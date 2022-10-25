生物技術公司、開發中國家疫苗製造商和製藥商聯合向G20和G7提議，為在未來的疫情中更好地獲得疫苗提供切實可行的解決方案

印度普納--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--生物技術創新組織(BIO)、開發中國家疫苗製造商聯盟(DCVMN)和國際製藥商協會聯合會(IFPMA)始終是擴大新冠疫苗製造規模這項歷史性工作的關鍵參與者。這三個貿易機構代表了已經獲得獨特的專長並為解決新冠疫情進行密切合作的疫苗創新者和製造商。他們正就G7和G20的討論事項建言獻策，針對未來大流行的疫苗公平問題提出切實可行的解決方案。該提案旨在確保針對未來疫情開發的新疫苗能儘快地送達世界各地優先的脆弱人群，無論他們生活在哪裡。在今天由DCVMN於印度浦那主辦的「全球公平與及時取得：新冠病毒及其他」會議結束時，貿易機構宣布他們將聯手支持於2022年7月在柏林啟動的「生物製藥業對疫情中公平取得的願景」。

迄今為止，近160億劑新冠疫苗已經生產完畢。疫情第一年的產量為110億劑，其中10億劑專門透過新冠疫苗全球取得機制(COVAX)分配給低所得國家。350多項商業合作夥伴關係以自願授權和技術轉移的形式，歷史性地促進了製造規模的擴大。疫苗創新者和製造商對在疫情中實現公平取得的願景給予支援。他們也承認，雖然創新、企業間的自願合作和製造規模的擴大在疫情期間獲得史無前例的成功，但公平取得的目標並未完全實現。

疫苗創新者和製造商在這次疫情中獲得的經驗使得他們就一項提案達成一致意見。該提案不僅為了加速擴大生產規模，而且更重要的是，確保在未來的疫情中，新疫苗將同時送達世界各地需優先接種的脆弱群體。具體而言，該提案提議針對低所得國家的弱勢人群預留疫苗生產的即時產能分配。

這三個貿易機構提請G7、G20、多邊組織和其他決策者接受這一切實可行的解決方案，並將其納入未來的疫情防備應對計畫，同時向各國政府強調，為使該提案取得成功，低所得國家的衛生系統需要為取得和提供這些疫苗和治療做好更充分的準備，而高所得國家需要提供必要的政治和財政支援。

疫苗創新者和生產商還概述了他們對合作的支持、一張遍佈世界各地的永續製造版圖以及在未來疫情中迅速擴大供應的機制。他們同意在現有的製造合作關係、事先制定的企業間協倚、持續的能力發展和自願授權和/或早期自願技術轉移的基礎上，促進而不是阻礙規模擴大和全球供應。這些工作依賴於一個強大的創新生態系統並消除法規和貿易障礙以利於出口。最後，該提案強調，如果沒有向所有國家提供新冠疫苗、治療和診斷及護理的強大抗疫計畫，以及從生產地出口疫苗的能力，提高公平性的嘗試必將失敗。

關於BIO

BIO是世界上規模居首的貿易協會，代表美國和其他30多個國家的生物技術公司、學術機構、國家生物技術中心和相關組織。

關於DCVMN

開發中國家疫苗製造商聯盟(DCVMN)是一個由開發中國家的疫苗製造商自願組成的公共衛生聯盟，堅定不移地從事高品質疫苗的研究、開發、製造和供應工作，以保護全球人民免受已知和新型傳染病的危害。

關於IFPMA

國際製藥商協會聯合會(IFPMA)代表了全球90多家創新的製藥公司和協會。IFPMA總部設在日內瓦，與聯合國建有正式關係，為幫助全球衛生界改善各地人民的生活而貢獻產業專長。該產業的200萬員工發現、開發和提供藥品和疫苗，以改善全球健康。

BIO、DCVMN和IFPMA是取得新冠工具(Access to COVID-19 Tools, ACT)加速器計畫的合作夥伴，其關鍵支柱是新冠疫苗全球取得機制(COVAX)。所有成員都完全致力於實現COVAX的目標，即加快安全、有效和可負擔的新冠疫苗的開發、生產和公平取得。

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