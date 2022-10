Nasce GQC: a primeira startup, federada pelo PQE Group, a apoiar a canabis medicinal

GQC is born: the first start-up, federated by PQE group, to support medical cannabis.

PARMA, Itália--(BUSINESS WIRE)--A primeira startup do mundo a apoiar empresas farmacêuticas em todos os aspectos do desenvolvimento e distribuição de canabis medicinal é italiana. A saber, GQC - Glocal Quality Cannabis, é uma das empresas federadas do PQE Group, uma gigante internacional de consultoria em ciências da vida que, há quase 25 anos, respalda grandes empresas em todas as fases do ciclo de vida dos medicamentos, desde a criação da molécula até a distribuição.

Engenharia, conformidade de qualidade GxP, assuntos regulatórios, assessoria médico-científica, estudos clínicos e uma entidade acadêmica GQC: estes são os principais serviços que a GQC tornará disponível aos clientes mediante significativo conhecimento adquirido pelo PQE Group durante mais de duas décadas.

"Este novo projeto representa um desafio importante para mim. Acredito firmemente no poder terapêutico da canabis no mundo médico", disse Gilda D'Incerti, Diretor Executivo e Fundador do PQE Group e Presidente da GQC." Desejaria apoiar o campo de pesquisa, bem como o desenvolvimento e disseminação da canabis medicinal por meio da criação desta nova startup. Pessoalmente, e com muito cuidado, pesquisei os profissionais que compõem a nova equipe da GQC: químicos, farmacêuticos, médicos e biólogos que cuidam da cadeia de fornecimento em 360°."

Entretanto, o mercado ainda luta com legislação nacional fragmentada e às vezes obscura. É exatamente aí que se encaixa a proposta inovadora da GQC, que aplicará localmente os mais altos padrões internacionais para garantir sempre eficácia, segurança e qualidade ao paciente final.

"Acredito que a canabis medicinal deve ser tratada do mesmo modo que qualquer outro produto farmacêutico. Nossa visão é respaldar o desenvolvimento de novas terapias através da gestão eficaz da qualidade dos dados, ao acelerar o registro de produtos de canabis e reduzir o tempo da cadeia de fornecimento para ser mais rápido aos pacientes", Riccardo Salvagnini, Vice-Presidente da GQC, disse durante a cerimônia de lançamento da startup. "Portanto, queremos fornecer soluções tecnológicas eficazes para produtos de canabis medicinal, a fim de acelerar nossa estratégia de entrada no mercado mediante uma abordagem local, mas com uma mentalidade mundial. Nossos serviços de qualidade dão suporte a cada processo e tecnologia para navegar pelas regulamentações em todo o mundo e oferecer acesso a medicamentos com mais rapidez e eficiência. Muitas vezes," Salvagnini conclui, "os pacientes ainda têm dificuldade em encontrar estes medicamentos devido à falta de disponibilidade da matéria-prima, o que prejudica seu direito de acesso aos cuidados médicos."

