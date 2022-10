BIO, DCVMN, IFPMA: Biotechs, developing countries vaccine manufacturers and pharma unite behind a proposal to G20 and G7 offering a practical solution for better access to vaccines for future pandemics (Graphic: Business Wire)

PUNE, India--(BUSINESS WIRE)--De Biotechnology Innovation Organization (BIO), het Developing Countries Vaccine Manufacturers’ Network (DCVMN) en de International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA) zijn belangrijke spelers geweest in de historische inspanning om de productie van COVID-19-vaccins op te voeren. Vandaag dragen de drie organisaties die vaccin innovators en fabrikanten vertegenwoordigen, die unieke expertise hebben verworven en nauw hebben samengewerkt om oplossingen voor de COVID-19-pandemie te brengen, bij aan de G7- en G20-discussies en bieden ze een praktische oplossing voor vaccingelijkheid voor toekomstige pandemieën. Het voorstel moet ervoor zorgen dat nieuwe vaccins die voor toekomstige pandemieën worden ontwikkeld, de prioritaire kwetsbare bevolkingsgroepen bereiken, waar ze ook wonen, en zo snel mogelijk. Aan het einde van de bijeenkomst "Global Equity & Timely Access: COVID-19 and Beyond" vandaag, georganiseerd door DCVMN in Pune, India, kondigden de beroepsorganisaties aan dat ze hun krachten zouden bundelen ter ondersteuning van de "visie van de biofarmaceutische sector voor billijke toegang in pandemieën” die in juli 2022 in Berlijn werd gelanceerd.

