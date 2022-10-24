隸屬PQE集團之支持醫用大麻的首家創業公司GQC誕生

義大利帕爾馬--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首家在醫用大麻開發和分銷的各個方面支援製藥公司的初創企業在義大利成立。公司名為GQC - Glocal Quality Cannabis，是國際生命科學顧問巨擘PQE集團的聯盟公司之一。近25年來，PQE集團一直在藥物生命週期的所有階段（從分子創造直至分銷）支持業界主要公司。透過PQE集團逾20年來累積的豐富知識，GQC將為客戶提供工程、藥品優良規範(GxP)品質法規遵從、監管事務、醫學諮詢、臨床研究和GQC學院等服務。

PQE集團執行長、GQC創辦人兼總裁Gilda D'Incerti表示：「這個新專案對我來說是一項重要挑戰。我堅信大麻在醫學界的治療作用。我希望透過創建新公司來支持醫用大麻的研究、開發和傳播。我個人非常仔細地挑選了組成GQC團隊的專業人士，成員包括化學家、藥劑師、醫生和生物學家，將為供應鏈提供全方位的支援。」

但是，市場仍然面臨零亂、有時模糊不清的國家法規。而這正是GQC創新方案的用武之地。GQC將在當地採用最嚴格的國際標準，始終保證療效、安全和品質，惠及最終病患。

GQC執行副總裁Riccardo Salvagnini在該初創公司的成立儀式上表示：「我認為，醫用大麻應該像其他藥品一樣對待。我們的願景是透過有效管理資料品質來支援新療法的開發。為此，我們加快大麻產品的註冊速度、縮短供應鏈時間，從而能夠更快地為病患提供。因此，我們希望為醫用大麻產品提供有效的技術解決方案，以全球化思維結合本土化方法，加速產品上市策略。我們的優質服務支援每項流程和技術，以符合全球法規，並更快、更高效地提供藥品。」Salvagnini總結道：「太多時候，由於缺乏原材料，病患仍然很難找到這些藥物。這損害了他們獲得治療的權利。」

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