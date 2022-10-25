生物技术公司、发展中国家疫苗制造商和制药商联合向G20和G7提议，为在未来的疫情中更好地获得疫苗提供切实可行的解决方案

印度普纳--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--生物技术创新组织(BIO)、发展中国家疫苗制造商联盟(DCVMN)和国际药品制造商协会联合会(IFPMA)始终是扩大新冠疫苗制造规模这一历史性工作的关键参与者。这三个贸易机构代表了已经获得独特的专长并为解决新冠疫情进行密切合作的疫苗创新者和制造商。他们正就G7和G20的讨论事项建言献策，针对未来大流行的疫苗公平问题提出切实可行的解决方案。该提案旨在确保针对未来疫情开发的新疫苗能尽快地送达世界各地优先的脆弱人群，无论他们生活在哪里。在今天由DCVMN于印度浦那主办的“全球公平与及时获取：新冠病毒及其他”会议结束时，贸易机构宣布他们将联手支持于2022年7月在柏林启动的“生物制药行业对疫情中公平获取的愿景”。

迄今为止，近160亿剂新冠疫苗已经生产完毕。疫情第一年的产量为110亿剂，其中10亿剂专门通过新冠疫苗全球获取机制(COVAX)分配给低收入国家。350多项商业合作伙伴关系以自愿许可和技术转让的形式，历史性地促进了制造规模的扩大。疫苗创新者和制造商对在疫情中实现公平获取的愿景给予支持。他们也承认，虽然创新、企业间的自愿合作和制造规模的扩大在疫情期间获得史无前例的成功，但公平获取的目标并未完全实现。

疫苗创新者和制造商在这次疫情中获得的经验使得他们就一项提案达成一致意见。该提案不仅为了加速扩大生产规模，而且更重要的是，确保在未来的疫情中，新疫苗将同时送达世界各地需优先接种的脆弱群体。具体而言，该提案提议针对低收入国家的弱势人群预留疫苗生产的实时产能分配。

这三个贸易机构提请G7、G20、多边组织和其他决策者接受这一切实可行的解决方案，并将其纳入未来的疫情防备应对计划，同时向各国政府强调，为使该提案取得成功，低收入国家的卫生系统需要为获取和提供这些疫苗和治疗做好更充分的准备，而高收入国家需要提供必要的政治和财政支持。

疫苗创新者和生产商还概述了他们对合作的支持、一张遍布世界各地的可持续制造版图以及在未来疫情中迅速扩大供应的机制。他们同意在现有的制造合作关系、事先制定的企业间协议、持续的能力发展和自愿许可和/或早期自愿技术转让的基础上，促进而不是阻碍规模扩大和全球供应。这些工作依赖于一个强大的创新生态系统并消除监管和贸易障碍以利于出口。最后，该提案强调，如果没有向所有国家提供新冠疫苗、治疗和诊断及护理的强大抗疫计划，以及从生产地出口疫苗的能力，提高公平性的尝试必将失败。

关于BIO

BIO是世界上规模居首的贸易协会，代表美国和其他30多个国家的生物技术公司、学术机构、国家生物技术中心和相关组织。

关于DCVMN

发展中国家疫苗制造商联盟(DCVMN)是一个由发展中国家的疫苗制造商自愿组成的公共卫生联盟，坚定不移地从事高质量疫苗的研究、开发、制造和供应工作，以保护全球人民免受已知和新型传染病的危害。

关于IFPMA

国际药品制造商协会联合会(IFPMA)代表了全球90多家创新的制药公司和协会。IFPMA总部设在日内瓦，与联合国建有正式关系，为帮助全球卫生界改善各地人民的生活而贡献行业专长。该行业的200万员工发现、开发和提供药品和疫苗，以改善全球健康。

BIO、DCVMN和IFPMA是获取新冠工具(Access to COVID-19 Tools, ACT)加速器计划的合作伙伴，其关键支柱是新冠疫苗全球获取机制(COVAX)。所有成员都完全致力于实现COVAX的目标，即加快安全、有效和可负担的新冠疫苗的开发、生产和公平获取。

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