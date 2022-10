ProAmpac meldet Partnerschaft mit Recon 2, einem Spin-off der University of Manchester, mit Schwerpunkt auf Quantifizierung des Recyclinganteils in Verpackungen

ProAmpac has partnered with the non-profit Recon2, a University of Manchester, UK spin-off company, in support of a patented technology quantifying recycled content in plastic products and packaging. (Graphic: Business Wire)

ProAmpac has partnered with the non-profit Recon2, a University of Manchester, UK spin-off company, in support of a patented technology quantifying recycled content in plastic products and packaging. (Graphic: Business Wire)

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--ProAmpac, ein führendes Unternehmen in den Bereichen flexible Verpackungen und Materialwissenschaft, hat sich mit der gemeinnützigen Organisation Recon2, einem Spin-off der University of Manchester in Großbritannien zusammengetan, um eine patentierte Technologie zur Quantifizierung des Recyclinganteils in Kunststoffprodukten und -verpackungen zu fördern.

Als Reaktion auf die neue Gesetzgebung zur Verstärkung der Recyclingbemühungen in der EU und im Vereinigten Königreich wird ProAmpac im Rahmen dieser Partnerschaft mit Forschern der Innovation Factory der University of Manchester und Recon2 zusammenarbeiten, um diese bahnbrechende Technologie zur Quantifizierung des Recyclinganteils in flexible Verpackungsplattformen zu integrieren.

In Zusammenarbeit mit OPRL wird eine standardisierte Trustmark-Zertifizierungs- und Kennzeichnungsstrategie eingesetzt, um die Kunden über den Anteil an PCR (Post-Consumer-Recyclate) zu informieren. Die in dieser Studie untersuchte Kerntechnologie wird diese Zertifizierung untermauern, was das Vertrauen der Kunden in die Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele stärkt.

„Im Rahmen der Bemühungen, recycelte Anteile zu berücksichtigen, für die es bisher keine quantifizierbaren Möglichkeiten gab, glauben wir, dass die Recon2-Technologie das Potenzial hat, einen klaren Hinweis auf die Menge des recycelten Inhalts in Verpackungen zu geben, für die es aktuell keine Methode der Quantifizierung gibt. Dies fördert die Verantwortlichkeit und Transparenz innerhalb der PCR-Lieferkette und zeigt das Engagement von ProAmpac für den Effekt unserer Nachhaltigkeitsinitiativen”, so Robert Crowe, Technischer Direktor für Blasfolien in Europa bei ProAmpac.

Dr. Thomas Bennett, Direktor bei Recon2 und Dr. Thomas Bennett, Direktor bei Recon und Research Fellow am Sustainable Materials Innovation Hub an der University of Manchester, erklärte: „Wir freuen uns, mit ProAmpac zusammenzuarbeiten und an dieser bahnbrechenden Entwicklung teilhaben zu dürfen. Ihre Beteiligung wird dazu beitragen, diese Technologie voranzutreiben, während wir mit der Kunststoff- und Verpackungsbranche zusammenarbeiten, um zweckmäßige, branchenspezifische Innovationen zu schaffen.”

ProAmpac ist mehrere Partnerschaften mit Universitäten eingegangen, um seine erstklassigen materialwissenschaftlichen Innovationen voranzutreiben, darunter Polytechnique Montréal, Clemson University, Rutgers, Dr. Kit Yam und das Rochester Institute of Technology.

Wenn Sie mehr über die Recon2-Technologie mit recyceltem Inhalt erfahren möchten, kontaktieren Sie Marketing@ProAmpac.com.

Über ProAmpac

ProAmpac ist ein weltweit führendes Unternehmen für flexible Verpackungen mit einem umfassenden Produktangebot. Wir bieten kreative Verpackungslösungen, branchenführenden Kundenservice und preisgekrönte Innovationen für einen vielfältigen globalen Markt. ProAmpacs Ansatz zur Nachhaltigkeit – ProActive Sustainability – bietet innovative nachhaltige, flexible Verpackungsprodukte, die unseren Kunden helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Wir lassen uns bei unserer Arbeit von fünf Grundwerten leiten, die die Basis für unseren Erfolg bilden: Integrität, Intensität, Innovation, Engagement und Wirkung. Das in Cincinnati ansässige Unternehmen ProAmpac befindet sich im Besitz von Pritzker Private Capital, dem Management und Co-Investoren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte ProAmpac.com oder kontaktieren Sie Media@ProAmpac.com.

Über Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital schließt sich mit mittelständischen Unternehmen mit Sitz in Nordamerika zusammen, die eine führende Position in den Bereichen Industrieprodukte und Dienstleistungen einnehmen. Die differenzierte, langfristige Kapitalbasis des Unternehmens ermöglicht eine effiziente Entscheidungsfindung, große Flexibilität bei der Transaktionsstruktur und dem Investitionshorizont sowie eine Ausrichtung auf alle Interessengruppen. Pritzker Private Capital baut Unternehmen langfristig auf und ist ein idealer Partner für Unternehmer und Familienunternehmen. Pritzker Private Capital ist ein Unterzeichner der Principles for Responsible Investment (PRI) der Vereinten Nationen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte PPCPartners.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.