Andersen Global與一流法律事務所合作，強化斯洛伐克業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global與法律事務所CLS Čavojský & Partners簽訂合作協定，繼續擴大在斯洛伐克的業務版圖，同時加強了該組織在斯洛伐克的現有稅務能力。

CLS Čavojský & Partners成立於2006年，由管理合夥人Peter Čavojský領導，在布拉提斯拉瓦經營業務。該事務所的團隊由專業人士組成，為客戶提供全方位的服務，涵蓋公司、勞工、銀行和保險、競爭、破產、房地產、法規遵從、公共採購和智慧財產權等領域。該事務所持續獲得The Legal 500和IFLR 1000的認可。

Peter表示：「多年來，受益於以客戶為中心的做法和對客戶需求的深刻理解，我們一直被公認為業界一流的法律事務所。與Andersen Global志同道合的夥伴合作，將強化本事務所的成長態勢。我們將繼續擴大全球影響力和業務能力，為整個地區及全球提供無縫服務。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz補充道：「Peter和他的團隊始終表現出對管理和一流服務的奉獻精神，這將使他們能夠與該地區的成員公司和合作事務所建立牢固的工作關係。與CLS Čavojský & Partners的合作擴大了我們全球組織的業務版圖，有助於我們繼續在全球提供整合式服務。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾12,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾380個地點發展業務。

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