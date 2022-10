Mary Kay Inc. stabilisce il business case per gli approvvigionamenti improntati al rispetto del genere nel corso del Diversity Summit che si è svolto a Praga, nella Repubblica Ceca

Hosted by Startup Disrupt on September 13, 2022, at the newly renovated Clam-Gallas Palace in Prague, the Diversity Summit was the largest European hybrid conference on Diversity, Equity, and Inclusion (DEI), bringing together more than 50 keynote speakers from the non-profit, government, and business sector.

A long-standing champion and global advocate for women’s empowerment and gender equality, Mary Kay shared with transparency its gender-responsive procurement (GRP) global journey at the Diversity Summit in Prague, Czech Republic.

Mary Kay products were used by makeup artists to get all speakers ready for their presentations. (Credit: Startup Disrupt)

Audience watching the live-stream presentation on gender-responsive procurement by Virginie Naigeon-Malek, Mary Kay Inc. Global Head of Sustainability and Social Impact. (Credit: Startup Disrupt)

“Building on the success of the Sustainable Future International Conference, we were delighted to partner once again with Startup Disrupt who’s putting Diversity at the top of the global agenda, fostering dialogue across all stakeholders, and engaging our communities,” says Edita Szaboova, General Manager of Mary Kay Czech Republic and Slovakia. (Credit: Mary Kay Inc.)

“We know that reducing inequality boosts economies and develops lasting and robust societies that give all individuals – women and men - the opportunity to fulfill their potential,” says Patrik Juránek, Founder and CEO of Startup Disrupt. (Credit: Startup Disrupt)

“Studies show that women entrepreneurs tend to reinvest up to 90% of their earnings in their families and communities, thus linking inclusive economic growth directly to development,” says Virginie Naigeon-Malek, Mary Kay Inc. Global Head of Sustainability and Social Impact. (Credit: Mary Kay Inc.)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Da lungo tempo un’azienda campione e sostenitrice globale dell’uguaglianza di genere e della valorizzazione del ruolo e dei talenti femminili (“empowerment”), Mary Kay ha condiviso con trasparenza il suo cammino globale per gli approvvigionamenti improntati al rispetto del genere in occasione del Diversity Summit che si è svolto a Praga, nella Repubblica Ceca. La conferenza, ospitata da Startup Disrupt il 13 settembre 2022 nel Clam-Gallas Palace recentemente rinnovato, è stata il più grande evento europeo ibrido sulla Diversità, uguaglianza e inclusione (DEI, Diversity, Equity and Inclusion) – che ha riunito oltre 50 personalità dei settori no profit, governativo e aziendale che hanno effettuato interventi di apertura – e si è tenuta sotto l’alto patronato della Presidenza Ceca del Consiglio dell’Unione Europea, della Città di Praga capitale della Repubblica e dell’Ambasciata statunitense nella Repubblica Ceca.

Figuravano tra i relatori e le personalità Alyssa Carson, la famosa astronauta statunitense in pectore, Helena Dalli, Commissaria europea per l’uguaglianza, Lenka Simerská presso il Ministero degli Affari sociali e del Lavoro della Repubblica ceca, Denisa Linhartová presso la Commissione olimpica ceca, l’economista Danuše Nerudová, Lea Lundblad presso Apple, Rebeca Grattan presso Avast e Virginie Naigeon-Malek presso Mary Kay Inc., che hanno condiviso idee e informazioni importanti su vari argomenti chiave quali:

Sfruttare l’ecosistema della DEI con obiettivi aziendali

Sviluppare e sostenere una cultura aziendale improntata alla DEI

Progettazione e innovazione all’insegna dell’inclusività

Empowerment delle donne

“ Il nostro scopo, ospitando il Diversity Summit, è stato riunire alcune delle menti più brillanti dei settori privato, pubblico e governativo e unirne le voci nel nostro impegno tenace verso l’uguaglianza di genere non solo nella Repubblica Ceca e in Europa ma anche nel resto del mondo. Sappiamo che ridurre l’ineguaglianza fa crescere le economie e sviluppare società solide e durature che offrono a tutte le persone, indipendentemente dal sesso, l’opportunità di realizzare il loro potenziale”, spiega Patrik Juránek, Fondatore e Ceo di Startup Disrupt.

Virginie Naigeon-Malek, Direttrice globale sostenibilità e impatto sociale presso Mary Kay Inc., è stata una delle relatrici a tenere un intervento di apertura – sul tema dell’empowerment economico delle donne – nel corso del quale ha illustrato il business case per l’inclusione di donne quali fornitrici di servizi e prodotti nella catena del valore globale come strategia efficace per le aziende che vogliono dare impulso alla crescita sostenibile e all’impatto sociale.

UN Women definisce l’approvvigionamento improntato al rispetto del genere1 “ la selezione sostenibile di servizi, beni o lavori pubblici offerti da imprese di proprietà di donne o dirette da donne e anche da aziende che operano all’insegna del rispetto del genere – quelle che attuano prassi e politiche in tal senso per i dipendenti e le catene di fornitura”. Nella regione europea, le donne rappresentano meno di un terzo degli imprenditori. Vari studi mostrano che anche se le donne ricevono la metà del capitale d’investimento rispetto agli uomini, le loro imprese realizzano il doppio di ricavi per ogni dollaro investito.2

“ Per le aziende, investire in imprese di proprietà di donne e includerle nella catena di fornitura globale non è solo la scelta giusta da fare ma anche quella intelligente. Man mano che le imprese di fornitura di proprietà di donne siglano un numero sempre maggiore di contratti, ne traggono vantaggio le loro famiglie, le comunità locali e le economie nazionali. Vari studi mostrano che le imprenditrici tendono a reinvestire fino al 90% dell’utile nelle loro famiglie e comunità, collegando quindi la crescita dell’economia inclusiva direttamente allo sviluppo. È necessario che le imprese di proprietà di donne abbiamo uguali opportunità quando competono per aggiudicarsi un contratto”, commenta Virginie Naigeon-Malek.

Guarda il video per saperne di più sull’impegno di Mary Kay riguardo alla Diversità e inclusione delle aziende di fornitura (SDI, Supplier Diversity & Inclusion) e all’approvvigionamento improntato al rispetto del genere.

“ Sulla scia del successo ottenuto dalla Conferenza internazionale su un futuro sostenibile, Mary Kay è stata lieta di collaborare una volta di più con Startup Disrupt, che sta collocando la diversità al primo posto nel programma globale, promuovendo il dialogo fra tutti gli stakeholder e coinvolgendo le comunità in cui opera. Dobbiamo impegnarci tutti all’unisono con un abito mentale innovativo per eliminare le barriere che si frappongono all’uguaglianza e all’empowerment delle donne”, aggiunge Edita Szaboova, Direttrice generale per la Repubblica Ceca e la Slovacchia presso Mary Kay.

Lo sapevi?

In tutto il mondo, un’impresa su tre è di proprietà di donne.

Ciò nonostante, in media le imprese di proprietà di donne globalmente si aggiudicano meno dell’1% dei contratti di fornitura concessi da grandi aziende e governi.

Varie stime suggeriscono che gli uffici di approvvigionamento gestiscono in media il 64% della spesa totale delle aziende.

Fonte: Vazquez, E.A & A.J. Sherman. (2013). Buying for Impact: How to Buy from Women and Change the World. Charleston, South Carolina: Advantage.

INFORMAZIONI SU MARY KAY

Una delle prime persone a rompere il soffitto di cristallo, Mary Kay Ash ha creato la sua azienda di prodotti di bellezza nel 1963 con un obiettivo: arricchire la vita delle donne. Questo sogno si è trasformato in una società multimiliardaria, con una forza lavoro che conta milioni di collaboratori e collaboratrici che operano autonomamente in quasi 40 Paesi. Impresa che opera per sviluppare l’imprenditorialità, Mary Kay si impegna ad aiutare le donne a valorizzare le loro capacità attraverso programmi di istruzione e mentoring, sostegno, networking e innovazione. Mary Kay investe con passione nella scienza che si cela dietro la bellezza, realizzando prodotti per la cura della pelle, cosmetici pigmentati, profumi e integratori alimentari all’avanguardia. Mary Kay crede che arricchire vite oggi garantisca un domani sostenibile, stringendo accordi con aziende e organizzazioni di tutto il mondo il cui focus è sul promuovere l’eccellenza negli affari, sostenere la ricerca sul cancro, promuovere l’uguaglianza di genere, proteggere le donne sopravvissute ad abusi domestici, abbellire le comunità con cui interagisce e incoraggiare i bambini a perseguire i loro sogni. Per saperne di più visita marykayglobal.com, trovaci su Facebook, Instagram e LinkedIn o seguici su Twitter.

INFORMAZIONI SU STARTUP DISRUPT

Startup Disrupt è stata fondata nel 2020 con lo scopo precipuo di aiutare imprese innovatrici nella tecnologia e aziende a cambiare il ‘vecchio’ modo di pensare nelle industrie e in relazione ai prodotti e servizi. Siamo un gruppo orientato al futuro composto da persone che operano con passione nel campo delle start up e che desiderano aiutare una nuova generazione di persone che fondano start up, ingegneri, sviluppatori, imprese che innovano tecnologicamente e altri ancora ad avere successo. L’obiettivo di Startup Disrupt è diventare una piattaforma per start up concepita per offrire know-how, ispirazione e connessioni con imprenditrici e imprenditori, persone che fondano start up, imprese innovatrici nella tecnologia e comunità che lanciano imprese innovative in tutto il mondo. Per maggiori informazioni visita https://www.startupdisrupt.com/.

1 UN Women. (2022). “ Procurement’s Strategic Value: Why Gender-responsive Procurement Makes Business Sense.” New York: UN Women.

2 “ Funding Women Entrepreneurs: How to Empower Growth.” (Giugno 2020). Preparato per la Commissione Europea da Innovation Finance Advisory.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.