TreviPay et BlueSnap s'associent pour intégrer des solutions de traitement des cartes de crédit et de facturation destinées aux entreprises B2B internationales

OVERLAND PARK, Kansas--(BUSINESS WIRE)--TreviPay, le réseau mondial de paiement et de facturation B2B, annonce aujourd'hui son partenariat avec BlueSnap, une entreprise mondiale de technologies d'orchestration de paiements. Cette collaboration permettra de compléter sa plateforme avec le traitement des paiements par carte pour les négociants en commerce électronique et les places de marché B2B. Ce partenariat offrira une solution de paiement totalement intégrée aux entreprises désireuses de traiter le crédit commercial et les cartes au sein d'une solution de caisse unique.

À mesure que les ventes générées par les canaux numériques continuent d'augmenter, les entreprises B2B sont en quête de solutions de paiement innovantes. Avec cette solution intégrée, les commerces en ligne de toutes tailles auront désormais accès à une solution complète et consolidée permettant de traiter à la fois le crédit commercial et les paiements par carte par le biais d'un seul fournisseur de paiement. Les commerçants des réseaux TreviPay auront également accès à un reporting complet et à des données consolidées permettant de simplifier les rapprochements.

"Dans le contexte numérique actuel, les négociants sont toujours aussi innovants et disruptifs pour répondre le mieux possible aux attentes des acheteurs", explique Brandon Spear, PDG de TreviPay. "Pour faciliter ce changement, la solution de paiement et de facturation unifiée de TreviPay a été mise au point pour répondre aux besoins de tous les négociants en commerce électronique et places de marché B2B. Elle permet en effet d'éviter la gestion de plusieurs fournisseurs de paiements et de procéder à un rapprochement manuel des transactions."

En associant l'expertise de TreviPay en matière de paiements et de facturation B2B à l'acceptation mondiale très favorable des cartes de paiement de BlueSnap, les commerçants ont désormais la possibilité d'éliminer les problèmes de paiement et de renforcer les conversions. Pour les acheteurs occasionnels qui effectuent de petits achats ou qui ne bénéficient pas d'un crédit commercial, les acteurs du commerce électronique et des places de marché peuvent à présent proposer une option de paiement à tous les acheteurs professionnels grâce à une solution de paiement complète. Les deux types de transactions de paiement B2B figureront dans le rapport consolidé de TreviPay permettant ainsi de tenir les comptes à jour en temps réel et de garantir les transferts de données lors de chaque transaction.

"Nous sommes ravis de collaborer avec TreviPay, chef de file en matière de paiements B2B, pour continuer à simplifier la complexité des paiements commerciaux", a déclaré Ralph Dangelmaier, PDG de BlueSnap. "Cette approche sur mesure de l'orchestration des paiements pour les acheteurs professionnels permet aux commerçants de réduire le nombre de fournisseurs de paiements et de renforcer leurs relations avec les acheteurs en proposant des options de crédit commercial et de carte de crédit avec les factures."

Pour en savoir plus sur B2B payment solutions, rendez-vous sur le site de TreviPay.

À propos de TreviPay

TreviPay est le réseau mondial de paiements et de facturation B2B conçu pour optimiser les transactions entre acheteurs et vendeurs. Avec plus de quarante ans d'expérience dans la construction de réseaux, TreviPay est le moyen de paiement B2B préféré des acheteurs et des vendeurs professionnels dans le monde entier et traite 6 milliards de dollars de transactions dans 32 pays et 19 devises, pour 90 000 acheteurs actifs. TreviPay donne aux clients la possibilité de proposer des crédits commerciaux. De grandes marques, avec 80 000 sites de vente, lui font confiance pour fournir des factures avec des conditions nettes et un paiement garanti sur tous les canaux de vente et de distribution. TreviPay a créé le seul réseau de paiement et de facturation entièrement managé pour soutenir le commerce B2B du futur. Pour plus d’informations, consultez trevipay.com.

À propos de BlueSnap

BlueSnap facilite l'acceptation des paiements internationaux par les entreprises. Notre plateforme d'orchestration des paiements est conçue pour accroître les ventes et réduire les coûts de toutes les entreprises acceptant des paiements. BlueSnap supporte les paiements partout dans le monde par le biais de plusieurs canaux de vente tels que les ventes en ligne et mobiles, les places de marché, les abonnements, les paiements de factures et les commandes manuelles via un terminal virtuel. Pour les entreprises qui souhaitent des paiements intégrés, nous proposons des paiements pour plateformes en marque blanche, avec souscription et intégration automatisées, compatibles avec les places de marché et les paiements fractionnés. En une seule intégration et un seul contrat, les entreprises sont en mesure de vendre dans plus de 200 régions, avec un accès à l'acquisition par cartes locales dans 47 pays, plus de 100 devises et plus de 100 types de paiements internationaux, y compris les portefeuilles électroniques les plus populaires, des comptes clients automatisés, une prévention des fraudes et une gestion des rétro-facturations de classe mondiale, des solutions intégrées pour la conformité réglementaire et fiscale, ainsi que des rapports complets et consolidés pour contribuer à la croissance des entreprises. BlueSnap bénéficie du soutien d'investisseurs privés de renommée mondiale, dont Great Hill Partners et Parthenon Capital Partners. Pour en savoir plus, rendez-vous sur BlueSnap.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.