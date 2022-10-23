MultiBank Group宣布在阿联酋和新加坡取得两项新牌照

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球首屈一指的金融衍生品机构MultiBank Group宣布，其子公司已获得阿联酋证券和商品管理局(“SCA”)和新加坡金融管理局(“MAS”)颁发的备受业界推崇的新牌照，巩固了该集团作为全球受监管最多经纪商的地位。

自成立以来，MultiBank Group一直保持着无与伦比的记录，受到超过11家金融监管机构的监管，在全球拥有超过25个分支机构。集团为客户提供超高水平的资金安全保障，保证24小时内完成提款处理，并通过其子公司MEX Atlantic提供由伦敦劳合社承保的业界独有的超额损失保险。

MultiBank Group旗下拥有多家金融机构，受到多个金融主管部门的监管，包括澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)、澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)、德国联邦金融监管局(BaFin)、奥地利金融市场监管局(FMA)、阿联酋证券和商品管理局(SCA)、新加坡金融管理局(MAS)和开曼群岛金融管理局(CIMA)。

MultiBank Group创始人兼董事长Naser Taher先生表示：“今天，我们很高兴地宣布成立受SCA和MAS监管的新持牌实体。我们是世界上受监管最严格的经纪商，在全球超过11个监管机构进行了注册，并将继续履行我们的长期承诺，为了全球交易者的利益继续提高监管标准。在这样一个连‘AAA’级银行都不断遭遇监管挑战的时代，我们还能保持如此无瑕的监管记录，在业界实属独一无二。由于我们良好的业绩记录，过去30年里，超过100万尊贵的客户委托我们担任其安全可靠、值得信赖的金融产品和金融科技提供商。”

凭借一支由经验丰富的行业资深人士组成的团队，MultiBank Group正继续加强其在监管、金融科技、经纪服务和金融产品方面的全球领导地位，同时在交易量、客户数量和创纪录的财务业绩等所有指标上正创造前所未有的同比增长。

关于MultiBank Group:

MultiBank Group于2005年在美国加州成立，其日交易额超过121亿美元，服务于100个国家由逾100万客户组成的广泛客户群。MultiBank Group现已发展成为全球规模居首的在线金融衍生品提供商之一，为其尊贵客户提供屡获殊荣的交易平台，以及高达500:1的杠杆，涉及产品包括外汇交易、金属、股票、大宗商品、指数以及数字资产。如需了解更多信息，请访问MultiBankFX.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。