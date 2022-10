Mary Kay Inc. prezentuje biznesowe uzasadnienie dla udzielania zamówień z uwzględnieniem perspektywy płci podczas Szczytu Różnorodności w Pradze (Czechy)

Hosted by Startup Disrupt on September 13, 2022, at the newly renovated Clam-Gallas Palace in Prague, the Diversity Summit was the largest European hybrid conference on Diversity, Equity, and Inclusion (DEI), bringing together more than 50 keynote speakers from the non-profit, government, and business sector.

A long-standing champion and global advocate for women’s empowerment and gender equality, Mary Kay shared with transparency its gender-responsive procurement (GRP) global journey at the Diversity Summit in Prague, Czech Republic.

Mary Kay products were used by makeup artists to get all speakers ready for their presentations. (Credit: Startup Disrupt)

Audience watching the live-stream presentation on gender-responsive procurement by Virginie Naigeon-Malek, Mary Kay Inc. Global Head of Sustainability and Social Impact. (Credit: Startup Disrupt)

“Building on the success of the Sustainable Future International Conference, we were delighted to partner once again with Startup Disrupt who’s putting Diversity at the top of the global agenda, fostering dialogue across all stakeholders, and engaging our communities,” says Edita Szaboova, General Manager of Mary Kay Czech Republic and Slovakia. (Credit: Mary Kay Inc.)

“We know that reducing inequality boosts economies and develops lasting and robust societies that give all individuals – women and men - the opportunity to fulfill their potential,” says Patrik Juránek, Founder and CEO of Startup Disrupt. (Credit: Startup Disrupt)

“Studies show that women entrepreneurs tend to reinvest up to 90% of their earnings in their families and communities, thus linking inclusive economic growth directly to development,” says Virginie Naigeon-Malek, Mary Kay Inc. Global Head of Sustainability and Social Impact. (Credit: Mary Kay Inc.)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Jako spółka, która od lat wspiera upodmiotowienie kobiet i równouprawnienie płci, Mary Kay w przejrzysty sposób zaprezentowała swoje globalne doświadczenie w zakresie udzielania zamówień z uwzględnieniem perspektywy płci podczas Szczytu Różnorodności, który odbył się w Pradze (Czechy). Zorganizowane przez Startup Disrupt w dniu 13 września 2022 r. wydarzenie, które odbyło się w niedawno wyremontowanym pałacu rodziny Clam-Gallas, było największą w Europie konferencją hybrydową poświęconą tematyce różnorodności, równości i włączenia społecznego (DEI), która zgromadziła ponad 50 prelegentów z organizacji pozarządowych, instytucji rządowych oraz świata biznesu. Wydarzenie zostało zorganizowane pod auspicjami czeskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, miasta stołecznego Pragi oraz ambasady Stanów Zjednoczonych w Czechach.

Wśród grona prelegentów i czołowych myślicieli, którzy wzięli udział w spotkaniu, warto wymienić amerykańską entuzjastkę kosmosu Alyssę Carson, komisarz UE do spraw równości Helenę Dalli, specjalistkę Lenkę Simerską z czeskiego Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych, Denisę Linhartovą z czeskiej Komisji Olimpijskiej, ekonomistkę Danuše Nerudovą, Leę Lundblad z firmy Apple, Rebekę Grattan z firmy Avast oraz Virginie Naigeon-Malek z firmy Mary Kay Inc., które podzieliły się swoimi spostrzeżeniami na temat kluczowych zagadnień, takich jak:

Wykorzystywanie ekosystemu DEI z wyznaczeniem celów biznesowych;

Rozwój i pielęgnowanie firmowej kultury DEI;

Projektowanie i innowacyjność sprzyjające włączeniu społecznemu;

Wzmacnianie pozycji kobiet.

– Naszym celem podczas Szczytu Różnorodności było zgromadzenie najwybitniejszych umysłów z sektora prywatnego, publicznego i administracji rządowej oraz połączenie ich przekazu w służbie naszego niezmiennego zaangażowania na rzecz równości płci nie tylko w Czechach i Europie, ale również na całym świecie. Wiemy, że zmniejszanie nierówności pobudza gospodarki i rozwija trwałe, solidne społeczeństwa zapewniające wszystkim – zarówno kobietom, jak i mężczyznom – możliwość pełnego wykorzystania swojego potencjału – powiedział Patrik Juránek, założyciel i dyrektor generalny Startup Disrupt.

Virginie Naigeon-Malek, dyrektor globalna Mary Kay Inc. ds. zrównoważonego rozwoju i oddziaływania społecznego, wzięła udział w wydarzeniu jako jedna z prelegentek, których wystąpienia poświęcone były kwestii wzmocnienia pozycji ekonomicznej kobiet. W swoim przemówieniu Virginie zaprezentowała biznesowe uzasadnienie dla uwzględnienia kobiet-dostawczyń usług i produktów w globalnym łańcuchu wartości jako skutecznej strategii na rzecz pobudzenia zrównoważonego wzrostu i oddziaływania społecznego firm.

Zgodnie z definicją opracowaną przez UN Women, udzielanie zamówień z uwzględnieniem perspektywy płci1 oznacza „ zrównoważony wybór usług, towarów lub robót publicznych oferowanych przez przedsiębiorstwa należące do kobiet lub kierowane przez kobiety oraz przedsiębiorstwa uwzględniające perspektywę płci w prowadzonej działalności – a zatem posiadające polityki i praktyki opracowane z perspektywy płci w odniesieniu do personelu oraz łańcuchów dostaw”. W Europie kobiety stanowią mniej niż jedną trzecią wszystkich przedsiębiorców. Z badań wynika, że choć kobiety mają do dyspozycji połowę kapitału inwestycyjnego dostępnego dla mężczyzn, ich firmy osiągają dwa razy większe dochody w przeliczeniu na każdy dolar dokonanych inwestycji.2

– Inwestycje w przedsiębiorstwa należące do kobiet i włączanie ich do globalnego łańcucha dostaw to nie tylko postępowanie właściwe, ale również inteligentne z punktu widzenia firm. Im większy udział w rynku mają kobiety-dostawczynie, tym bardziej zyskują na tym ich rodziny, lokalne społeczności i krajowe gospodarki. Z badań wynika, że kobiety prowadzące działalność gospodarczą zwykle ponownie inwestują nawet 90% uzyskanych dochodów w swoje rodziny i społeczności, bezpośrednio łącząc wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu z rozwojem. Kobiety prowadzące działalność gospodarczą muszą mieć równe szanse, gdy konkurują o udzielenie zamówienia – powiedziała Virginie Naigeon-Malek, dyrektor globalna Mary Kay Inc. ds. zrównoważonego rozwoju i oddziaływania społecznego.

Obejrzyj materiał wideo, aby dowiedzieć się więcej na temat zobowiązania Mary Kay na rzecz różnorodności i włączenia dostawców (SDI) oraz udzielania zamówień z uwzględnieniem perspektywy płci.

– Mając na uwadze sukces międzynarodowej konferencji „Zrównoważona przyszłość”, z przyjemnością ponownie nawiązaliśmy współpracę z organizacją Startup Disrupt, która stawia kwestię różnorodności na pierwszym miejscu globalnej agendy, wspierając dialog wśród wszystkich zainteresowanych stron i angażując nasze społeczności. Wszyscy musimy podjąć wspólne działania z innowacyjnym nastawieniem, dążąc do wyeliminowania barier dla upodmiotowienia kobiet i równości – powiedziała Edita Szaboova, dyrektor generalna Mary Kay na Czechy i Słowację.

Czy wiesz, że...?

W skali globalnej, na czele jednego na trzy przedsiębiorstwa stoi kobieta.

Mimo to średnio na całym świecie firmy prowadzone przez kobiety odpowiadają za mniej niż 1% wszystkich wydatków na zamówienia publiczne realizowane przez duże korporacje i rządy.

Szacunkowe dane sugerują, że firmowe działy odpowiedzialne za udzielanie zamówień średnio zarządzają 64% wszystkich wydatków danej organizacji.

Źródło: Vazquez, E.A & A.J. Sherman. (2013). Buying for Impact: How to Buy from Women and Change the World. Charleston, South Carolina: Advantage.

