纳芯微电子携手 Blue Yonder，提升业务计划能力

SUZHOU, China, and SCOTTSDALE, Ariz.--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--为提升企业供应链计划能力和客户满意度，高性能高可靠性模拟及混合信号芯片设计公司纳芯微电子选择实施 Blue Yonder Luminate® 计划套件中的供应计划解决方案。

自 2013 年成立以来，纳芯微聚焦信号感知、系统互联、功率驱动三大方向，具体产品包括传感器、信号链、隔离、接口、电源、驱动IC等，被广泛应用于汽车、工业控制、信息通讯及消费电子领域。作为国内较早布局车规级芯片的企业，公司已建立了从研发到质量及交付的车规管控体系，公司车规级芯片已在主流整车厂商和汽车一级供应商实现批量装车。

纳芯微选择了Blue Yonder的解决方案，以实现优化供应、改进客服、提高资产利用率。 通过实施 Blue Yonder 解决方案，纳芯微将能：

以供应计划解决方案为核心，制定全方位的供应链升级战略。

生成更加准确、协同性更强、更具洞察力的计划。

专注于组织效率提升，促进业务成长和生产扩大。

纳芯微战略投资总监和流程 IT 总监张龙博士表示：“纳芯微始终坚持为客户提供可靠可信赖的产品与服务，近几年不断加大公司各个环节，包括供应链、研发、管理的流程化、数字化投入，以增强交付产品的质量和效率。Blue Yonder是全球领先的供应链解决方案供应商，已长期为大量全球知名半导体公司提供服务，相信与Blue Yonder的携手合作，能够进一步帮助我们提升供应链管理流程的效率、完善产品质量管理体系、提升企业整体的竞争力，以便更好地服务我们的客户。”

得益于 Blue Yonder 供应计划解决方案，纳芯微将能从整体互通的角度审视其供应链计划流程。 全局性需求满足目标将实现平衡。在物料短缺等计划情景方案中，纳芯微将展开协同，并采用指导性建议在制造和配送网络中快速作出准确决策，从而最小化缺货、最大化库存周转，最终达成优化客户体验的目的。

Blue Yonder 亚太区总裁 Antonio Boccalandro 指出：“纳芯微是出色的模拟及混合信号芯片供应商，我们很荣幸成为他们的合作伙伴。纳芯微所需的解决方案提供商不仅要能帮助他们的业务成长，还要能在未来不断协助他们拓展各种能力。利用 Blue Yonder Luminate 计划解决方案，纳芯微能形成并执行供应链转型战略，同时将供应计划能力提升到新的高度。”

关于纳芯微

纳芯微电子（简称纳芯微，科创板股票代码688052）是高性能高可靠性模拟及混合信号芯片设计公司。自2013年成立以来，公司聚焦信号感知、系统互联、功率驱动三大方向，提供传感器、信号链、隔离、接口、功率驱动、电源管理等丰富的半导体产品及解决方案，并被广泛应用于汽车、工业控制、信息通讯及消费电子领域。

纳芯微以『“感知”“驱动”未来，共建绿色、智能、互联互通的“芯”世界』为使命，致力于为数字世界和现实世界的连接提供芯片级解决方案。

更多详情，请访问www.novosns.com。

关于 Blue Yonder

Blue Yonder是数字化供应链转型和全渠道商务交付领域的全球领导者。我们端到端的认知业务平台能从计划到交货环节，全链路满足零售商、制造商和物流供应商的业务需求。通过Blue Yonder，您将统一您的数据、供应链和零售商业运营，以解锁新的业务机会，并推动自动化、控制和调度，以实现更有利可图、更可持续的商业决策。Blue Yonder - Fulfill your Potential™ blueyonder.com

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