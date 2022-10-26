Andersen Global与领先律所合作，强化斯洛伐克业务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global与律师事务所CLS Čavojský & Partners签订合作协议，继续扩大在斯洛伐克的业务版图，同时加强了该组织在斯洛伐克的现有税务能力。

CLS Čavojský & Partners成立于2006年，由管理合伙人Peter Čavojský领导，在布拉迪斯拉发开展业务。该律所的团队由专业人士组成，为客户提供全方位的服务，涵盖公司、劳工、银行和保险、竞争、破产、房地产、合规、公共采购和知识产权等领域。该律所持续获得The Legal 500和IFLR 1000的认可。

Peter表示：“多年来，得益于以客户为中心的做法和对客户需求的深刻理解，我们一直被公认为业界领先的律师事务所。与Andersen Global合作并携手志同道合的伙伴，将加强我们律所的增长势头。我们将继续扩大全球影响力和业务能力，面向整个地区及全球提供无缝服务。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz补充道：“Peter和他的团队始终表现出对管理和一流服务的奉献精神，这将使他们能够与该地区的成员公司和合作律所建立牢固的工作关系。与CLS Čavojský & Partners的合作扩大了我们全球组织的业务版图，有助于我们继续在全球范围内提供综合服务。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾12,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾380个地点开展业务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。