MultiBank Group annonce l'octroi de deux licences supplémentaires aux EAU et à Singapour

MultiBank Group Announces Two Additional Licenses in the UAE and Singapore (Graphic: Business Wire)

Introducing MultiBank Group, the World's Largest and Most Regulated Financial Derivatives Broker

DUBAI, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--Le groupe MultiBank, la plus grande institution internationale de produits financiers dérivés au monde, a consolidé sa position de courtier le plus réglementé au monde, en annonçant que ses filiales ont obtenu de nouvelles licences très convoitées et délivrées par la Securities and Commodities Authority des EAU (« SCA ») et la Monetary Authority of Singapore (« MAS »).

Depuis sa création, MultiBank Group a maintenu un record sans précédent, avec plus de 11 régulateurs financiers et plus de 25 succursales dans le monde. Le groupe offre à ses clients le plus haut niveau de sécurité en matière de fonds, en garantissant un processus de retrait en 24 heures et en proposant une assurance contre les pertes excessives unique en son genre, souscrite par Lloyds of London via sa filiale MEX Atlantic.

Le groupe MultiBank se compose de plusieurs institutions financières qui sont réglementées par des autorités financières, notamment l' ASIC australienne, l' AUSTRAC australienne, la BaFin allemande, la FMA autrichienne, la SCA des Émirats arabes unis, la MAS de Singapour et la CIMA des îles Caïman.

M. Naser Taher, Fondateur et président, déclare : « C'est avec un immense plaisir que nous annonçons aujourd'hui le lancement d'entités nouvellement autorisées et réglementées par la SCA et la MAS. Nous sommes le courtier le plus réglementé au monde, enregistré auprès de plus de 11 régulateurs dans le monde entier, et nous poursuivrons notre engagement à long terme pour faire progresser les normes réglementaires au profit des traders du monde entier. À une époque où les banques notées « triple A » rencontrent constamment des problèmes de réglementation, un tel statut réglementaire irréprochable est en effet une chose unique dans ce secteur. En raison de nos antécédents considérables, nos plus de 1 000 000 de clients nous ont fait confiance au cours des trois dernières décennies en devenant leur fournisseur de produits financiers et de fintech sûr et fiable ».

Avec une équipe de professionnels chevronnés dans ce secteur, MultiBank Group continue de renforcer sa position de leader mondial en matière de réglementation, de technologie fintech, de services de courtage et de produits financiers, tout en connaissant une croissance sans précédent d'une année sur l'autre pour tous les paramètres, notamment les volumes de négociation, les clients et l'enregistrement de résultats financiers exceptionnels.

À propos de MultiBank Group

Le MultiBank Group a été créé en Californie, aux États-Unis, en 2005. Il revendique un volume de transactions quotidien de plus de 12,1 milliards de dollars et offre ses services à une vaste clientèle de plus de 1 000 000 de clients répartis dans 100 pays. MultiBank Group est devenu l'un des plus grands fournisseurs de produits financiers dérivés en ligne au monde, offrant à ses clients des plateformes de négociation primées, avec un effet de levier pouvant atteindre 500:1 sur des produits comme les devises, les métaux, les actions, les matières premières, les indices et les actifs numériques. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site MultiBankFX.com.

