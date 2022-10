Xilam Animation signe de nouveaux contrats de diffusion pour Oggy Oggy

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Xilam Animation (Code ISIN : FR0004034072, Mnémo : XIL) (Paris:XIL), société indépendante de production et de distribution de programmes d’animation, nommée aux Oscars, a conclu plusieurs nouveaux contrats de diffusion internationaux pour sa série préscolaire en en 3D Oggy Oggy (156 épisodes). Ces ventes font suite au succès de la série diffusée par Netflix depuis le mois d’Aout 2021. Les nouveaux partenaires pour Oggy Oggy sont les chaînes Clan/RTVE (Espagne), RTS (Suisse francophone), Hop! (Israël), Sony YAY! (Inde), Daekyo TV (Corée du Sud) et E-Junior (EAU). Ces accords complètent ainsi le lancement programmé sur plusieurs chaînes linéaires majeures à travers l'Europe dès ce mois-ci, et notamment Milkshake!/Channel 5 (R-U), Toggolino/RTL Kids (Allemagne), Frisbee (Italie) et France Télévisions (France).

Côté merchandising, la première ligne de jouet Oggy Oggy issue du contrat de licence de type Master conclu avec Simba Dickie Group sera disponible dès cet automne dans les magasins de France, d'Allemagne et d'Italie. Elle se compose de peluches, de figurines, de jeux et de véhicules.

Xilam vient également de lancer un e-shop Oggy Oggy qui rassemble les produits Simba ainsi que différents objets exclusifs, notamment des vêtements, des puzzles et des coussins.

Accompagnée de sa mascotte qui participera à des showcases, la marque sera présente à Kidexpo, le plus grand événement dédié à la famille, qui aura lieu du 27 au 30 octobre prochain. La diffusion linéaire de la série et le déploiement du merchandising s'appuient sur une campagne marketing intensive qui comprend notamment des partenariats numériques ainsi qu’un engagement sur les réseaux sociaux avec des influenceurs.

Morgann Favennec, EVP, Distribution chez Xilam Animation, a déclaré : « L’accueil réservé par les le public préscolaire et les familles à Oggy Oggy à travers le monde a été fantastique. Cette série adorable, amusante et touchante a véritablement trouvé sa place dans les cœurs et les foyers. Oggy Oggy continue de se développer et nous sommes très heureux de renforcer la présence internationale de la série grâce à un nombre croissant de contrats signés avec des diffuseurs majeurs. Cela permet à un public plus large d'avoir accès à cette nouvelle itération de notre emblématique franchise Oggy et les Cafards et leur offre par ailleurs la possibilité de recréer leurs épisodes préférés avec la gamme de jouets imaginatifs créé par Simba Dickie Group ».

Créé par Jean Cayrol et Cédric Guarneri, Oggy Oggy est le spin-off préscolaire de l'emblématique franchise de Xilam, Oggy et les Cafards. Cette série met en scène le jeune Oggy, libéré de la tyrannie incessante des cafards, dans un monde fantaisiste peuplé d’une communauté colorée de chats.

À propos de Xilam

Acteur majeur de l’animation, Xilam est un studio intégré fondé en 1999 qui créé, produit et distribue des programmes originaux dans plus de 190 pays pour les enfants et les adultes, diffusés à la télévision et sur les plateformes de streaming SVOD (Netflix, Disney+, Amazon, NBC Universal, …) et AVOD (YouTube, Facebook, …). Avec une créativité et une capacité d’innovation mondialement reconnues, une expertise éditoriale et commerciale à la pointe de son industrie, Xilam se positionne comme un acteur incontournable dans un marché en forte croissance. Xilam construit chaque année de véritables succès et capitalise sur de puissantes marques historiques (Oggy et les cafards, Zig & Sharko, Chicky…) et nouvelles (Oggy Oggy en préscolaire, Mr. Magoo, Trico …), qui assoient et élargissent un important catalogue constitué de plus de 2 700 épisodes et 3 longs métrages dont J’ai Perdu Mon Corps nommé aux Oscars. Xilam dispose d’une expertise unique en 3D. Xilam emploie plus de 500 personnes, dont 400 artistes, répartis sur ses studios à Paris, Lyon, Angoulême et Hô-Chi-Minh au Vietnam. Xilam est cotée sur Euronext Paris Compartiment B - Éligibilité PEA - SRD long.