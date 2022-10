Rebranding : Budget Insight devient Powens et accélère sa roadmap européenne

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Budget Insight, acteur européen leader de l’Open Banking et de l’Open Finance, vient de finaliser une vaste initiative de rebranding, en réponse à l’accélération de son expansion européenne et à son engagement dans le développement de l'Open Finance. La société change notamment de nom en devenant Powens, et se pare d’un nouveau logo.

Budget Insight est une fintech fondée en 2012. Elle a impulsé le mouvement Open Banking et s'est rapidement imposée comme le leader français de l’agrégation de données bancaires et financières.

Avec ce changement d’identité, Budget Insight vise à illustrer sa vision : aller au-delà de l’Open Banking. Au fil des ans, une ambition claire s'est dégagée : donner plus de pouvoir aux clients et aux entreprises européennes, et s'engager pleinement dans la révolution de l'Open Finance. Budget Insight devient donc Powens, la plateforme Open Banking dotée de superpouvoirs.

L’API unifiée de Powens va bien au-delà de l’Open Banking, en offrant l’accès aux données des prêts, comptes épargne, investissements ou encore cryptomonnaies, mais également la collecte automatisée des factures et des pièces justificatives.

La société propose des solutions technologiques à un écosystème de plus de 230 entreprises et institutions à travers l’Europe, dont plusieurs banques, assureurs et gestionnaires d’actifs de premier plan et d’autres grands noms de la fintech.

Ce rebranding et ce changement de nom permettent à Powens de renforcer sa position parmi les leaders de l’Open Finance en Europe. Forte de sa récente levée de fonds et soucieuse de concrétiser ses ambitions, Powens prévoit d’acquérir des entreprises européennes dans les prochains mois et tout au long de l’année 2023.

« C’est une nouvelle étape importante et symbolique pour notre société. Il était déterminant de reconstruire une marque qui reflète parfaitement nos ambitions européennes, et c’est désormais le cas avec Powens. Ce changement ouvre un nouveau chapitre de notre histoire et marque une accélération de notre développement européen, qui devrait faire l’objet d’annonces importantes très prochainement », déclare Bertrand Jeannet, Chief Executive Officer de Powens.

« Nous sommes, pour les utilisateurs, un tiers de confiance entre les institutions financières et leurs applications qui utilisent nos services. Notre nouvelle marque va nous permettre de renforcer cette position et cette visibilité auprès du public », complète Romain Bignon, Co-Fondateur de Powens.

Le nom « Powens » reflète l'engagement de la société à rendre les utilisateurs maîtres de leurs données et à faire évoluer les services financiers. La nouvelle identité visuelle capture subtilement la notion de transmission et de fluidité des données, qui est au cœur des capacités de la plateforme Open Finance. Elle incarne la facilité et la transparence, tandis que la forme arrondie des lettres du logo suggère le caractère pratique et agile des produits Powens.

L’actualité des produits qui accompagne cette annonce :

Connectivité étendue : Powens est désormais en mesure de collecter les données de plus de 1 800 institutions financières en Europe.

Principales plateformes paneuropéennes de crypto et de trading disponibles : Powens offre un accès à plus de 110 plateformes d'investissement, notamment Trade Republic, DEGIRO, FTX, Binance et Bitpanda.

Découvrez comment Powens aide les entreprises à optimiser leurs applications pour offrir les meilleures expériences de financement et de paiements embarqués. En savoir plus.

À propos de Powens

Powens dote l’Open Banking de superpouvoirs. Son API unifiée va bien au-delà de la DSP2 et aide plus de 230 acteurs majeurs des services financiers à créer les expériences Open Finance de demain. La plateforme Open Finance propose d'accéder notamment aux données des comptes de prêt, d’épargne, de placements et de crypto, mais également d’automatiser la collecte des factures et justificatifs.