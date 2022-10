Siemens wählt FinLync für den Übergang zu Echtzeit-Treasury

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--FinLync, ein privates, weltweites Finanztechnologie-Unternehmen, das die Finanz- und Treasury-Abteilungen von Unternehmen durch die Aggregation weltweiter Banken-APIs zur Ermöglichung eingebetteter Echtzeit-Zahlungen und Cash-Management transformiert, meldete heute, dass Siemens, ein Technologieunternehmen mit Fokus auf Industrie, Infrastruktur, Transport und Gesundheitswesen, den Bank-API-Aggregator für Unternehmen, BankLync, von FinLync ausgewählt hat, um die Transformation in Richtung Echtzeit-Treasury zu unterstützen.

Siemens verknüpft mithilfe des einzigartigen Multi-Bank-API-Aggregators von FinLync sein Banken-Ökosystem mit seiner internen, speziell entwickelten Treasury-Anwendung finavigate ® - und all das in Echtzeit. Davon ausgehend, dass der dateibasierte Austausch von Bankdaten dank Bank-APIs bald nicht mehr erforderlich ist, suchte das multinationale Technologieunternehmen nach einem Weg, um zur weltweiten Bankenanbindung in Echtzeit und zu sofortigen grenzüberschreitenden Zahlungen überzugehen. Beides sind Voraussetzungen für sofortige Zahlungsfunktionen rund um die Uhr und die weitere Automatisierung des weltweiten Liquiditätsmanagements von Siemens.

„Cut-off-Beschränkungen und dateibasierte Kommunikation beeinträchtigen das Treasury. Die Bankenanbindung hat einen Wendepunkt erreicht und APIs sollten in der Welt des Unternehmens-Banking Standard sein“, sagte Heiko Nix, Leiter Cash Management and Payments bei Siemens. „FinLync unterstützt den sofortigen Transfer von Papiergeld- und Digitalwährungen in einem Permissioned Distributed Ledger und ist bereits bei unseren wichtigsten Bankpartnern rund um den Globus eingebunden. Beides waren Schlüsselfaktoren in unserem Auswahlprozess.“

Die Anbindung per Bank-API bietet erstklassige Sicherheit und angereicherte Echtzeitdaten, während Bankdateien nicht mehr erforderlich sind. Jedoch verfügt jede Bank über ein eigenes einmaliges API-Design; die Anbindung an mehrere Banken - mit unterschiedlichen Formaten, Protokollen und Sprachen - ist bislang ein zeitaufwändiger Prozess, verbunden mit umfangreiche IT-Ressourcen, gewesen. BankLync normalisiert automatisch Daten über APIs von Dutzenden von Banken auf der ganzen Welt, übernimmt die gesamte API-Wartung und kann an jedes ERP-, TMS-, Data-Lake-, Gehaltsabrechnungs-, Cash-Management-, Business-Intelligence- oder proprietäres System angebunden werden - und verwandelt so eine bislang komplexe Konnektivitätsherausforderung in einen einfachen Plug-and-Play-Prozess.

„Die Vision von Siemens und FinLync ist es, dass Bank-API-Technologie die digitale Transformation im Büro des CFO voranbringt“, sagte Peter Klein, Mitbegründer und CTO von FinLync. „Das Corporate Treasury hat bereits Kontakt mit Echtzeitinformationen in Form von Markthandelsdaten oder Kredit-/Debitkartenautorisierungen - Bank-Daten in Echtzeit sind jedoch nur über Bank-APIs möglich. FinLync freut sich sehr, von Siemens ausgewählt worden zu sein, um auf einfache Weise eine globale Anbindung per Bank-API zu schaffen und damit den Übergang zum Echtzeit-Treasury zu unterstützen.“

Diese Meldung folgt auf die Veröffentlichung des ersten Power Rankings Report for Corporate Bank APIs von FinLync, einem jährlichen Überblick über die besten Banken im Bereich der API-Technologie für Unternehmen.

Über FinLync

