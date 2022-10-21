玫琳凱公司在捷克布拉格舉行的多元化高峰會上建立性別回應採購的商業案例

達拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--作為女性賦權和性別平等的長期擁護者和全球宣導者，玫琳凱(Mary Kay)在捷克布拉格舉辦的多元化高峰會上公開透明地分享了其在全球對性別回應採購(GRP)的努力。該高峰會由Startup Disrupt於2022年9月13日在翻新後的克拉姆-葛拉斯宮(Clam-Gallas Palace)舉辦，是歐洲規模最大的多元化、公平和包容性(DEI)混合會議，邀集了來自非營利組織、政府和商業領域的50多位主題演講人。該活動在歐盟理事會輪值主席國捷克、捷克首都布拉格和美國駐捷克共和國大使館的共同支持下舉辦。

與會演講人和思想領袖包括美國太空愛好者Alyssa Carson、歐洲平等事務專員Helena Dalli、捷克勞動和社會事務部官員Lenka Simerská、捷克奧林匹克委員會成員Denisa Linhartová、經濟學家Danuše Nerudová、蘋果公司的Lea Lundblad、Avast公司的Rebeca Grattan以及玫琳凱公司的Virginie Naigeon-Malek，她們就以下關鍵議題分享了見解：

利用DEI生態系統達成業務目標；

發展和維持DEI公司文化；

包容性設計和創新；

女性賦權。

Startup Disrupt創辦人兼執行長Patrik Juránek表示：「舉辦多元化高峰會的目的是讓我們把私人、公共和政府部門的一些最聰明的人聚集在一起，將他們的聲音團結起來，在捷克、歐洲和全世界不屈不撓地爭取性別平等。我們知道，減少不平等可促進經濟發展，並形成持久而強大的社會，讓所有的人——無論男女——都有機會發揮他們的潛力。」

玫琳凱公司永續發展和社會影響全球負責人Virginie Naigeon-Malek是女性經濟賦權主題的特邀主題演講人之一，她在演講中闡述了將女性服務和產品供應商納入全球價值鏈的商業案例，以此作為公司推動永續成長和社會影響的有力策略。

聯合國婦女署將性別回應採購1定義為「從那些為員工和供應鏈制定性別回應政策和做法的企業持續選擇服務、商品或公共工程。這些企業包括由女性擁有或領導的企業以及支持性別回應的企業」。在歐洲企業家中，女性僅佔不到三分之一。研究顯示，即使女性獲得的投資只有男性的一半，但她們的公司卻能憑藉獲得的每一美元投資創造兩倍的收入。2

玫琳凱公司永續發展和社會影響全球負責人Virginie Naigeon-Malek表示：「對企業而言，投資女性擁有的企業並將她們納入全球供應鏈是非常正確而且明智的。隨著女性供應商贏得更多業務，她們的家庭、當地社區和國家經濟都將受益。研究顯示，女性企業家往往會將高達90%的收入再投資於家庭和社區，從而使包容性經濟成長與發展直接連結。女性企業在競爭合約機會時需要擁有平等的地位。」

觀看影片，詳細瞭解玫琳凱在供應商多元化和包容性(SDI)以及性別回應採購方面的承諾。

玫琳凱捷克和斯洛伐克總經理Edita Szaboova表示：「在永續未來國際會議取得成功的基礎上，我們很高興再次與Startup Disrupt合作，他們將多元化置於全球議程的首位，促進所有利害關係者的對話，並吸引我們的社區參與。我們都需要以創新的心態共同努力，消除婦女賦權和平等面臨的障礙。」

你知道嗎？

全球三分之一的企業由女性擁有。

然而，平均而言，全球女性擁有的企業在大公司和政府的所有採購支出中只贏得不到1%。

據估計，公司採購部門平均管理著公司總支出的64%。

資料來源：Vazquez, E.A & A.J. Sherman. (2013). Buying for Impact: How to Buy from Women and Change the World. Charleston, South Carolina: Advantage.（Vazquez, E.A和A.J. Sherman。（2013年）。購買帶來影響：如何從女性那裡購買並改變世界。南卡羅萊納州查爾斯頓市：優勢）

關於玫琳凱

玫琳凱·艾施是最先突破無形天花板的企業家之一，在1963年就創立了她夢想中的美容公司，目標只有一個：充實女性的人生。如今這個夢想開花結果。玫琳凱成為營業額達到數十億美元的公司，在近40個國家擁有數百萬名獨立銷售人員。作為一家創業發展公司，玫琳凱致力於透過教育、指導、倡議、網路和創新，為女性賦能以實現她們的經濟獨立。玫琳凱專注於投資美麗背後的科學，打造最先進的護膚品、彩妝品、營養補充品和香水。玫琳凱認為，充實目前的生活是為了創造永續的未來，堅持與來自世界各地的組織合作，共同專注於業務卓越、支持癌症研究、推進性別平等、保護家庭暴力倖存者、美化我們的社區，並鼓勵兒童追逐自己的夢想。如欲瞭解更多資訊，請造訪：marykayglobal.com，還可以在Facebook、Instagram和LinkedIn找到我們，或者關注我們的Twitter。

關於STARTUP DISRUPT

Startup Disrupt成立於2020年，致力於幫助商業和科技顛覆者改變產業、產品和服務的「舊」思維方式。我們是未來導向的團隊，由充滿熱情的創業熱衷者組成，希望幫助新一代的初創公司創辦人、工程師、開發人員、科技創新者和其他人取得成功。Startup Disrupt的目的是成為創業平臺，為世界各地的企業家、初創公司創辦人、科技創新者和初創企業界提供知識、靈感和聯繫。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.startupdisrupt.com/。

1 聯合國婦女署。（2022年）。「採購的策略性價值：為什麼性別回應採購具有商業意義」。紐約：聯合國婦女署。

2 「資助女性企業家：如何為成長提供助力」。（ 2022年6月）。由創新金融顧問部為歐盟委員會準備。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。