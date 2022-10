FLO fait équipe avec L’Impériale pour soutenir les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Canada

CALGARY, Alberta--(BUSINESS WIRE)--FLO, un réseau de recharge de véhicules électriques de premier plan en Amérique du Nord, et L’Impériale (TSE: IMO, NYSE American: IMO) ont annoncé une collaboration unique qui soutiendra les objectifs du Canada en matière d’émissions de gaz à effet de serre (GES) en étendant le réseau de recharge FLO pour les véhicules électriques.

« Notre collaboration avec L’Impériale est remarquable. Elle rassemble deux acteurs majeurs du secteur énergétique canadien et contribue à l’atteinte des objectifs de carboneutralité du Canada d’ici 2050 », a déclaré Louis Tremblay, président et chef de la direction de FLO. « Plus important encore, l’entente générera des avantages financiers qui permettront à FLO d’étendre le déploiement de ses bornes de recharge pour VE, ce qui nous permettra d’atteindre notre objectif de transformer l’avenir de la mobilité au Canada. Nous nous réjouissons de cette entente et sommes impatients d’offrir aux Canadiens davantage de solutions de recharge fiables à l’échelle nationale. »

« Le Canada a des politiques clairement définies qui soutiennent les solutions de réduction des émissions et le déploiement de nouvelles technologies », a déclaré Jon Wetmore, vice-président du secteur aval de l’Impériale. « Notre collaboration avec FLO vient compléter d’autres efforts de L’Impériale en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment les mesures visant à produire et à fournir des carburants plus propres, les technologies de récupération des ressources de prochaine génération et le captage du carbone. »

Les principaux éléments de cette collaboration comprennent le développement conjoint d’une offre de services de recharge pour les distributeurs des marques Esso et Mobil de L’Impériale, ainsi qu’une entente de transfert de crédits en vertu du Règlement sur les combustibles propres.

À propos de FLO

FLO est opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes. Nous luttons contre les changements climatiques en accélérant l’adoption des VE grâce à un modèle d’entreprise verticalement intégré et en offrant aux conducteurs de VE l’expérience de recharge la plus fiable, des centres urbains jusqu’à la campagne. Chaque mois, nous permettons plus de 900 000 sessions de recharge grâce à plus de 70 000 bornes de recharge rapide et de niveau 2 déployées dans des lieux publics, privés et résidentiels. FLO opère dans toute l’Amérique du Nord et nos bornes de recharge de haute qualité sont assemblées avec soin au Québec et au Michigan. Pour en savoir plus, visitez flo.com.

À propos de L’Impériale

Après plus d’un siècle d’activité, L’Impériale continue de dominer son secteur en mettant la technologie et l’innovation au service du développement responsable des ressources énergétiques canadiennes. En tant que premier raffineur de pétrole au Canada, producteur de pétrole brut et de produits pétrochimiques de premier plan et principal distributeur de carburants à l’échelle nationale, notre entreprise s’engage à maintenir des normes élevées dans tous ses domaines d’activité.

