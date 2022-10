Les biotechs, les fabricants de vaccins dans les pays en développement et le secteur pharmaceutique s'unissent derrière une proposition déposée au G20 et au G7 offrant une solution pratique pour améliorer accès aux vaccins lors de futures pandémies

BIO, DCVMN, IFPMA: Biotechs, developing countries vaccine manufacturers and pharma unite behind a proposal to G20 and G7 offering a practical solution for better access to vaccines for future pandemics (Graphic: Business Wire)

PUNE, Inde--(BUSINESS WIRE)--La Biotechnology Innovation Organization (BIO), le Developing Countries Vaccine Manufacturers’ Network (DCVMN) et l'International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA) ont joué un rôle clé dans les efforts historiques de mise à l'échelle de la fabrication de vaccins anti-COVID-19. Aujourd'hui, les trois organisations représentant les innovateurs et fabricants de vaccins, qui ont acquis une expertise unique et travaillé en étroite collaboration pour apporter des solutions à la pandémie de COVID-19, contribuent aux débats du G7 et du G20 en proposant une solution pratique pour l'équité vaccinale dans les futures pandémies. La proposition vise à garantir que les nouveaux vaccins développés pour de futures pandémies soient accessibles aux populations vulnérables prioritaires, où qu'elles se trouvent, de manière simultanée et avec les meilleurs délais possibles. À la fin de la réunion "Global Equity & Timely Access: COVID-19 and Beyond" d'aujourd'hui, organisée par le DCVMN à Pune, en Inde, les organisations commerciales ont annoncé qu'elles unissent leurs forces en soutien à la "vision du secteur biopharmaceutique pour un accès équitable durant des pandémies", qui a été lancée en juillet 2022 à Berlin.

À ce jour, près de 16 milliards de doses de vaccins contre la COVID 19 ont été produites. Durant la première année de la pandémie, 11 milliards de doses ont été produites, dont 1 milliard de doses ont été spécialement attribuées à COVAX pour une distribution dans les pays à faibles revenus. La mise à échelle historique a été assurée par plus de 350 partenariats entreprise-entreprise, sous la forme de licences volontaires et de transferts technologiques. En soutenant la vision d'un accès équitable en temps de pandémie, les innovateurs et fabricants de vaccins reconnaissent que bien que l'innovation, la collaboration volontaire entreprise-entreprise et la mise à échelle de la fabrication ont été couronnées d'un succès sans précédent durant la COVID-19, les efforts pour atteindre un accès équitable n'ont pas été complets.

L'expérience acquise par les innovateurs et les fabricants de vaccins durant cette pandémie a débouché sur un consensus pour une proposition visant non seulement de mettre plus rapidement à échelle la fabrication, mais aussi et avant tout de garantir que les nouveaux vaccins contre les futures pandémies atteindront en même temps les populations vulnérables prioritaires, où qu'elles se trouvent. En particulier, la proposition offre de réserver une attribution en temps réel de la production de vaccins pour les populations vulnérables dans les pays à plus faibles revenus.

Les trois organisations invitent le G7 et le G20, ainsi que les organisations multilatérales et d'autres décideurs à accepter cette solution pratique et de l'inclure dans leurs futurs plans de réponse à la préparation pandémique, tout en rappelant aux gouvernements que pour que la proposition réussisse, les systèmes de santé dans les pays à plus faibles revenus doivent être mieux préparés pour intégrer et fournir les vaccins et les traitements, alors que les pays à hauts revenus doivent apporter le soutien politique et financier nécessaire.

Les innovateurs et fabricants de vaccins renouvellent également leur soutien en faveur de collaborations, une présence de fabrication durable géographiquement diversifiée et de mécanismes pour une mise à échelle rapide de l'approvisionnement durant une pandémie future. Ils sont d'accord pour consolider les partenariats de fabrication existants, les accords entreprise-entreprise planifiés, le développement des capacités en cours et les licences volontaires et/ou précoces, un transfert technologique volontaire afin de faciliter plutôt que de freiner la mise à échelle et l'approvisionnement mondial. Ces efforts dépendent d'un solide écosystème d'innovation et du retrait des barrières réglementaires et commerciales à l'exportation. Enfin, la proposition souligne que sans de solides plans pandémiques ayant vocation à fournir les vaccins, traitements, diagnostics et soins aux populations dans tous les pays, ainsi que la capacité à exporter les vaccins depuis leur lieu de fabrication, les tentatives d'améliorer l'égalité échoueront.

À propos de BIO

BIO est la plus grande association commerciale représentant les entreprises biotechnologiques, les institutions universitaires, les centres biotechnologiques étatiques et les organisations connexes aux États-Unis et dans plus de 30autres pays.

À propos du DCVMN

Le réseau de fabricants de vaccins des pays en voie de développement(DCVMN) est une alliance volontaire axée sur la santé publique de fabricants de vaccins dans les pays en développement, qui s'engage pleinement en faveur de la recherche, du développement, de la fabrication et la fourniture de vaccins de haute qualité accessibles pour protéger les personnes contre les maladies infectieuses connues et émergentes à l'échelle mondiale.

À propos de la IFPMA

L'International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA) représente plus de 90 sociétés et associations pharmaceutiques innovantes dans le monde entier. Basée à Genève, l'IFPMA entretient des relations officielles avec les Nations unies et apporte son expertise sectorielle pour aider la communauté mondiale de la santé à améliorer le quotidien de chacun. Les deux millions d'employés du secteur découvrent, développent et fournissent des médicaments et des vaccins qui promeuvent la santé à l'échelle mondiale.

BIO, le DCVMN et l'IFPMA sont des partenaires de l'accès à l'accélérateur d'outils COVID-19 (ACT) pour lequel la facilité COVAX (COVID-19 Vaccine Global Access Facility) est un pilier central. Tous ses membres s'engagent pleinement en faveur de l'objectif COVAX qui vise à accélérer le développement, la production, et l'accès équitable à des vaccins sûrs, efficaces et abordables contre la COVID-19.

