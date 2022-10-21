玫琳凯公司在捷克布拉格举行的多元化峰会上建立促进性别平等采购的商业案例

达拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--作为女性赋权和性别平等的长期拥护者和全球倡导者，玫琳凯(Mary Kay)在捷克布拉格举办的多元化峰会上公开透明地分享了其在全球范围内就促进性别平等的采购(GRP)做出的努力。该峰会由Startup Disrupt于2022年9月13日在翻新后的克拉姆-葛拉斯宫(Clam-Gallas Palace)举办，是欧洲规模居首的多元化、公平和包容性(DEI)混合会议，汇集了来自非营利组织、政府和商业领域的50多位主旨发言人。该活动在欧盟理事会轮值主席国捷克、捷克首都布拉格和美国驻捷克共和国大使馆的共同支持下举办。

与会发言人和思想领袖包括美国太空爱好者Alyssa Carson、欧洲平等事务专员Helena Dalli、捷克劳动和社会事务部官员Lenka Simerská、捷克奥林匹克委员会成员Denisa Linhartová、经济学家Danuše Nerudová、苹果公司的Lea Lundblad、Avast公司的Rebeca Grattan以及玫琳凯公司的Virginie Naigeon-Malek，她们就以下关键议题分享了见解：

利用DEI生态实现业务目标；

发展和维持DEI公司文化；

包容性设计和创新；

女性赋权。

Startup Disrupt创始人兼首席执行官Patrik Juránek表示：“ 举办多元化峰会的目的是让我们把私营领域、公共领域和政府部门的一些最聪明的人聚集在一起，将他们的声音团结起来，在捷克、欧洲和全世界不屈不挠地争取实现性别平等。我们知道，减少不平等会促进经济发展，并发展持久而强大的社会，让所有的人——无论男女——都有机会发挥他们的潜力。”

玫琳凯公司可持续发展和社会影响全球负责人Virginie Naigeon-Malek是女性经济赋权主题的特邀主旨发言人之一，她在演讲中阐述了将女性服务和产品供应商纳入全球价值链的商业案例，以此作为公司推动可持续增长和社会影响的有力战略。

联合国妇女署将促进性别平等的采购1定义为“ 从那些为雇员和供应链制定促进性别平等政策和做法的企业持续选择服务、商品或公共工程。这些企业包括由女性拥有或领导的企业以及支持性别平等的企业。”在欧洲企业家中，女性占比不到三分之一。研究表明，即使女性获得的投资只有男性的一半，但她们的公司却能凭借获得的每一美元投资创造两倍的收益。2

玫琳凯公司可持续发展和社会影响全球负责人Virginie Naigeon-Malek表示：“ 对企业而言，投资女性拥有的企业并将她们纳入全球供应链是非常正确而且明智的。随着女性供应商赢得更多业务，她们的家庭、当地社区和国家经济都将受益。研究表明，女性企业家往往会将高达90%的收入再投资于家庭和社区，从而将包容性经济增长与发展直接联系起来。女性企业在竞争合同机会时需要拥有平等的地位。”

观看视频，详细了解玫琳凯在供应商多元化和包容性(SDI)以及促进性别平等的采购方面的承诺。

玫琳凯捷克和斯洛伐克总经理Edita Szaboova表示：“ 在可持续未来国际会议取得成功的基础上，我们很高兴再次与Startup Disrupt合作，他们将多元化置于全球议程的首位，促进所有利益相关方的对话，并吸引我们的社区参与进来。我们都需要以创新的心态共同努力，消除妇女赋权和平等面临的障碍。”

你知道吗？

在全球范围内，三分之一的企业由女性拥有。

然而，平均而言，全球女性拥有的企业在大公司和政府的所有采购支出中赢得的份额不到1%。

据估计，公司采购部门平均管理着公司总支出的64%。

资料来源：Vazquez, E.A & A.J. Sherman. (2013). Buying for Impact: How to Buy from Women and Change the World. Charleston, South Carolina: Advantage.（Vazquez, E.A和A.J. Sherman。（2013年）。购买带来影响：如何从女性那里购买并改变世界。南卡罗来纳州查尔斯顿市：优势）

关于玫琳凯

玫琳凯·艾施是最先突破无形天花板的企业家之一，在1963年就创立了她梦想中的美容公司，目标只有一个：丰富女性人生。如今这个梦想开花结果。玫琳凯成为了一家营业额达到数十亿美元的公司，在近40个国家拥有数百万独立销售成员。作为一家创业发展公司，玫琳凯致力于通过教育、指导、倡议、网络和创新，赋能女性以实现她们的经济独立。玫琳凯专注于投资美丽背后的科学，打造最先进的护肤品、彩妆、营养补充剂和香水。玫琳凯认为，丰富当前的生活是为了实现可持续的未来，坚持与来自世界各地的组织合作，共同专注于业务卓越、支持癌症研究、推进性别平等、保护家庭暴力幸存者、美化我们的社区，并鼓励儿童追逐自己的梦想。如需了解更多信息，请访问：marykayglobal.com，还可以通过Facebook、Instagram和LinkedIn找到我们，或者关注我们的Twitter。

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1 联合国妇女署。（2022年）。“采购的战略价值：为什么促进性别平等的采购具有商业意义”。纽约：联合国妇女署。

2 “资助女企业家：如何为增长赋能”。（ 2022年6月）。由创新金融咨询部为欧盟委员会准备。

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