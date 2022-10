Mary Kay Inc. stellt den Business Case für geschlechtergerechte Beschaffung auf dem Diversity Summit in Prag, Tschechische Republik her

Hosted by Startup Disrupt on September 13, 2022, at the newly renovated Clam-Gallas Palace in Prague, the Diversity Summit was the largest European hybrid conference on Diversity, Equity, and Inclusion (DEI), bringing together more than 50 keynote speakers from the non-profit, government, and business sector.

A long-standing champion and global advocate for women’s empowerment and gender equality, Mary Kay shared with transparency its gender-responsive procurement (GRP) global journey at the Diversity Summit in Prague, Czech Republic.

Mary Kay products were used by makeup artists to get all speakers ready for their presentations. (Credit: Startup Disrupt)

Audience watching the live-stream presentation on gender-responsive procurement by Virginie Naigeon-Malek, Mary Kay Inc. Global Head of Sustainability and Social Impact. (Credit: Startup Disrupt)

“Building on the success of the Sustainable Future International Conference, we were delighted to partner once again with Startup Disrupt who’s putting Diversity at the top of the global agenda, fostering dialogue across all stakeholders, and engaging our communities,” says Edita Szaboova, General Manager of Mary Kay Czech Republic and Slovakia. (Credit: Mary Kay Inc.)

“We know that reducing inequality boosts economies and develops lasting and robust societies that give all individuals – women and men - the opportunity to fulfill their potential,” says Patrik Juránek, Founder and CEO of Startup Disrupt. (Credit: Startup Disrupt)

“Studies show that women entrepreneurs tend to reinvest up to 90% of their earnings in their families and communities, thus linking inclusive economic growth directly to development,” says Virginie Naigeon-Malek, Mary Kay Inc. Global Head of Sustainability and Social Impact. (Credit: Mary Kay Inc.)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Als langjähriger Verfechter und globaler Befürworter der Stärkung der Rolle der Frau und der Gleichstellung der Geschlechter hat Mary Kay auf dem Diversity Summit in Prag, Tschechische Republik, seine globale Reise zur geschlechtergerechten Beschaffung (GRP) transparent gemacht. Der von Startup Disrupt am 13. September 2022 im neu renovierten Clam-Gallas Palace veranstaltete Gipfel war die größte europäische Hybrid-Konferenz zu Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion (DEI) und brachte mehr als 50 Hauptredner aus dem Non-Profit-, Regierungs- und Unternehmenssektor zusammen. Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft der tschechischen Präsidentschaft des Rates der Europäischen Union, der Hauptstadt Prag und der US-Botschaft in der Tschechischen Republik.

Zu den Rednern und Vordenkern gehörten die amerikanische Raumfahrt-Enthusiastin Alyssa Carson, Helena Dalli, EU-Kommissarin für Gleichstellung, Lenka Simerská vom Ministerium für Arbeit und Soziales der Tschechischen Republik, Denisa Linhartová von der tschechischen Olympischen Kommission, die Wirtschaftswissenschaftlerin Danuše Nerudová, Lea Lundblad von Apple, Rebeca Grattan von Avast und Virginie Naigeon-Malek von Mary Kay Inc. und teilten ihre Einsichten zu wichtigen Themen wie:

Das DEI-Ökosystem mit den Unternehmenszielen in Einklang bringen;

Entwicklung und Aufrechterhaltung der DEI-Unternehmenskultur;

Integratives Design und Innovation;

Stärkung der Frauen.

„ Mit dem Diversity Summit wollten wir einige der klügsten Köpfe aus dem privaten, öffentlichen und staatlichen Sektor zusammenbringen und ihre Stimmen in unserem unnachgiebigen Einsatz für die Gleichstellung der Geschlechter nicht nur in der Tschechischen Republik und Europa, sondern auf der ganzen Welt vereinen. Wir wissen, dass die Reduzierung der Ungleichheit die Wirtschaft ankurbelt und dauerhafte und robuste Gemeinschaften entwickelt, die allen Menschen – Frauen und Männern – die Möglichkeit gewähren, ihr Potenzial auszuschöpfen“, sagte Patrik Juránek, Gründer und CEO von Startup Disrupt.

Virginie Naigeon-Malek, Global Head of Sustainability and Social Impact bei Mary Kay Inc., war eine der Hauptrednerinnen zum Thema wirtschaftliche Teilhabe von Frauen. In ihrer Rede begründete sie die Einbeziehung von weiblichen Lieferanten von Dienstleistungen und Produkten in die globale Wertschöpfungskette als eine wirksame Strategie für Unternehmen, um nachhaltiges Wachstum und soziale Wirkung zu erzielen.

UN Women definiert geschlechtergerechte Beschaffung1 als „ die nachhaltige Auswahl von Dienstleistungen, Gütern oder öffentlichen Arbeiten von Unternehmen, die sich in Frauenhand befinden oder von Frauen geführt werden, sowie von Unternehmen, die geschlechtergerechte Richtlinien und Praktiken für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Lieferketten haben.“ In der Region Europa machen Frauen weniger als ein Drittel der Unternehmer aus. Studien zeigen, dass Frauen zwar nur die Hälfte des Investitionskapitals im Vergleich zu Männern erhalten, ihre Unternehmen aber doppelt so viel Umsatz für jeden investierten Dollar anbieten.2

„ In von Frauen geführte Unternehmen zu investieren und sie in die globale Lieferkette einzubeziehen, ist nicht nur richtig, sondern auch eine intelligente Maßnahme für Unternehmen. Wenn weibliche Lieferanten mehr Aufträge erhalten, profitieren ihre Familien, die lokalen Gemeinschaften und die nationalen Volkswirtschaften. Studien zeigen, dass Unternehmerinnen dazu neigen, bis zu 90 % ihrer Einkünfte in ihre Familien und Gemeinschaften zu reinvestieren, wodurch ein integratives Wirtschaftswachstum direkt mit Entwicklung verbunden ist. Unternehmerinnen müssen im Wettbewerb um Auftragsmöglichkeiten gleichberechtigt sein“, sagte Virginie Naigeon-Malek, Mary Kay Inc. Global Head of Sustainability and Social Impact.

Sehen Sie sich das Video an, um mehr über die Entschlossenheit von Mary Kay in Bezug auf Lieferantenvielfalt und -einbindung (Supplier Diversity & Inclusion, SDI) und geschlechtsspezifische Beschaffung zu erfahren.

„ Aufbauend auf dem Erfolg der Sustainable Future International Conference haben wir uns gefreut, erneut mit Startup Disrupt zusammenzuarbeiten, das das Thema Vielfalt ganz oben auf die globale Agenda setzt, den Dialog zwischen allen Beteiligten fördert und unsere Gemeinschaften einbindet. Wir müssen alle gemeinsam mit einer innovativen Denkweise arbeiten, um Hindernisse für die Selbstbestimmung und Gleichberechtigung von Frauen zu beseitigen“, sagte Edita Szaboova, General Manager von Mary Kay Tschechien und der Slowakei.

Wussten Sie schon?

Weltweit ist 1 von 3 Unternehmen im Besitz von Frauen.

Doch im Durchschnitt erhalten Unternehmen, die von Frauen geführt werden, weltweit weniger als 1 % aller Beschaffungsausgaben von großen Unternehmen und Regierungen.

Schätzungen zufolge managen die Einkaufsabteilungen der Unternehmen durchschnittlich 64 Prozent der gesamten Unternehmensausgaben.

Quelle: Vazquez, E.A & A.J. Sherman. (2013). Buying for Impact: How to Buy from Women and Change the World. Charleston, South Carolina: Advantage.

ÜBER MARY KAY

Als eines der Originale, die die gesellschaftliche Mauer durchbrachen, gründete Mary Kay Ash 1963 ihr Traumunternehmen für Schönheitspflege mit einem einzigen Ziel: das Leben von Frauen zu bereichern. Dieser Traum hat sich zu einem Multimilliarden-Dollar-Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Vertriebsmitarbeitern in fast 40 Ländern entwickelt. Als Unternehmen zur Förderung des Unternehmertums hat sich Mary Kay der Entschlossenheit verschrieben, Frauen auf ihrem Weg über Bildung, Mentorenschaft, Interessenvertretung, Networking und Innovation zu unterstützen. Mary Kay hat es sich zur Aufgabe gemacht, in die Wissenschaft hinter der Schönheit zu investieren und modernste Hautpflegeprodukte, Farbkosmetik, Nahrungsergänzungsmittel und Düfte herzustellen. Mary Kay setzt sich dafür ein, das Leben von heute für ein nachhaltiges Morgen zu bereichern, und arbeitet mit Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen, die sich auf die Förderung von Spitzenleistungen in der Wirtschaft, die Unterstützung der Krebsforschung, die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, den Schutz von Überlebenden häuslicher Gewalt, die Verschönerung unserer Gemeinschaften und die Ermutigung von Kindern, ihren Träumen nachzustreben, konzentrieren. Erfahren Sie mehr unter marykayglobal.com, finden Sie uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn, oder folgen Sie uns auf Twitter.

ÜBER STARTUP DISRUPT

Startup Disrupt wurde 2020 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen und Tech-Disruptoren dabei zu helfen, die "alte" Denkweise in Branchen, Produkten und Dienstleistungen zu verändern. Wir sind eine zukunftsorientierte Gruppe von begeisterten Startup-Enthusiasten, die einer neuen Generation von Startup-Gründern, Ingenieuren, Entwicklern, Tech-Innovatoren und anderen zum Erfolg verhelfen wollen. Das Ziel von Startup Disrupt ist es, eine Startup-Plattform zu werden, die Unternehmern, Startup-Gründern, Technologie-Innovatoren und Startup-Gemeinschaften auf der ganzen Welt Wissen, Inspiration und Verbindungen zur Verfügung stellt. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte https://www.startupdisrupt.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.