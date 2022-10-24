隶属PQE集团、支持医用大麻的首家创业公司GQC诞生

意大利帕尔马--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球首家在医用大麻开发和分销的各个方面支持制药公司的初创企业在意大利成立。公司名为GQC - Glocal Quality Cannabis，是国际生命科学咨询巨头PQE集团的联盟公司之一。近25年来，PQE集团一直在药物生命周期的所有阶段（从分子创造直至分销）支持业界主要公司。依托PQE集团逾20年来积累的丰富知识，GQC将为客户提供工程、药品质量管理规范(GxP)质量合规、监管事务、医学咨询、临床研究和GQC学院等服务。

PQE集团首席执行官、GQC创始人兼总裁Gilda D'Incerti表示：“这个新项目对我来说是一项重要挑战。我坚信大麻在医学界的治疗作用。我希望通过创建新公司来支持医用大麻的研究、开发和传播。我个人非常仔细地挑选了组成GQC团队的专业人士，成员包括化学家、药剂师、医生和生物学家，将为供应链提供全方位的保驾护航。”

但是，市场仍然面临不成体系、有时模糊不清的国家法规。而这正是GQC创新方案的用武之地。GQC将把最严格的国际标准引入当地，始终保证疗效、安全和质量，惠及最终患者。

GQC执行副总裁Riccardo Salvagnini在该初创公司的成立仪式上表示：“我认为，医用大麻应该跟其他药品一样对待。我们的愿景是通过有效管理数据质量来支持新疗法的开发。为此，我们着力加快大麻产品的注册速度、缩短供应链时间，从而能够更快地推向患者。因此，我们希望为医用大麻产品提供有效的技术解决方案，以全球化思维结合本地化方法加速产品上市战略。我们的优质服务支持每项流程和技术，以符合全球法规，并更快、更高效地提供药品。”Salvagnini总结道：“太多时候，由于缺乏原材料，患者仍然很难找到这些药物。这损害了他们获得治疗的权利。”

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