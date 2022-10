NMG’s leadership team hosts representatives from Panasonic Energy on a tour of the Company’s site for its future Bécancour battery material plant. (Photo: Business Wire)

NMG, Panasonic Energy und Mitsui kündigen Abnahme und strategische Partnerschaft zur Unterstützung der Lieferung von aktivem Anodenmaterial sowie eine Privatplatzierung von 50 Millionen US-Dollar durch Mitsui, Pallinghurst und Investissement Québec an

Nouveau Monde Graphite Inc. („NMG“ oder das „Unternehmen“) (NYSE: NMG, TSX.V: NOU), Mitsui & Co., LTD („Mitsui“) (TYO: 8031) und Panasonic Energy Co., Ltd. („Panasonic Energy“), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Panasonic Holdings Corporation („Panasonic“) (TYO: 6752), haben eine Rahmenvereinbarung geschlossen, die die Bedingungen für die Geschäftsbeziehung zwischen den Parteien festlegt, um die nächsten Entwicklungsschritte des integrierten Graphitprojekts von NMG in Québec, Kanada, für die Verarbeitung von Erz zu Batterien zu ermöglichen. NMG wird den Erlös der oben erwähnten Investition verwenden, um in den kommenden Monaten an der Optimierung der Machbarkeitsstudie für den integrierten Phase-2-Betrieb von NMG zu arbeiten, die auf SEDAR und EDGAR verfügbar ist und auf dem Memorandum of Understanding für die geplante Abnahmevereinbarung basiert.

Kazuo Tadanobu, Präsident und CEO von Panasonic Energy, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, an dieser strategischen Partnerschaft mit NMG teilzunehmen, die es uns ermöglicht, die Möglichkeit zu prüfen, eine umweltfreundliche Lieferkette in Nordamerika durch eine völlig neue integrierte Anodenproduktion in Kanada aufzubauen. Als Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge mit dem größten Anteil am nordamerikanischen Markt wollen wir mit unserer führenden Technologie und unserer umfassenden Erfahrung das Wachstum der Branche weiter vorantreiben und die Entwicklung hin zu einer dekarbonisierten Gesellschaft beschleunigen.“

Hiroshi Kakiuchi, Managing Officer von Mitsui, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr, mit NMG zusammenzuarbeiten und uns an ihrer Mission zu beteiligen, eine stabile Lieferkette für Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge in Nordamerika aufzubauen und zur Verwirklichung einer kohlenstoffarmen Gesellschaft beizutragen. Insbesondere sind wir von der Vision von Eric Desaulniers inspiriert, die beispiellose Herausforderung anzunehmen, den gesamten Prozess der Anodenmaterialproduktion - vom Abbau bis zur Herstellung - in Nordamerika auf umweltfreundliche Weise zu etablieren.“

Arne H. Frandsen, Vorsitzender von NMG, sagte: „NMG ist bestrebt, Anodenmaterial von höchster Qualität zu liefern, das ausschließlich in Nordamerika abgebaut und produziert wird. Die Partnerschaft mit Panasonic Energy und Mitsui - zwei Blue-Chip-Führern der Branche - sollte unsere führende Position im Bereich der Batteriematerialien weiter sichern. Mehr denn je werden wir unsere Bedeutung auf dem nordamerikanischen Markt ausbauen und dabei von der US-amerikanischen und kanadischen Gesetzgebung profitieren, die lokal produzierte Batterien unterstützt.“

Eric Desaulniers, Gründer, Präsident und CEO von NMG, reagierte: „Ich freue mich, diese transformative Partnerschaft mit den erfahrenen und branchenführenden Partnern Mitsui und Panasonic Energy einzugehen. Sie wird NMG eine solide kommerzielle Grundlage für die Umsetzung unserer kommerziellen Phase-2-Aktivitäten bieten. Ihre Beteiligung ist ein Beweis für unser solides Geschäftsmodell und ein Hebel zu diesem entscheidenden Zeitpunkt, um unseren Geschäftsplan voranzutreiben und die voraussichtlich größte voll integrierte Naturgraphitproduktion Nordamerikas zu etablieren.“

Andrew Willis, Co-Chief Executive der Pallinghurst Group, bemerkte dazu: „Wir bei Pallinghurst sind stolz darauf, mit NMG bei der Erreichung dieses entscheidenden Meilensteins zusammengearbeitet zu haben. Das Geschäftsmodell und die starke ESG-Bilanz des Unternehmens sind äußerst attraktiv; wir bekräftigen unser Vertrauen, indem wir in das Wachstum von NMG investieren. Wir freuen uns auf das nächste Kapitel, in dem sich NMG selbst als bevorzugter integrierter Graphitlieferant für den westlichen Batterie- und EV-Markt positioniert.“

Guy Leblanc, CEO von Investissement Québec, merkte an: „Diese Investition spiegelt unser Engagement wider, Québec zu einem führenden nordamerikanischen Zentrum für Lithium-Ionen-Batterien zu machen. Nouveau Monde Graphite ist eindeutig ein wichtiger Akteur in diesem Sektor und wird einen enormen Beitrag zur Energiewende in der Provinz leisten. Investissement Québec ist stolz darauf, das Unternehmen bei seinem Wachstum von Anfang an und in dieser neuen Phase seiner Entwicklung unterstützt zu haben.“

Memorandum of Understanding über einen Abnahmevertrag (Offtake Agreement)

Die strategische Transaktion umfasst eine unverbindliche Absichtserklärung über die Abnahme eines beträchtlichen Teils des grünen aktiven Anodenmaterials von NMG aus den integrierten kommerziellen Phase-2-Produktionsanlagen des Unternehmens durch Panasonic Energy über einen Zeitraum von mehreren Jahren. Obwohl es keine Garantie dafür gibt, dass ein endgültiger Abnahmevertrag mit Panasonic Energy abgeschlossen wird, werden NMG und Panasonic Energy in den kommenden Monaten zusammenarbeiten, um einen endgültigen Abnahmevertrag abzuschließen.

Wandelanleihen

NMG freut sich außerdem bekannt zu geben, dass es mit Mitsui, Pallinghurst und Investissement Québec jeweils einen Vertrag über die Zeichnung von unbesicherten Wandelanleihen abgeschlossen hat, in dessen Rahmen NMG zugestimmt hat, an jeden Inhaber eine unbesicherte Wandelanleihe (die „Wandelanleihen“) für einen Bruttoerlös von insgesamt 50 Millionen US$ auszugeben (die „Privatplatzierung“). Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung wird Mitsui Wandelanleihen im Wert von 25 Millionen US$ zeichnen, während Pallinghurst und Investissement Québec jeweils 12,5 Millionen US$ zeichnen werden.

Die Wandelanleihen haben eine Laufzeit von 36 Monaten ab dem Ausgabedatum (das „Fälligkeitsdatum“) und werden mit dem höheren der beiden folgenden Zinssätze verzinst: 6 % p.a. oder dem durchschnittlichen 90-Tage-Laufzeit-SOFR (besicherter Tagesgeldsatz) plus 4 % p.a. Die Zinsen sind entweder vierteljährlich am letzten Geschäftstag eines jeden Quartals, beginnend am 31. Dezember 2022, in bar zu zahlen, oder NMG kann sich dafür entscheiden, die Zinsen zu kapitalisieren und in voll eingezahlten Stammaktien von NMG („Stammaktien“) zu begleichen, vorbehaltlich der Genehmigungen der TSX Venture Exchange (die „Börse“). Sollte sich NMG dafür entscheiden, die Zinsen in Stammaktien zu begleichen, erfolgt die Abrechnung zum Marktpreis (gemäß der Definition in den Börsenrichtlinien), der am Quartalsende, an dem die Zinsen fällig wurden, ermittelt wird.

Der gesamte oder ein Teil des Nennwerts der Wandelanleihen kann nach Wahl des Inhabers jederzeit bis zum Fälligkeitsdatum in Einheiten von NMG (eine „Einheit der Wandelanleihe“) zu einem Preis von 5,00 US$ pro Einheit der Wandelanleihe umgewandelt werden. Jede Einheit der Wandelanleihe besteht aus einer (1) Stammaktie und einem (1) Optionsschein zum Kauf von Stammaktien (ein „Optionsschein“). Jeder Optionsschein berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 5,70 US$ pro Stammaktie für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum.

Die Wandelanleihen (und die Stammaktien und Optionsscheine, die bei der Umwandlung der Wandelanleihen ausgegeben werden können, falls sie vor diesem Zeitraum ausgegeben wurden) unterliegen einer Haltefrist von 4 Monaten und einem Tag gemäß den einschlägigen aufsichtsrechtlichen und börsenrechtlichen Bestimmungen.

Der Abschluss der Wandelanleihe-Transaktion wird voraussichtlich am oder um den 9. November 2022 erfolgen und unterliegt bestimmten üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Erteilung der endgültigen behördlichen Genehmigungen.

Briefvereinbarungen und Investitionsvereinbarungen

Gemäß den Briefvereinbarungen und/oder Investitionsvereinbarungen werden Pallinghurst, Mitsui und Investissement Québec bestimmte Rechte in Bezug auf die Investitionen der einzelnen Parteien in NMG gewährt. Dazu gehören bestimmte Nominierungs- und Verwässerungsschutzrechte sowie für Pallinghurst und Mitsui bestimmte Vermarktungsrechte für künftige Verkäufe des aktiven Anodenmaterials von NMG.

Rahmenvereinbarung

Als Teil der Transaktion wurde von NMG, Mitsui und Panasonic Energy eine Rahmenvereinbarung unterzeichnet, die die Rolle und die Verantwortlichkeiten der Parteien in den kommenden Monaten festlegt, einschließlich der Optimierung der Machbarkeitsstudie und anderer wichtiger projektbezogener betrieblicher Meilensteine. NMG plant, den Erlös aus der Investition zu verwenden, um die Fertigstellung des Designs, den Betrieb, die Vermarktung und die Unternehmensparameter der Phase-2-Mine Matawinie und des Batteriematerialwerks Bécancour zu unterstützen. Es ist beabsichtigt, mit der Projektfinanzierung und der endgültigen Investitionsentscheidung („FID“ für Final Investment Decision) sowohl für die Mine Matawinie als auch für das Batteriematerialwerk Bécancour fortzufahren, sobald diese Optimierungsphase abgeschlossen ist und alle Betriebsvariablen genau bekannt sind. Ausgehend von den heute verfügbaren Informationen rechnet NMG mit einer 28-monatigen Bauzeit nach der FID, um den Betrieb zur kommerziellen Produktion zu bringen. Die Rahmenvereinbarung und die ergänzenden Briefvereinbarungen/Investitionsvereinbarungen treten mit dem Abschluss in Kraft.

Offenlegung verbundener Parteien

Investissement Québec und Pallinghurst sind Insider des Unternehmens und ihre Beteiligung an der Privatplatzierung, den Investitionsvereinbarungen und der Briefvereinbarung stellt eine „Transaktion mit verbundenen Parteien“ im Sinne der Verordnung 61-101 über den Schutz von Inhabern von Minderheitswertpapieren bei Sondertransaktionen (die „Verordnung 61-101“) und der TSX Venture Exchange-Richtlinie 5.9 - Schutz von Inhabern von Minderheitswertpapieren bei Sondertransaktionen dar. Nach der Bestätigung der Unternehmensleitung und des Rechtsberaters, dass die Ausnahmen von der formalen Bewertung und den Zustimmungserfordernissen der Minderheitsaktionäre gemäß den Abschnitten 5.5(a) und 5. 7(1)(a) der Verordnung 61-101 geltend gemacht werden können, da weder der Marktwert der zugunsten verbundener Parteien ausgegebenen Wertpapiere noch der Marktwert des für diese Wertpapiere gezahlten Entgelts 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigt, haben die stimmberechtigten Direktoren des Unternehmens die Ausgabe der Wandelanleihen und die Unterzeichnung der Investitionsvereinbarungen und der Briefvereinbarung einstimmig unterstützt.

Ein Bericht über wesentliche Änderungen in Bezug auf diese Transaktionen mit verbundenen Parteien wird vom Unternehmen eingereicht werden, konnte jedoch nicht früher als 21 Tage vor dem Abschluss der Privatplatzierung eingereicht werden, da die Privatplatzierung von der Unterzeichnung aller oben genannten Vereinbarungen abhängig war und diese verkürzte Frist unter den gegebenen Umständen angemessen und notwendig ist, da das Unternehmen diese Transaktionen rechtzeitig abschließen möchte.

Das aktive Anodenmaterial von NMG

Die Abnahme und strategische Partnerschaft umfassen die vollständig integrierten Aktivitäten von NMG mit einem besonderen Interesse an dem aktiven Anodenmaterial des Unternehmens, das in einer kürzlich durchgeführten Ökobilanz eine branchenführende Umweltbilanz aufweist. Der geplante vollelektrische Betrieb von NMG, der durch erneuerbare Energien in Kombination mit sauberen Verarbeitungstechnologien betrieben wird, soll fortschrittliche Materialien mit außergewöhnlich geringen Auswirkungen auf den Klimawandel erzeugen, was im Einklang mit den weltweiten Bemühungen um eine Dekarbonisierung steht.

Ergänzende Informationen

Aktionäre und Analysten von NMG sind eingeladen, am Donnerstag, dem 20. Oktober 2022, um 10:30 Uhr ET an einem Webcast-Investor-Briefing teilzunehmen. Das Briefing wird von President und CEO Eric Desaulniers unter Beteiligung des Management-Teams von NMG veranstaltet und umfasst eine technische Präsentation mit anschließender Frage- und Antwortrunde. Die Anmeldung sollte vor Beginn des Briefings unter folgender Adresse erfolgen: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_LxVC2YirS8izfF7UIneVzg.

Ein Interview mit Eric Desaulniers, das in der Phase-1-Anlage von NMG aufgenommen wurde, können Sie hier ebenfalls ansehen: https://youtu.be/5SVPI4mQLMA. Medienvertreter können hochauflösende Dateien herunterladen unter https://we.tl/t-TNJhUOdR6D und zusätzliche Interview- oder Informationsanfragen über Julie Paquet, Vice President, Communications & ESG Strategy bei NMG, stellen.

Über Panasonic Energy

Panasonic Energy wurde im April 2022 im Rahmen der Umstellung der Panasonic-Gruppe auf ein operatives Unternehmenssystem gegründet und bietet weltweit innovative, auf Batterietechnologie basierende Produkte und Lösungen an. Mit seinen Lithium-Ionen-Autobatterien, Batteriespeichersystemen und Trockenbatterien bietet das Unternehmen sichere, zuverlässige und komfortable Energie für eine breite Palette von Geschäftsbereichen, von Mobilität und sozialer Infrastruktur bis hin zu medizinischen und Konsumgütern. Panasonic Energy hat sich verpflichtet, zu einer Gesellschaft beizutragen, die Glück und ökologische Nachhaltigkeit verwirklicht. Durch seine Geschäftsaktivitäten möchte das Unternehmen gesellschaftliche Probleme angehen und gleichzeitig eine Führungsrolle bei Umweltinitiativen übernehmen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter www.Panasonic.com/global/energy

Über Mitsui

Mitsui & Co., Ltd. (TYO: 8031.JP) ist ein globales Handels- und Investmentunternehmen mit einem diversifizierten Geschäftsportfolio, das sich auf rund 63 Länder in Asien, Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika, dem Nahen Osten, Afrika und Ozeanien erstreckt.

Mitsui beschäftigt rund 5.500 Mitarbeiter und setzt weltweit Talente ein, um in Zusammenarbeit mit einem globalen Netzwerk vertrauenswürdiger Partner Geschäfte zu identifizieren, zu entwickeln und auszubauen. Mitsui hat ein starkes und vielfältiges Kerngeschäftsportfolio aufgebaut, das die Branchen Mineral- und Metallressourcen, Energie, Maschinen und Infrastruktur sowie Chemie abdeckt.

Unter Ausnutzung seiner Stärken hat Mitsui über seine Hauptgewinnsäulen hinaus weiter diversifiziert, um vielfältige Werte in neuen Bereichen zu schaffen, darunter innovative Energielösungen, Gesundheit und Ernährung sowie durch eine strategische Ausrichtung auf wachstumsstarke asiatische Märkte. Diese Strategie zielt darauf ab, Wachstumschancen zu erschließen, indem einige der wichtigsten Megatrends der Welt genutzt werden: Nachhaltigkeit, Gesundheit und Wellness, Digitalisierung und die wachsende Macht der Verbraucher.

Mitsui kann auf eine lange Tradition in Asien zurückblicken, wo das Unternehmen ein vielfältiges und strategisches Portfolio von Unternehmen und Partnern aufgebaut hat, das ihm einen starken Differenzierungsvorteil verschafft, allen globalen Partnern einen außergewöhnlichen Zugang zur am schnellsten wachsenden Region der Welt bietet und sein internationales Portfolio stärkt.

Weitere Informationen über die Geschäftsbereiche von Mitsui & Co finden Sie unter www.Mitsui.com

Über Nouveau Monde Graphite

NMG ist bestrebt, einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Energierevolution zu leisten. Das Unternehmen arbeitet an der Entwicklung einer voll integrierten Quelle für kohlenstoffneutrales Batterieanodenmaterial in Québec, Kanada, für die wachsenden Lithium-Ionen- und Brennstoffzellenmärkte. Mit niedrigen Betriebskosten und beneidenswerten ESG-Standards will NMG ein strategischer Lieferant für die weltweit führenden Batterie- und Automobilhersteller werden, der leistungsstarke und zuverlässige fortschrittliche Materialien liefert und gleichzeitig Nachhaltigkeit und Rückverfolgbarkeit der Lieferkette fördert. www.NMG.com

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf diejenigen, die den Zeitplan der in dieser Pressemitteilung beschriebenen Initiativen, den Abschluss eines endgültigen Abnahmevertrags, den Abschluss der in dieser Pressemitteilung beschriebenen Transaktionen, die Ergebnisse der optimierten Machbarkeitsstudie, die beabsichtigte Produktion von umweltfreundlichen fortschrittlichen Materialien, die in der Pressemitteilung dargelegten Verpflichtungen und Initiativen des Unternehmens, die beabsichtigten Ergebnisse der in dieser Pressemitteilung beschriebenen Initiativen, die positiven Auswirkungen des Vorstehenden auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts, das Ziel des Unternehmens, die größte voll integrierte Naturgraphitproduktion Nordamerikas zu werden, die Beziehung des Unternehmens zu seinen Stakeholdern sowie Markttrends beschreiben, und jene Aussagen, die im Abschnitt „Über Nouveau Monde Graphite“ und an anderer Stelle in der Pressemitteilung erörtert werden und die im Wesentlichen die Aussichten und Ziele des Unternehmens beschreiben, stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ oder „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Aussagen als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterworfen sind. Diese Schätzungen und Annahmen können sich als falsch erweisen. Darüber hinaus beruhen diese zukunftsgerichteten Aussagen auf verschiedenen zugrunde liegenden Faktoren und Annahmen, einschließlich der aktuellen technologischen Trends, der Geschäftsbeziehungen zwischen dem Unternehmen und seinen Stakeholdern, der Fähigkeit, sicher und effektiv zu arbeiten, der rechtzeitigen Lieferung und Installation der Ausrüstung zur Unterstützung der Produktion, der Geschäftsaussichten und -möglichkeiten des Unternehmens sowie der Schätzungen der Betriebsleistung der Ausrüstung, und sind keine Garantie für zukünftige Leistungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten oder unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den gegenwärtigen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem Verzögerungen bei den geplanten Lieferzeiten der Ausrüstung, die Fähigkeit des Unternehmens, seine strategischen Initiativen erfolgreich umzusetzen, und die Frage, ob diese strategischen Initiativen den erwarteten Nutzen bringen werden, die Verfügbarkeit von Finanzierungen oder Finanzierungen zu günstigen Bedingungen für das Unternehmen, die Abhängigkeit von den Rohstoffpreisen, die Auswirkungen der Inflation auf die Kosten, die Risiken beim Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, die betriebliche Leistung der Anlagen und Geschäfte des Unternehmens, Wettbewerbsfaktoren in der Graphitabbau- und -produktionsbranche, Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, die sich auf die Geschäfte des Unternehmens auswirken, das Risiko der politischen und sozialen Akzeptanz, das Risiko von Umweltauflagen, das Währungs- und Wechselkursrisiko, technologische Entwicklungen, die Auswirkungen der weltweiten COVID-19-Pandemie und die Reaktionen der Regierungen darauf, die allgemeine Wirtschaftslage sowie Risiken in Bezug auf Erträge, Investitionsausgaben, Cashflow und Kapitalstruktur und allgemeine Geschäftsrisiken. Eine weitere Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten findet sich im Jahresbericht von NMG vom 22. März 2022, einschließlich des Abschnitts „Risk Factors“, der auf SEDAR unter www.sedar.com und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar ist. Unvorhersehbare oder unbekannte Faktoren, die nicht in diesem Sicherheitshinweis erörtert werden, könnten ebenfalls wesentliche nachteilige Auswirkungen auf zukunftsgerichtete Aussagen haben.

Viele dieser Unwägbarkeiten und Eventualitäten können sich direkt oder indirekt auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken und dazu führen, dass diese erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne der Geschäftsleitung in Bezug auf die Zukunft zu informieren. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Markt- und Branchendaten beruhen auf Informationen aus unabhängigen Branchenpublikationen, Marktforschung, Analystenberichten und -umfragen sowie anderen öffentlich zugänglichen Quellen. Obwohl das Unternehmen diese Quellen im Allgemeinen für zuverlässig hält, unterliegen die Markt- und Branchendaten der Interpretation und können aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit von Rohdaten, der Freiwilligkeit der Datenerhebung und anderer Einschränkungen und Unsicherheiten, die jeder Erhebung innewohnen, nicht mit absoluter Sicherheit überprüft werden. Das Unternehmen hat die in dieser Pressemitteilung erwähnten Daten aus Drittquellen nicht unabhängig überprüft, und dementsprechend wird die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Daten nicht garantiert.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie in der SEDAR-Datenbank (www.sedar.com) und für die Leser in den Vereinigten Staaten auf EDGAR (www.sec.gov) sowie auf der Website des Unternehmens unter: www.NMG.com

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) registriert und dürfen nicht an Personen in den Vereinigten Staaten oder an US-amerikanische Personen oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetze ausgenommen. Die Begriffe „Vereinigte Staaten“ und „US-amerikanische Person“ entsprechen der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.