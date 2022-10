Wsparcie Rimini Street dla Oracle umożliwia firmie Southern Cross Electrical Engineering sfinansowanie rozwoju świadczonych usług biznesowych i zwiększenie dostępnego personelu

SYDNEY i AUCKLAND, Nowa Zelandia--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce, ogłosił dzisiaj, że firma Southern Cross Electrical Engineering (SCEE) zmieniła dotychczasowego dostawcę usług wsparcia rozwiązań Oracle na Rimini Street. Umowa zapewnia SCEE lepsze serwisowanie obsługiwanych aplikacji Oracle w okresie rozwoju działalności biznesowej, a zarazem w kontekście obserwowanego w całej branży niedoboru wykwalifikowanych pracowników segmentu IT.

Wsparcie Rimini Street oznacza również możliwość uwolnienia środków finansowych i zasobów informatycznych SCEE w celu skupienia uwagi na projektach innowacji i transformacji przyczyniających się do poprawy wydajności i konkurencyjności całej organizacji.

– Inwestycja w oprogramowanie dla firm powinna nadać impuls działalności przedsiębiorstwa, a nie powstrzymywać je od działania – powiedział Daniel Benad, wiceprezes grupy i dyrektor generalny Rimini Street na region Oceanii. – Niestety dla wielu organizacji coroczne koszty konserwacji u dostawcy oznaczają nie tylko istotny wydatek, ale również uszczuplenie cennych zasobów wewnętrznych. Te dwa czynniki przyczyniają się do hamowania innowacji w firmach na całym świecie, a przecież serwisowanie i wsparcie powinny przynosić całkowicie przeciwny efekt, zapewniając firmom elastyczność i czas na strategiczne opracowanie inteligentnej ścieżki dalszych działań.

SCEE jest wiodącym dostawcą usług elektrycznych, komunikacyjnych, konserwacyjnych i świadczonych w zakresie oprzyrządowania, prowadzącym działalność w Australii od 1978 r. Organizacja obejmuje jednostki gospodarcze i przedsiębiorstwa przejęte z dziedziny infrastruktury komercyjnej, wydobywczej, przemysłowej, komunalnej, transportowej i energetycznej, których głównym celem jest obniżanie emisyjności. Jednostki te wykorzystują wzajemne umiejętności i systemy, mając na celu międzybranżowe partnerstwo na rzecz poprawy wydajności. Funkcją działu ICT grupy jest upraszczanie wykorzystywanych systemów i procesów w różnych jednostkach oraz zapewnienie optymalizacji współpracy.

SCEE wykorzystuje współdzieloną platformę usługową do optymalizacji kosztów i wartości

Dotychczas firma SCEE wykorzystywała aplikacje Oracle jako współdzieloną platformę technologiczną, jednak ponosiła wysokie koszty wsparcia oprogramowania u dostawcy i była zmuszona do nadmiernego angażowania wewnętrznych zasobów informatycznych do zarządzania platformą. Ponadto dostawca oprogramowania wymagał obowiązkowej, kosztownej, a przy tym zbędnej aktualizacji w celu zachowania pełnego poziomu wsparcia pomimo stabilnej pracy aktualnej, sprawdzonej wersji oprogramowania używanego przez SCEE, spełniającej potrzeby firmy.

– Roczne wsparcie i serwisowanie w Oracle okazało się po prostu zbyt kosztowne, a różne niuanse utrudniały wewnętrzne zarządzanie aplikacjami. Nie spełniało to naszych potrzeb – powiedział Imre Szabo, dyrektor ds. ICT grupy SCEE.

Wobec braku dostępności zasobów wewnętrznych firma SCEE nie była w stanie skoncentrować się na strategii dotyczącej budowy platformy aplikacji biznesowych sprzyjającej współpracy oraz optymalizującej wydajność i produktywność w całej grupie. SCEE pragnęła znaleźć sposób na uniknięcie kosztownej aktualizacji przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów rocznego serwisowania i wysiłków wewnętrznego zespołu IT w celu utrzymania płynnej i niezawodnej pracy systemu.

Firma zaczęła rozglądać się za rozwiązaniami oferowanymi przez innych dostawców i ostatecznie wybrała Rimini Street do przejęcia zadań serwisowania i wsparcia obsługiwanych aplikacji Oracle.

„Pięciogwiazdkowe” wsparcie wraz z dodatkowymi środkami i zasobami przyczyniają się do przyspieszenia transformacji

Każdy klient Rimini Street korzysta z elastycznego modelu wsparcia oprogramowania dla firm na szczeblu premium, w tym wiodącej w branży umowy o gwarantowanym poziomie usług, zakładającej 10-minutowy czas reakcji w przypadku wszystkich krytycznych przypadków zaklasyfikowanych jako Priorytet 1. Wszystkim klientom przypisywany jest również inżynier podstawowego wsparcia, średnio o 20-letnim doświadczeniu w dziedzinie oprogramowania dla firm, którego pracę wspiera zespół inżynierów funkcjonalnych i technicznych. Ponadto Rimini Street oferuje wsparcie obecnych aplikacji Oracle posiadanych przez SCEE po upływie terminu wsparcia narzuconego przez dostawcę oprogramowania.

– Przejście do Rimini Street umożliwiło nam poprawę usług biznesowych, nakładów pracy i procesów oraz wyeliminowało konieczność wdrożenia kosztownej i niepotrzebnej aktualizacji wersji oprogramowania Oracle, która w pełni odpowiada naszym potrzebom – powiedział Szabo. – Teraz nasz kluczowy personel może zająć się lukami w zakresie zaopatrzenia, rozliczeń czy hotdeskingu i poszukiwaniami innowacyjnych form doskonalenia sposobów prowadzenia naszej działalności.

Obecnie zespół SCEE zyskał dodatkowy czas w ciągu dnia oraz niezbędne środki finansowe, aby móc skupić się na strategicznych inicjatywach biznesowych, w tym przejściu na hybrydową usługę w chmurze, która ułatwi współpracę wielu jednostek organizacyjnych SCEE i usprawni ich działalność. Ponadto SCEE otrzymuje wsparcie na wyższym poziomie na każde dokonywane zgłoszenie.

– Dział IT sporządza niezależne recenzje z każdego zamkniętego zlecenia wsparcia i prawie zawsze ocenia je na pięć gwiazdek – powiedział Szabo. – Przejście na wsparcie zewnętrznego dostawcy nie miało na celu jedynie ograniczenia kosztów, ale również zmniejszenie wysiłku, z jakim wiązały się kontakty z dostawcą oprogramowania. Rimini Street może poszczycić się doskonałą reputacją pod względem niezrównanej obsługi, a zarazem niezwykle łatwej współpracy. Nasze dotychczasowe doświadczenia potwierdzają zasadność tej renomy.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka notowana w indeksie Russell 2000®, jest globalnym dostawcą oprogramowania dla firm i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultra-responsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji oraz uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd niemal 4800 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia oprogramowania dla firm i dostawcę usług. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu @riministreet na Twitterze oraz na stronach Rimini Street na Facebooku i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi zawarte w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje”, „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. ilość i harmonogram wykupów, jeśli będą realizowane, w ramach naszego programu wykupu akcji oraz naszą zdolność do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu, wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z naszą działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z likwidacją LIBOR i przejściem na jakiekolwiek inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej, czas trwania pandemii COVID-19 i związane z nią skutki gospodarcze, operacyjne i finansowe dla naszej działalności oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na dalsze trwanie pandemii, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich gospodarczych trendów recesyjnych, w tym inflację, wzrost stóp procentowych i zmiany kursów walutowych, a także zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz branże, w których prowadzą działalność nasi klienci, rozwój zarządzania oprogramowaniem dla firm i struktury wsparcia na rzecz naszych obecnych i przyszłych klientów oraz zdolność spółki do pozyskiwania i zatrzymywania klientów oraz dalszego powiększania istniejącej bazy klientów, katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych obecnych lub przyszłych klientów, w tym akty terroryzmu i działania geopolityczne dotyczące danego regionu międzynarodowego, niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych lub nowych postępowań sądowych i związane z tym koszty, konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych, wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności, w tym w ramach naszego instrumentu kredytowego, naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową i naszą zdolność do rozwiązywania wszelkich zidentyfikowanych istotnych problemów w zakresie naszej kontroli wewnętrznej, zmiany w przepisach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki naszych stanowisk podatkowych, lub niezdolność ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe, konkurencyjną działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny, trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu, przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym oferty usług zarządzania aplikacjami (Application Management Services) oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości, utratę jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street, naszą zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników, niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street, wpływ trendów sezonowych na wyniki z działalności, w tym cykli przedłużenia umów dla usług wsparcia dostawcy oprogramowania i usług zarządzanych, naszą zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów informatycznych i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów oraz zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych, a także ryzyka omawiane w rozdziałach pt. „Czynniki ryzyka” i „Oświadczenia ostrzegawcze dotyczące wypowiedzi prognozujących” w Sprawozdaniu kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 3 sierpnia 2022 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania roczne na formularzu 10-K, Sprawozdania kwartalne na formularzu 10-Q i Sprawozdania bieżące na formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń oraz opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2022 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.