de masses légère/moyenne/lourde pour des petits satellites jusqu'à 250 kg.”

À propos d'UniBw et de dtec.bw

L'Université de la Bundeswehr à Munich (www.unibw.de) sert à la formation académique des étudiants militaires et civils. SeRANIS est un projet de recherche financé par dtec.bw - Centre de recherche sur la numérisation et la technologie de la Bundeswehr. Pour plus d'informations visitez www.dtecbw.de et www.seranis.de

À propos de LuxSpace

LuxSpace a été créée au Luxembourg en 2004 comme une filiale de OHB SE et est un Intégrateur de petits satellites, et d'applications et services spatiaux. La société a déployé avec succès en orbite sept systèmes spatiaux, dont le satellite Triton-2/ESAIL lancé en septembre 2020, et a plus de 16 ans d'expérience dans les applications de données, en particulier dans le secteur maritime et l'observation de la Terre. Pour plus d'informations visitez www.luxspace.lu

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.