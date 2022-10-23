MultiBank Group宣佈在阿拉伯聯合大公國和新加坡取得兩項新牌照

阿拉伯聯合大公國杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的金融衍生品機構MultiBank Group宣佈，其子公司已獲得阿聯證券和商品管理局(“SCA”)和新加坡金融管理局(“MAS”)頒發的備受業界推崇的新牌照，鞏固了該集團為全球受到最多監管之經紀商的地位。

自成立以來，MultiBank Group一直保持著無與倫比的記錄，受到超過11家金融監管機構的監管，在全球擁有超過25個分支機搆。集團為客戶提供超高水準的資金安全保障，保證24小時內完成提款處理，並透過其子公司MEX Atlantic提供由倫敦勞合社承保的業界獨有的超額損失保險。

MultiBank Group旗下擁有多家金融機構，受到多個金融主管部門的監管，包括澳洲證券與投資委員會(ASIC)、澳洲交易報告和分析中心(AUSTRAC)、德國聯邦金融監管局(BaFin)、奧地利金融市場監管局(FMA)、阿聯證券和商品管理局(SCA)、新加坡金融管理局(MAS)和開曼群島金融管理局(CIMA)。

MultiBank Group創辦人兼董事長Naser Taher先生表示：「今天，我們欣然宣佈成立受SCA和MAS監管的新持牌實體。我們是全世界受到最嚴格監管的經紀商，在全球超過11個監管機構註冊，並將繼續履行我們的長期承諾，為了全球交易者的利益繼續提高監管標準。在這樣一個連‘AAA’級銀行都不斷遭遇監管挑戰的時代，我們還能保持如此無瑕的監管記錄，在業界實屬獨一無二。由於我們良好的業績記錄，過去30年裡，超過100萬名尊貴的客戶委託我們擔任其安全可靠、值得信賴的金融產品和金融科技提供商。」

憑藉由經驗豐富的業界資深人士組成的團隊，MultiBank Group正繼續加強其在監管、金融科技、經紀服務和金融產品方面的全球領導地位，同時在交易量、客戶數量和創紀錄的財務業績等所有指標上正創造前所未有的年增率。

關於MultiBank Group:

MultiBank Group於2005年在美國加州成立，其日交易額超過121億美元，為100個國家的逾100萬名客戶組成的廣泛客戶群提供服務。MultiBank Group現已發展為全球最大的線上金融衍生品提供商之一，為其尊貴客戶提供屢獲殊榮的交易平臺，以及高達500:1的槓桿，涉及產品包括外匯交易、金屬、股票、大宗商品、指數以及數位資產。如欲瞭解更多資訊，請造訪MultiBankFX.com。

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