Bakken Energy, développeur d'hydrogène propre, annonce une alliance avec Cummins et Schneider pour travailler ensemble à la conception du hub d'hydrogène du Heartland pour répondre aux besoins du transport routier longue distance

BISMARCK, Dakota du Nord--(BUSINESS WIRE)--Bakken Energy, développeur innovant de solutions d'approvisionnement en hydrogène propre à un prix abordable, a annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'entente avec Cummins Inc. et Schneider National Carriers Inc. afin de travailler ensemble à la conception du hub d'hydrogène du Heartland pour répondre aux besoins du transport routier longue distance.

En collaboration avec les États du Dakota du Nord, du Minnesota, du Wisconsin et du Montana, Bakken Energy travaille à la conception du hub d'hydrogène du Heartland, un hub régional d'hydrogène propre récemment annoncé par le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum. Le hub d'hydrogène du Heartland est bien placé pour obtenir un financement fédéral dans le cadre du programme de hubs régionaux d'hydrogène propre de 7 milliards de dollars du ministère de l'Énergie américain, annoncé le 22 septembre 2022, et qui s’inscrit dans le plus vaste programme de hubs d'hydrogène de 8 milliards de dollars financé par la loi bipartite sur les infrastructures.

Le hub, dirigé par l’industrie, comprendra la production à grande échelle d’hydrogène propre abordable de Bakken Energy. Bakken Energy travaille avec les leaders du transport routier longue distance sur les infrastructures nécessaires pour distribuer de l'hydrogène propre de manière rentable et accélérer la décarbonisation du camionnage longue distance. C’est cette vision commune qui a conduit à une alliance avec Cummins et Schneider.

« Nous sommes honorés que Cummins et Schneider se joignent à nous pour développer un hub d’hydrogène dans l’Upper Midwest », déclare Steve Lebow, fondateur et président de Bakken Energy. « Faire sortir le transport routier longue distance du diesel et le faire passer à l'hydrogène présente d’immenses avantages pour la décarbonisation, et Cummins et Schneider sont les leaders que nous voulions à la table avec nous. »

Le transport routier longue distance dispose d'un bon potentiel pour accélérer l'adoption de l'hydrogène propre et la réduction des émissions en CO2. La conversion d'un poids lourd de classe 8 du diesel à l’hydrogène propre équivaut à la suppression des émissions de CO2 de trente et une voitures à essence.

Bakken Energy s'attache à développer des installations de production à grande échelle d'hydrogène propre abordable et de classe mondiale dans le Dakota du Nord, avec notamment la transformation de la Great Plains Synfuels Plant en utilisant le gaz naturel des nations Mandan, Hidatsa et Arikara qui serait autrement brûlé, avec capture et séquestration du carbone.

« Nous tenons à développer une production d’hydrogène propre qui soit de grande échelle et abordable », déclare Mike Hopkins, PDG de Bakken Energy. « Nous voulons faire la différence en faisant progresser le marché de l’hydrogène aux États-Unis. Dans notre région, l’Upper Midwest, le débouché est clair : le transport routier longue distance. Les leaders du secteur du camionnage ont décidé que l’hydrogène remplacerait le diesel et nous voulons nous assurer que l’approvisionnement en hydrogène propre réponde à leurs besoins en nous associant avec eux pour concevoir le hub et en particulier l’infrastructure de distribution. »

Cummins est un leader mondial de l'énergie, qui aide ses clients à gérer la transition énergétique avec un large portefeuille de technologies sans émission leaders du marché. Elles comprennent les électrolyseurs producteurs d'hydrogène, les piles à combustible à hydrogène pour les applications mobiles et fixes, et les groupes propulseurs et composants électriques à batterie. Cummins a une longue expérience dans les technologies et l'ingénierie de pointe et est à l’origine de nombreuses premières mondiales dans le domaine de l'hydrogène, comme la mise en service du plus grand système d'électrolyseurs PEM du monde tournant à 20 MW et la première flotte de trains de voyageurs du monde 100 % à l’hydrogène.

« Les hubs d’hydrogène seront importants pour faire passer un cap au marché de l’hydrogène aux États-Unis et pour décarboner le transport routier. Nous sommes ravis de nous joindre à Bakken et Schneider dans cet effort », déclare Amy Adams, vice-présidente Technologies des piles à combustible et de l'hydrogène chez Cummins. « L’investissement du ministère de l'Énergie dans le développement de la production d’hydrogène propre, en plus des crédits d’impôt offerts par la loi sur la réduction de l’inflation, a rendu ces partenariats commerciaux possibles plus tôt, donnant lieu au meilleur des initiatives innovantes public-privé. »

Schneider, l'un des principaux fournisseurs multimodaux de services de transport, d’intermodalité et de logistique dont le siège social se trouve à Green Bay, dans le Wisconsin, est à la tête des efforts de développement durable du secteur visant à réduire les émissions de carbone. « Nous voyons dans l'hydrogène propre un grand potentiel pour nous aider à atteindre nos objectifs de réduction des émissions de carbone et à jouer un rôle clé pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs », déclare Rob Reich, vice-président exécutif et directeur administratif de Schneider. « Schneider attend avec impatience cette collaboration avec Bakken Energy pour prendre la tête du secteur dans l'adoption de l'hydrogène propre. »

À propos de Bakken Energy

Bakken Energy est une entreprise énergétique innovante qui ambitionne de devenir le plus grand producteur d'hydrogène propre et abordable aux États-Unis. Sa mission est de décarboner les secteurs économiques difficilement décarbonables avec de l'hydrogène propre et abordable, et de développer la future économie de l'hydrogène menant à un avenir sans carbone.

