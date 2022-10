DTE sluit een contract van 1,85 miljoen dollar met de Nordural-vestiging van Century Aluminium voor DTE's unieke real-time intelligente oplossing voor vloeibaar metaal voor nieuwe koolstofarme producten.

REYKJAVIK, IJsland--(BUSINESS WIRE)--DTE, een toonaangevende leverancier van intelligentie in metaalproductie, kondigt met trots de ondertekening aan van een contract van 1,85 miljoen dollar met Nordural Grundartangi ehf, ("Nordural") een volle dochteronderneming van Century Aluminium Company (NASDAQ: CENX) in IJsland.

DTE levert met dit contract zijn revolutionaire real-time analyseoplossing voor de chemische samenstelling voor de vier afroomstations van het nieuwe koolstofarme giethuis voor de productie van knuppels. De oplossing van DTE bewaakt de kwaliteit van het vloeibare aluminium dat van de elektrolysepot naar de ovens wordt overgebracht en optimaliseert de waardeketen doordat de juiste aluminiumkwaliteit naar de juiste oven kan worden geleid op basis van het te gieten eindproduct. Nordural profiteert hierdoor van een maximale doorvoer, een minimale cyclustijd in de ovens, minimale uitstoot en energieverbruik en het wegnemen van knelpuntbeperkingen in het giethuis. De volledig autonome oplossing van DTE voorkomt de noodzaak van handmatig ingrijpen door fabriekspersoneel, hetgeen bijdraagt aan de veiligheid in de fabriek en verlaging van de analysekosten.

De beslissing van Nordural volgde op een soortgelijke oplossing die werd getest in het bestaande giethuis. Olafur Arnar Fridriksson, projectmanager van Nordural's nieuwe knuppelgiethuis: "We zijn erg blij dat we met DTE kunnen blijven samenwerken. We zien een groot potentieel in de apparatuur die in ons huidige giethuis wordt getest, dus de keuze voor DTE voor dit project was een logische beslissing. DTE is een strategische partner van Nordural en hun oplossing wordt geleidelijk geïmplementeerd in het hele productieproces."

Diego Areces, CEO van DTE: "Ik ben erg dankbaar en enthousiast over deze kans. Het is een belangrijke mijlpaal voor DTE. Nordural is een van onze strategische partners en is altijd een groot medestander geweest van DTE. We kijken ernaar uit om deze verbintenis uit te voeren en een meerwaarde te leveren aan het nieuwe koolstofarme knuppelgiethuisproject. Bovendien blijven we samenwerken en gaan we de DTE's oplossing inzetten in het productieproces van Nordural om de operationele efficiëntie, veerkracht en duurzaamheid te maximaliseren."

Nordural's nieuwe hoogwaardige giethuis krijgt een productiecapaciteit van 150.000 ton knuppels en naar verwachting kan de productie in het eerste kwartaal van 2024 beginnen. Het uitbreidingsproject betekent ook een verdubbeling van Grundartangi's jaarlijkse capaciteit voor de productie van primaire gieterij-legeringen: van de huidige capaciteit van 60.000 ton naar 120.000 ton. Deze extra capaciteit voor knuppels en primaire gieterijlegeringen vervangt de productie van standaard blokken. Hierdoor stijgen de verwachte productpremies voor Grundartangi-producten. De investering van 120 miljoen dollar creëert naar verwachting ongeveer 90 banen tijdens de installatie en ongeveer 40 vaste banen.

De nieuwe Natur-Al™-knuppels en gieterijproducten worden vervaardigd om te voldoen aan de groeiende vraag van Europese klanten naar koolstofarme aluminiumproducten. Grundartangi gebruikt IJslands 100% hernieuwbare energiebronnen om Natur-Al™-aluminium te maken dat een van de laagste CO₂-voetafdrukken ter wereld heeft. Natur-Al™-knuppels en gieterijproducten bevatten minder dan een kwart van het CO₂-gehalte van het gemiddelde in de branche en voldoen daarmee aan de groeiende vraag van de meest milieubewuste consumenten in Europa. Natur-Al™-producten maken het mogelijk de koolstofvoetafdruk van eindproducten aanzienlijk te verminderen, hetgeen noodzakelijk is voor de sterk concurrerende markten voor consumptiegoederen, voertuigen, verpakkingen en bouwmaterialen.

Over DTE

DTE, Unlocking the Future of Metals™, is de toonaangevende innoverende leverancier van real-time intelligentie van vloeibare metalen en bedient klanten in de hele waardeketen van de productie en fabricage van metaal door het maximaliseren van waarde, duurzaamheid, veiligheid en efficiëntie voor alle betrokken partijen.

Ons doel is het bevorderen van de menselijke vooruitgang met groenere, veiligere, efficiëntere en waardevollere metaalsoorten. We dragen bij aan de 1,5-graden-uitdaging en tegelijkertijd stimuleren we de digitale transformatie naar Industrie 4.0 met de volgende generatie IIoT-analysetechnologie. DTE levert concrete financiële en ecologische bedrijfsresultaten van de fabrieksvloer tot op bedrijfsniveau door middel van waardevolle intelligentie en voorspellende inzichten over vloeibare metaalsoorten.

IREAS™, DTE's unieke, verbonden, real-time intelligentie van vloeibare metaalsoorten, integreert naadloos IT en OT en combineert de analyse van de chemische samenstelling van gesmolten metaalsoorten op basis van liquid-phase laser-induced breakdown spectroscopy (LP-LIBS™) met een op kunstmatige intelligentie gebaseerd analyseplatform en digitale metaalintelligentiediensten.

Voor meer informatie, ga naar: www.dte.ai.

