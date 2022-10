DTE consigue un contrato de 1,85 millones de dólares para su solución única de inteligencia de metales líquidos en tiempo real con la planta de Century Aluminium de Nordural para apoyar nuevos productos con bajo contenido en carbono

REIKIAVIK, Islandia--(BUSINESS WIRE)--DTE, líder en inteligencia de metales, se complace en anunciar la firma de un contrato de 1,85 millones de dólares con Nordural Grundartangi ehf, ("Nordural") una subsidiaria de propiedad total de Century Aluminium Company (NASDAQ: CENX) en Islandia.

Under the contract, DTE will provide its revolutionary real-time chemical composition analysis solution for the four skimming stations of the new low-carbon billet casthouse.

En virtud del contrato, DTE proporcionará su revolucionaria solución de análisis de la composición química en tiempo real para las cuatro estaciones de afino de la nueva fundición de palanquillas con bajo contenido en carbono. La solución de DTE controlará la calidad del aluminio líquido que se transfiere desde la sala de electrólisis a los hornos, optimizando la cadena de valor al permitir que la calidad correcta del aluminio se dirija al horno adecuado en función del producto final que se vaya a fundir. Nordural se beneficiará de la maximización del rendimiento, la minimización del tiempo de ciclo en los hornos, la minimización de las emisiones y el consumo de energía, y la eliminación de las limitaciones de los cuellos de botella en la sala de fundición. La solución totalmente autónoma de DTE evita la necesidad de que el personal de la planta intervenga manualmente, lo que contribuye a la seguridad de la planta y reduce los costes de análisis.

La decisión de Nordural se vio impulsada por una solución similar que se estaba probando en la nave existente. Olafur Arnar Fridriksson, director del proyecto del nuevo almacén de palanquillas de Nordural, comentó: "Estamos encantados de seguir trabajando con DTE. Vemos un gran potencial en el equipo que se está probando en nuestra nave actual, por lo que la decisión de la selección de DTE para este proyecto fue sencilla. DTE es un socio estratégico para Nordural, y su solución se está implementando gradualmente en todo el proceso de producción".

Diego Areces, CEO de DTE, señaló: "Estoy muy agradecido y emocionado por esta oportunidad, que es un hito importante para DTE. Nordural ha sido uno de nuestros socios estratégicos y ha seguido siendo un gran apoyo para DTE. Estamos deseando cumplir este compromiso y aportar valor al nuevo proyecto de fundición de palanquillas con bajo contenido en carbono. Además, seguiremos trabajando juntos, desplegando la solución de DTE a lo largo del proceso de producción de Nordural para maximizar la eficiencia operativa, la resistencia y la sostenibilidad".

Nordural’s new value-added casthouse will have a capacity of 150,000 tonnes of billet production and is expected to start production in the first quarter of 2024. The expansion project will also double Grundartangi’s annual capacity to produce primary foundry alloys from its current 60,000 tonnes of capacity to 120,000 tonnes of capacity. This additional billet and primary foundry alloy capacity replaces standard-grade ingot production, raising expected product premiums for Grundartangi products. The $120 million investment is expected to create approximately 90 jobs during construction and approximately 40 permanently.

La nueva nave de fundición de alta calidad de Nordural tendrá una capacidad de producción de 150 000 toneladas de palanquillas y se espera que la producción comience en el primer trimestre de 2024. El proyecto de ampliación también duplicará la capacidad anual de producción de aleaciones primarias de fundición de Grundartangi: de la capacidad actual de 60 000 toneladas a 120 000 toneladas. Esta capacidad adicional para palanquillas y aleaciones primarias de fundición sustituye a la producción de bloques estándar. Esto aumenta las primas previstas para los productos Grundartangi. Se espera que la inversión de 120 millones de dólares cree unos 90 puestos de trabajo durante la instalación y unos 40 empleos permanentes.

Las nuevas palanquillas y productos de fundición Natur-Al™ se fabricarán para satisfacer la creciente demanda de los clientes europeos de productos de aluminio con bajo contenido en carbono. Grundartangi utiliza las fuentes de energía 100 % renovables de Islandia para fabricar el aluminio Natur-Al™ que tiene una de las huellas de carbono más bajas del mundo. Las palanquillas y productos de fundición Natur-Al™ contienen menos de una cuarta parte del contenido de CO₂ de la media del sector, lo que satisface la creciente demanda de los consumidores europeos más concienciados con el medio ambiente. Los productos Natur-Al™ permiten reducir considerablemente la huella de carbono de los productos acabados, lo que es necesario para los mercados altamente competitivos de bienes de consumo, vehículos, envases y materiales de construcción.

Acerca de DTE

DTE, Unlocking the Future of Metals™, es el líder innovador en inteligencia en tiempo real de metales líquidos, con clientes en toda la cadena de valor de la producción y fabricación de metales mediante la maximización del valor, la sostenibilidad, la seguridad y la eficiencia para todas las partes interesadas.

Nuestro propósito es avanzar en el progreso humano con metales más ecológicos, seguros, eficientes y valiosos, contribuyendo al reto de los 1,5 grados mientras se impulsa su transformación digital hacia la Industria 4.0 con la próxima generación de tecnología de análisis IIoT. DTE proporciona resultados empresariales financieros y medioambientales tangibles desde la planta hasta los niveles empresariales mediante una valiosa inteligencia y conocimientos predictivos de los metales líquidos.

IREAS™, la solución única de inteligencia conectada en tiempo real a partir de metales líquidos de DTE, integra sin fisuras la TI y la OT, combinando el análisis de la composición química de los metales fundidos basado en la espectroscopia de descomposición inducida por láser en fase líquida (Liquid-Phase Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, LP-LIBS™) con una plataforma de análisis basada en la inteligencia artificial y servicios de inteligencia digital de metales.

