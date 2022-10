BISMARCK, N.D.--(BUSINESS WIRE)--Bakken Energy, een innovatieve ontwikkelaar van betaalbare schone waterstofvoorziening, heeft vandaag de ondertekening aangekondigd van een Memorandum of Understanding met Cummins Inc. en Schneider National Carriers Inc., om samen te werken aan het ontwerp van de Heartland Hydrogen Hub om te voorzien in de behoeften van lange afstand vrachtvervoer.

In samenwerking met de staten North Dakota, Minnesota, Wisconsin en Montana werkt Bakken Energy aan het ontwerp van de Heartland Hydrogen Hub, een regionale hub voor schone waterstof die onlangs is aangekondigd door de gouverneur van North Dakota, Doug Burgum. De Heartland Hydrogen Hub is stevig gepositioneerd om federale financiering te verkrijgen via het $ 7 miljard Regional Clean Hydrogen Hubs-programma van het Department of Energy, aangekondigd op 22 september 2022, als onderdeel van het grotere waterstof hub programma van $ 8 miljard dat wordt gefinancierd via de Bipartisan Infrastructure Law.

