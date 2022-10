Naissance de GQC: la première startup, fédérée par PQE Group, à soutenir le cannabis médical

GQC is born: the first start-up, federated by PQE group, to support medical cannabis.

PARME, Italie--(BUSINESS WIRE)--La première startup au monde à soutenir les entreprises pharmaceutiques dans chaque aspect du développement et de la distribution de cannabis médical est italienne. Baptisée GQC - Glocal Quality Cannabis, il s'agit d'une des entreprises fédérées de PQE Group, un géant international des conseils en sciences du vivant depuis près de 25 ans, qui soutient les grandes entreprises dans toutes les phases du cycle de vie médicamenteux, depuis la création moléculaire jusqu'à la distribution.

Ingénierie, conformité de la qualité GxP, affaires réglementaires, conseils médicaux-scientifiques, études cliniques et une académie GQC: voici les principaux services que GQC mettra à disposition de ces clients via les connaissances approfondies acquises par PQE Group depuis plus de deux décennies.

"Ce projet représente un défi qui me tient à cœur. Je suis convaincu du pouvoir thérapeutique du cannabis dans le monde médical", déclare Gilda D'Incerti, PDG de PQE Group et fondateur et président de GQC. "Je voulais soutenir le domaine de la recherche, ainsi que le développement et la distribution du cannabis médical avec la création de cette nouvelle startup. J'ai personnellement sélectionné les talents qui composent la nouvelle équipe GQC: des chimistes, pharmaciens, physiciens, et biologistes qui gèrent l'intégralité de la chaîne d'approvisionnement."

Toutefois, le marché est encore aux prises avec une législation nationale fragmentée et parfois opaque. C'est précisément là qu'intervient la proposition innovante de GQC, qui appliquera au niveau local les normes internationales les plus strictes afin de garantir l'efficacité, la sécurité et la qualité pour le patient.

"J'estime que le cannabis médical devrait être traité de la même manière que d'autres produits pharmaceutiques. Notre ambition est de soutenir le développement de nouvelles thérapies par le biais d'une gestion efficace de la qualité des données en accélérant l'enregistrement de produits à base de cannabis et en réduisant les délais sur la chaîne d'approvisionnement en vue d'une rapidité accrue pour les patients", Riccardo Salvagnini, VP exécutif de GQC, durant la cérémonie d'inauguration de la startup. "Dès lors, nous voulons fournir des solutions technologiques de pointe destinées aux produits à base de cannabis médical afin d'accélérer notre stratégie de mise sur le marché via une approche locale et une vision mondiale. Nos services de qualité soutiennent chaque processus et technologie afin de s'orienter dans les réglementations à l'échelle mondiale et de fournir un accès plus rapide et efficient aux médicaments. Trop souvent," conclut Salvagnini, "les patients ont du mal à trouver ces médicaments en raison d'une disponibilité insuffisante de la matière première, ce qui sape leur droit à l'accès aux soins."

