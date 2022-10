CERBA ET TALIAZ UTILISENT L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET L’EXPERTISE GÉNÉTIQUE POUR AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS SOUFFRANT DE DÉPRESSION

SAINT-OUEN-L’AUMÔNE, France & TEL AVIV, Israel--(BUSINESS WIRE)--Cerba, laboratoire de biologie de spécialités de référence, et Taliaz, une société israélienne de santé digitale qui se concentre sur l’amélioration des troubles de la santé mentale, ont annoncé aujourd’hui un partenariat pour équiper les médecins d’une solution de psychiatrie de précision bénéficiant de l’intelligence artificielle, qui prédit l’efficacité du traitement de la dépression. En identifiant le bon traitement dès la première prescription, le test permet aux médecins de prendre la meilleure décision thérapeutique plus rapidement pour leurs patients, et d’accélérer le rétablissement des 280 millions de personnes souffrant de dépression dans le monde.

Aujourd’hui, 5 % de la population adulte mondiale souffre de dépression, l’un des troubles de la santé mentale les plus courants, selon l’Organisation mondiale de la santé (1). La prescription de traitements antidépresseurs adaptés est devenue un sujet essentiel de la prise en charge du patient, car une réponse insuffisante ou une absence de rémission survient chez 20 à 30 % des patients présentant un épisode dépressif sévère (2). En France uniquement, 1 personne sur 4 lutte contre un trouble de la santé mentale et 1 personne sur 5 souffre de dépression.

Pour faire face à cette situation, Cerba et Taliaz se sont associés pour proposer aux médecins un nouveau test clinique prédictif de l’efficacité des traitements antidépresseurs : PREDICTIX, développé par Taliaz, exploite un test biologique associé à l’intelligence artificielle pour guider la prise en charge des patients atteints de dépression et oriente vers le médicament ayant le plus de chances de donner les meilleurs résultats thérapeutiques dès le premier traitement. Conçue comme un outil d’aide à la décision clinique, la solution fait passer la psychiatrie de précision intégrant l’intelligence artificielle à un niveau supérieur, et pourrait améliorer les soins de millions de patients à travers le monde. La solution devrait être disponible pour les patients d’ici janvier 2023 à travers l’ensemble du réseau de biologie médicale de proximité du groupe Cerba HealthCare, en France comme à l’étranger.

Le test PREDICTIX utilise l’intelligence artificielle pour analyser plusieurs flux de données des patients, dont des informations génétiques, métaboliques, démographiques et cliniques. Les médecins reçoivent un rapport personnalisé sur le patient qui prévoit et classe l’efficacité statistique, la posologie et les effets secondaires potentiels de divers médicaments antidépresseurs en fonction du profil pharmacogénétique et du dossier de santé de chaque patient. La recherche clinique a démontré un taux de réponse de 72,2 % et des données de vie réelle ont montré que 90 % des patients ont présenté une amélioration clinique après 8 semaines, selon l’échelle des Clinical Global Impressions (CGI), un outil utile pour les cliniciens et les patients utilisé en pratique clinique (3).

Jérôme Sallette, directeur scientifique de Cerba HealthCare, précise : « Avec PREDICTIX, nous entrons dans un nouvel âge de la psychiatrie de précision : il s’agit de donner aux médecins les moyens de prendre la meilleure décision thérapeutique plus rapidement et de réduire le poids de la dépression pour les patients et les systèmes de santé. Cerba est à nouveau à la pointe de l’innovation pour éclairer le diagnostic, améliorer la prise en charge des patients et faciliter la bonne prescription au bon moment pour le bon patient. »

Dekel Taliaz, directeur général et co-fondateur de Taliaz, ajoute : « Nous sommes ravis de signer cet accord avec Cerba pour contribuer à l’expansion de notre technologie au service de la santé mentale. La culture scientifique et le vaste réseau du Groupe Cerba HealthCare permettront à PREDICTIX de bénéficier d’un rayonnement mondial. En exploitant la puissance du big data et de l’intelligence artificielle pour fournir des outils faciles et rapides à utiliser par les cliniciens, nous nous engageons à proposer des solutions sûres et efficaces pour accélérer le rétablissement et réduire la souffrance des patients atteints de troubles de la santé mentale dans le monde entier. »

Télécharger le communiqué de presse

1 Organisation mondiale de la santé, https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/depression septembre 2021

2 National Institute of Mental Health, Sequenced Treatment Alternatives to Relieve Depression (STAR*D) Study

3 Saudreau, B., et. al. (2022). Impact of a Personalized Antidepressant Prescription Using Genetics, Socio-Demographic and Clinical Data in Major Depressive Disorder Patients: A Clinical Pilot Study. Pharmacology and Pharmacogenomics, 122(1), 122–130. https://doi.org/10.31488/jpp.105