Mary Kay Inc. présente son étude de cas pour un secteur de l'approvisionnement promouvant l'égalité des sexes lors du Sommet pour la diversité à Prague, en République tchèque

Hosted by Startup Disrupt on September 13, 2022, at the newly renovated Clam-Gallas Palace in Prague, the Diversity Summit was the largest European hybrid conference on Diversity, Equity, and Inclusion (DEI), bringing together more than 50 keynote speakers from the non-profit, government, and business sector.

A long-standing champion and global advocate for women’s empowerment and gender equality, Mary Kay shared with transparency its gender-responsive procurement (GRP) global journey at the Diversity Summit in Prague, Czech Republic.

Mary Kay products were used by makeup artists to get all speakers ready for their presentations. (Credit: Startup Disrupt)

Audience watching the live-stream presentation on gender-responsive procurement by Virginie Naigeon-Malek, Mary Kay Inc. Global Head of Sustainability and Social Impact. (Credit: Startup Disrupt)

“Building on the success of the Sustainable Future International Conference, we were delighted to partner once again with Startup Disrupt who’s putting Diversity at the top of the global agenda, fostering dialogue across all stakeholders, and engaging our communities,” says Edita Szaboova, General Manager of Mary Kay Czech Republic and Slovakia. (Credit: Mary Kay Inc.)

“We know that reducing inequality boosts economies and develops lasting and robust societies that give all individuals – women and men - the opportunity to fulfill their potential,” says Patrik Juránek, Founder and CEO of Startup Disrupt. (Credit: Startup Disrupt)

“Studies show that women entrepreneurs tend to reinvest up to 90% of their earnings in their families and communities, thus linking inclusive economic growth directly to development,” says Virginie Naigeon-Malek, Mary Kay Inc. Global Head of Sustainability and Social Impact. (Credit: Mary Kay Inc.)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--En tant que défenseur mondial de longue date de l'autonomisation des femmes et de l'égalité entre les sexes, Mary Kay a présenté en toute transparence son parcours mondial en matière d'approvisionnement favorable à l'égalité des sexes lors du Sommet pour la diversité à Prague, en République tchèque. Organisé par Startup Disrupt le 13 septembre 2022, dans le Clam-Gallas Palace récemment rénové, le sommet était la plus grande conférence hybride européenne consacrée à la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI), en rassemblant plus de 50 conférenciers des secteurs non lucratif, gouvernemental, et de l'entreprise. L'événement s'est déroulé sous les auspices de la présidence tchèque du Conseil européen, de la capitale Prague, et de l'Ambassade américaine en République tchèque.

Parmi les conférencières et leaders d'opinion figurent Alyssa Carson, Américaine passionnée par l'espace, Helena Dalli, commissaire européenne à l'Égalité, Lenka Simerská, du ministère tchèque du Travail et des Affaires sociales, Denisa Linhartová, de la Commission olympique tchèque, Danuše Nerudová, économiste, Lea Lundblad, d'Apple, Rebeca Grattan, d'Avast, et Virginie Naigeon-Malek, de Mary Kay Inc., qui ont partagé des perspectives sur des questions clés telles que:

la promotion de l'écosystème DEI avec des objectifs commerciaux;

le développement et le soutien des questions DEI dans la culture d'entreprise;

une conception et innovation inclusives;

l'autonomisation des femmes.

"L'objectif du Sommet pour la diversité était pour nous de rassembler certains des esprits les plus brillants des secteurs privé, public et gouvernemental, et d'unifier leurs voix à notre volonté indéfectible de promouvoir l'égalité des genres, non seulement en République tchèque et en Europe, mais aussi dans le monde entier. Nous savons que réduire les inégalités stimule les économies et développe des sociétés durables et solides qui donnent à tous les individus – femmes et hommes – l'opportunité de concrétiser leur potentiel", déclare Patrik Juránek, fondateur et PDG de Startup Disrupt.

Virginie Naigeon-Malek, responsable mondiale de la durabilité et de l'impact social chez Mary Kay Inc., a fait partie des conférencières sur le sujet de l'autonomisation économique des femmes, qui lui a permis de présenter l'étude de cas pour l'inclusion de fournisseurs femmes de services et produits dans la chaîne de valeur mondiale en tant que puissante stratégie permettant aux entreprises de stimuler une croissance et un impact social durables.

ONU Femmes définit une chaîne d'approvisionnement favorable à l'égalité des sexes1 comme "la sélection durable de services, de marchandises ou de travaux publics auprès d'entreprises détenues ou dirigées par des femmes et d'entreprises promouvant l'égalité des sexes, c'est-à-dire celles ayant des politiques et des pratiques égalitaires pour les employés et les chaînes d'approvisionnement". Dans la région européenne, les femmes représentent moins d'un tiers des entrepreneurs. Des études montrent que même si les femmes reçoivent la moitié du capital investi par rapport aux hommes, leurs entreprises génèrent deux fois plus de revenus pour chaque dollar investi.2

"Investir dans des entreprises détenues par des femmes et les inclure à la chaîne d'approvisionnement mondial est non seulement la chose à faire, mais aussi une approche intelligente pour les entreprises. Alors que les fournisseurs femmes gagnent du terrain, leurs proches, les collectivités et les économies nationales en récoltent les fruits. Des études montrent que les entrepreneurs femmes ont tendance à réinvestir jusqu'à 90% de leurs bénéfices dans leurs proches et collectivités, créant ainsi un lien direct entre croissance économique inclusive et développement. Les entreprises dirigées par des femmes doivent évoluer dans un environnement juste, tout en étant compétitives sur les opportunités contractuelles", déclare Virginie Naigeon-Malek, Mary Kay Inc., responsable mondiale de la durabilité et de l'impact social.

Regardez la vidéo pour en savoir plus sur l'engagement de Mary Kay en faveur de la diversité et de l'inclusion des fournisseurs et d'une chaîne d'approvisionnement favorable à l'égalité des sexes.

"Fort de la Sustainable Future International Conference, nous avons été ravis de collaborer à nouveau avec Startup Disrupt, qui place la diversité tout en haut de l'agenda mondial, en stimulant le dialogue entre toutes les parties prenantes, et en faisant participer nos collectivités. Nous avons tous besoin de travailler collectivement avec un état d'esprit innovant pour éliminer les barrières à l'autonomisation des femmes et à l'égalité", déclare Edita Szaboova, directrice générale de Mary Kay République tchèque et Slovaquie.

Le saviez-vous?

Dans le monde, 1 entreprise sur 3 est détenue par des femmes.

Toutefois, en moyenne les entreprises détenues par des femmes remportent moins de 1% de toutes les dépenses d'approvisionnement de grandes entreprises et de gouvernements.

Selon les estimations, les services d'approvisionnement gèrent en moyenne 64 pour cent du total des dépenses professionnelles d'une entreprise.

Source: Vazquez, E.A & A.J. Sherman. (2013). Buying for Impact: How to Buy from Women and Change the World. Charleston, South Carolina: Advantage.

