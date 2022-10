Population Services International (PSI) faz parceria com Babylon para lançar novo serviço digital para populações de baixa renda no Vietnã

AUSTIN e WASHINGTON (EUA) e LONDON (Inglaterra)--(BUSINESS WIRE)--A Population Services International (PSI) anunciou o lançamento de um novo serviço digital de saúde no Vietnã para ajudar pessoas em comunidades carentes a tomar decisões informadas sobre sua saúde e navegar com eficiência no sistema de saúde. Por meio de uma parceria com a Babylon (NYSE: BBLN), as comunidades da província de Bac Ninh e da capital Hanói – que têm uma população combinada de 9,4 milhões – terão acesso gratuito 24 horas por dia, sete dias por semana, a uma nova plataforma, chamada AI OI, que combina o verificador de sintomas da Babylon com a ferramenta de localização de provedores de saúde da PSI.

Em comunidades de baixa renda do mundo inteiro, reservar um tempo para visitar um centro médico significa despesas, bem como perda de renda, o que cria barreiras financeiras ao atendimento. A pesquisa da PSI mostrou que a maioria das pessoas de baixa renda adia a ida a uma unidade de saúde devido à quantidade de tempo de ausência no trabalho – e a perda de renda resultante – e o custo desembolsado que muitas vezes não correspondem ao seu problema de saúde específico. Além disso, as mulheres, em particular, sofrem o estigma dos profissionais de saúde em temas de saúde delicados, como menstruação e saúde sexual e reprodutiva.

A AI OI visa mudar esse modelo, fornecendo às pessoas mais controle sobre suas jornadas de saúde em um ambiente privado e livre de estigma a partir de seus dispositivos móveis. Depois de realizar uma autoavaliação baseada em inteligência artificial com a AI OI, um profissional é indicado nas unidades de saúde locais em sua área que podem fornecer os serviços de acompanhamento. A plataforma foi projetada para funcionar em sistemas de saúde públicos e privados, de modo a aumentar o acesso a cuidados específicos. Nosso plano futuro é desenvolver o serviço por meio de parcerias com provedores de telessaúde, ePharmacists e serviços de entrega em domicílio, além de portais de informações de saúde e chatbots.

“A PSI tem trabalhado em estreita colaboração com os sistemas de saúde do Vietnã nos últimos 17 anos. Nossa profunda experiência global em mudança de comportamento social e implementação de tecnologia inovadora centrada no consumidor nos posiciona de forma única para fornecer esse serviço”, disse Karl Hofmann, presidente e CEO da Population Services International. “Estamos entusiasmados em fazer parceria com a Babylon e demonstrar como a tecnologia digital inovadora pode ampliar a capacidade e o alcance de sistemas de saúde com poucos recursos – algo de que precisamos urgentemente se quisermos atingir metas ambiciosas de cobertura universal de saúde.”

A plataforma AI OI aproveita a tecnologia avançada de IA existente da Babylon, que já foi totalmente localizada em 11 territórios no Sudeste Asiático por uma equipe de médicos de IA no terreno para garantir precisão, segurança e adequação cultural.

“É uma honra trabalhar com a PSI, uma das organizações sem fins lucrativos mais inovadoras, para apoiar as pessoas a administrar sua saúde de forma mais eficaz”, comentou o Dr. Ali Parsa, CEO da Babylon. “PSI e Babylon compartilham uma visão semelhante para o futuro da saúde e esperamos agora compartilhar nossa tecnologia para fazer com que a saúde de qualidade seja acessível para as pessoas mais necessitadas.”

A Fundação Patrick J. McGovern concedeu à PSI uma doação para projetar e implementar a AI OI em novembro de 2021, como parte de sua estratégia para aumentar a capacidade de usar dados, ferramentas digitais e inteligência artificial a fim de promover sistemas de saúde acessíveis e centrados nas pessoas.

“Essa parceria representa a oportunidade transformadora que vem da combinação de possibilidades tecnológicas e visionários de mudança social”, afirmou Vilas Dhar, presidente da Fundação Patrick J. McGovern. “Queremos ver como essas novas abordagens de IA e habilitadas digitalmente podem impulsionar a dignidade, autonomia e empatia na área da saúde.”

O serviço AI OI foi lançado em Bac Ninh e Hanói em 23 de setembro e a sua implementação ocorrerá nos próximos meses. A PSI está liderando uma campanha de geração de demanda e conscientização com base em informações dos usuários para criar confiança nas ferramentas digitais de saúde e incentivar o uso do serviço nos próximos meses.

A PSI e a Babylon pretendem aumentar o alcance desse serviço para outras partes do Vietnã em 2023, bem como expandir sua parceria a outros países no futuro em sua missão de tornar os serviços de saúde de alta qualidade mais acessíveis.

Sobre a Population Services International

Fundada há 50 anos, a Population Services International (PSI) é uma organização mundial sem fins lucrativos que promove comportamentos saudáveis e oferece assistência médica acessível para que as pessoas tenham uma vida mais saudável. A PSI traz inovação em escala por meio de sua presença em 50 países, sua vasta rede de clínicas e serviços de saúde baseados na comunidade.

No Vietnã, a PSI tem um histórico de mais de 15 anos no desenvolvimento e implementação bem-sucedidos de campanhas de comunicação de mudança social e de comportamento. Elas são criadas em torno de informações sobre o que é mais importante para os consumidores carentes e posicionam comportamentos mais saudáveis que ressoam com o público-alvo. Com o objetivo de fortalecer o sistema nacional de saúde, as intervenções da PSI no Vietnã se concentram na capacitação do setor privado e no fornecimento de produtos e serviços de saúde de qualidade e acessíveis. A PSI estabeleceu uma rede sustentável de 5.914 clínicas e farmácias privadas em todo o país, que serve como um canal rentável para expandir o acesso a serviços de saúde integrados de qualidade e acessíveis entre os membros das comunidades carentes.

Sobre a Babylon

Na Babylon, nossa missão é fazer com que a saúde de qualidade seja acessível para todas as pessoas na Terra. Para isso, estamos criando um serviço integrado de atenção primária “digital first” que pode gerenciar a saúde da população em escala.

Fundada em 2013, estamos reestruturando a forma como as pessoas se envolvem com seu atendimento em cada etapa do processo de saúde. Ao mudar o modelo de assistência médica reativa para uma assistência médica proativa por meio dos dispositivos que as pessoas já possuem, oferecemos a milhões de pessoas do mundo inteiro atendimento contínuo e sempre ativo. E já mostramos que em ambientes tão diversos – como o desenvolvido Reino Unido ou a Ruanda em desenvolvimento, Nova York urbana ou Missouri rural –, para pessoas de todas as idades, é possível cumprir nossa missão aproveitando nossa plataforma “digital first” e altamente escalável combinada com operações clínicas virtuais de alta qualidade para fornecer atendimento de saúde integrado e personalizado.

Hoje em dia, apoiamos uma rede mundial de pacientes em 15 países e operamos em 16 idiomas. Somente em 2021, a Babylon ajudou um paciente a cada seis segundos, com aproximadamente 5,2 milhões de consultas e interações de IA. É importante ressaltar que isso foi alcançado com uma taxa de retenção de usuários de 93% em nosso serviço “NHS GP at Hand” e classificações de quatro ou cinco estrelas de mais de 90% de nossos usuários em todas as geografias que operamos. Estamos trabalhando para demonstrar como nosso modelo integrado de atendimento primário “digital first” pode ser aplicado para gerenciar a saúde da população em diferentes configurações na Medicare, Medicaid e contratos de atendimento baseados em valor comercial nos EUA e nossos serviços de atendimento primário no Reino Unido.

A Babylon também está trabalhando com governos, provedores de saúde, empregadores , e seguradoras do mundo inteiro para fornecer a eles uma nova plataforma “digital first” que qualquer parceria pode usar na hora de fornecer assistência médica de alta qualidade com custos mais baixos e melhores resultados. Para mais informações, acesse www.babylonhealth.com.

