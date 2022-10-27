納芯微電子攜手 Blue Yonder，提升業務計畫能力

中國蘇州和亞利桑那州斯科茨代爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--為提升企業供應鏈計畫能力和客戶滿意度，高性能高可靠性類比及混合訊號晶片設計公司納芯微電子選擇實施 Blue Yonder Luminate® 計畫套件中的供應計畫解決方案。

自 2013 年成立以來，納芯微聚焦訊號感知、系統互聯、功率驅動三大方向，具體產品包括感測器、訊號鏈、隔離器、介面、電源、驅動器IC等，廣泛應用於汽車、工業控制、資訊通訊及消費電子領域。作為中國大陸較早佈局車用晶片的企業，公司已建立了從研發到品質及交付的車用管控體系，公司的車用晶片已對主流整車廠商和汽車一級供應商大量供應。

納芯微選擇了Blue Yonder的解決方案，以促使供應最佳化、改進客服、提高資產利用率。實施 Blue Yonder 解決方案將使納芯微能夠：

以供應計畫解決方案為核心，制定全方位的供應鏈升級策略。

生成更加準確、協同性更強、更具洞察力的計畫。

專注於提升組織效率，促進業務成長和擴大生產。

納芯微戰略投資總監和流程 IT 總監張龍博士表示：「納芯微始終堅持為客戶提供可靠可信賴的產品與服務，近幾年不斷增加對公司各個環節的投資，包括供應鏈、研發、管理流程和數位化，以提升交付產品的品質和效率。Blue Yonder是全球首屈一指的供應鏈解決方案供應商，已長期為眾多全球知名的半導體公司提供服務，相信與Blue Yonder的攜手合作，能夠進一步幫助我們提升供應鏈管理流程的效率、改善產品品質管制體系、提升企業的整體競爭力，以便為我們的客戶提供更好的服務。」

受益於 Blue Yonder 供應計畫解決方案，納芯微將能從整體互通的角度審視其供應鏈計畫流程。 全域性需求滿足目標將得到平衡。在物料短缺等計畫情景方案中，納芯微將展開協作，並採用指導性建議在製造和配送網路中快速作出準確決策，從而盡量減少缺貨、盡量擴大庫存周轉，最終達成改善客戶體驗的目的。

Blue Yonder 亞太區總裁 Antonio Boccalandro 指出：「納芯微是出色的類比及混合訊號晶片供應商，我們很榮幸成為他們的合作夥伴。納芯微所需的解決方案提供商不僅要能幫助他們的業務成長，還要能在未來不斷協助他們擴展各種能力。利用 Blue Yonder Luminate 計畫解決方案，納芯微能形成並執行供應鏈轉型策略，同時將供應計畫能力提升到新的高度。」

關於納芯微

納芯微電子（簡稱納芯微，科創板股票代碼688052）是高性能高可靠性類比及混合訊號晶片設計公司。自2013年成立以來，公司聚焦訊號感知、系統互聯、功率驅動三大方向，提供感測器、訊號鏈、隔離器、介面、功率驅動器、電源管理等豐富的半導體產品及解決方案，並被廣泛應用於汽車、工業控制、資訊通訊及消費電子領域。

納芯微以『「感知」「驅動」未來，共建綠色、智慧、互聯互通的「芯」世界』為使命，致力於為數位世界和真實世界的連接提供晶片級解決方案。

更多詳情，請造訪www.novosns.com。

關於 Blue Yonder

Blue Yonder是數位化供應鏈轉型和全通路商務交付領域的全球領導者。我們端到端的認知業務平臺能從計畫到交貨環節，全面滿足零售商、製造商和物流供應商的業務需求。透過Blue Yonder，您將統一您的資料、供應鏈和零售商業營運，以開啟新的業務機會，並推動自動化、控制和調度，以做出更有利可圖、更永續的商業決策。Blue Yonder - Fulfill your Potential™ blueyonder.com

“Blue Yonder”是 Blue Yonder Group, Inc. 的商標或註冊商標。本新聞稿中引述的任何包含“Blue Yonder”的業務名稱、產品名稱或服務名稱，都是 Blue Yonder Group, Inc. 的商標和 /或財產。所有其它公司名稱和產品名稱可能是其關聯公司的商標、註冊商標或服務標章。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。