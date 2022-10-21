Rimini Street的甲骨文支援服務使Southern Cross Electrical Engineering能夠為業務服務的拓展提供資金和人員

雪梨和紐西蘭奧克蘭--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品的領先協力廠商支援供應商和和Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今天宣布，Southern Cross Electrical Engineering (SCEE)已經選擇Rimini Street為其甲骨文應用軟體提供支援。該協議使SCEE能夠在業務擴張期間和產業IT技能普遍短缺的情況下更好地維護其甲骨文應用軟體。

此外，Rimini Street的支援也釋放了SCEE的預算和IT資源，從而專注於創新和轉型專案，此舉將提高整個組織的效率和競爭力。

Rimini Street集團副總裁兼大洋洲區域總經理Daniel Benad表示：「企業軟體的相關投資應該推動企業向前發展，而不是成為阻力。遺憾的是，許多組織面臨的供應商年度維護費不僅高昂，而且還消耗了寶貴的內部資源。這兩個因素共同限制了全球企業的創新，而維護和支援本應起到促進作用，為企業提供靈活性和時間來策略性地開發他們的智慧發展之路。」

SCEE是一家領先的電氣、儀器、通訊和維護服務公司，自1978年以來一直在澳洲營運。該組織由業務部門和所併購的部門組成，涵蓋商業、採礦、工業、公用事業、運輸和能源基礎建設，並以脫碳作為業務重點。這些部門相互利用技能和系統，目的是建立跨業務部門的合作關係來提高效率。集團的ICT職能部門致力於簡化不同業務部門採用的系統和流程，並最佳化合作。

SCEE利用共用服務平臺來最佳化成本和價值

SCEE依靠甲骨文應用軟體作為共享技術平臺，但該公司支付了昂貴的供應商軟體支援成本，並需要大量的內部IT資源來管理該平臺。此外，軟體供應商曾要求進行強制性的、昂貴的、不必要的升級才能提供全面支援，但SCEE目前的版本是穩定和成熟的，並且可滿足其需求。

SCEE集團ICT經理Imre Szabo表示：「甲骨文的年度支援和維護費用太高，而且各種細微差別使得應用軟體難以進行內部管理——這不是我們想要的結果。」

SCEE缺乏可用的內部資源，無法專注於策略，即建立一個業務應用程式平臺來促進整個集團的合作並最佳化效率和生產力。SCEE希望找到一種方法來避免昂貴的升級，同時減少年度維護的成本，並減輕IT團隊保持系統順利和可靠執行的工作量。

該公司開始尋找協力廠商選擇，並求助於Rimini Street來接管甲骨文應用軟體的維護和支援服務。

「五星」級支援釋放預算和資源，幫助加速轉型

每個Rimini Street的客戶都受惠於公司靈活的尊榮級企業軟體支援模式，包括產業領先的服務層級協定，即對所有一級優先(Priority 1)重大問題的回應時間不到10分鐘。所有客戶還被分配一名平均擁有20年企業軟體經驗的首席支援工程師，並由一個功能和技術工程師團隊作為後盾。此外，Rimini Street可以在供應商規定的支援期限之後繼續為SCEE當前的甲骨文應用軟體提供支援。

Szabo表示：「移轉到Rimini Street使我們能夠改善業務服務、工作負載和流程，並確保我們避免對契合需求的甲骨文軟體進行昂貴和不必要的升級。我們的核心人才如今可以解決採購、開票或辦公桌共用方面的低效率問題，並研究創新的方法來改善業務運作方式。」

SCEE的團隊如今有了額外的時間和預算專注策略業務措施，包括轉向混合雲服務，使SCEE的多個業務部門更容易協作和運作。此外，SCEE每次發起支援工單後都能享受到卓越的服務。

Szabo表示：「IT部門為每張結案的支援工單留下了獨立的評價，幾乎都是五星級。改用協力廠商支援不僅僅是為了降低成本，也是為了減少與軟體供應商打交道的精力。Rimini Street在提供卓越服務方面具有很好的聲譽，同時也非常容易合作。我們迄今為止與他們的合作經歷就是對其聲譽的良好證明。」

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是一家羅素2000 (Russell 2000®)指數成分公司，也是全球領先的企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品協力廠商支援服務的主要供應商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用程式管理和支援服務，能夠讓企業軟體授權使用者節省大量的成本，釋放資源用於創新，並實現更好的業績。如今，來自各行各業超過4,200家的財星500大公司、財星全球百大公司、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用程式企業軟體產品和服務提供者。如需詳情，請造訪http://www.riministreet.com，透過@riministreet 在Twitter上關注我們，並透過Facebook和LinkedIn掌握我們的最新動態。(IR-RMNI)

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些聲明並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下字詞：「可能」、「應」、「會」、「計畫」、「打算」、「預期」、「認為」、「估計」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「繼續」、「未來」、「將」、「預計」、「展望」或其他類似字詞、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長動議和我們關於此等動議投資的預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理階層當前的預期，並非是對實際業績的預測，也不是歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於，股票回購計畫（如有）下的回購數額和時間，以及透過該計畫提高股東價值的能力；信貸安排持續債務服務義務以及金融和營運契約對公司業務和相關利率風險的影響，包括LIBOR中斷和向任何其他利率基準轉換的不確定性；新冠疫情的持續時間和疫情對公司業務的經濟、營運和財務影響，以及政府當局、客戶或其他方面為應對新冠疫情所採取的措施；Rimini Street營運業務環境的變化，包括任何經濟衰退趨勢的影響，如通膨、利率上升和外匯匯率變化，以及影響Rimini Street所在產業和我們客戶所在產業的一般性金融、經濟、法規和政治條件；我們的客戶和潛在客戶面臨的企業軟體管理和支援環境的演變，以及我們吸引和留住客戶並進一步滲透我們客戶群的能力；擾亂公司、公司現有或潛在客戶業務的災難性事件，包括恐怖主義和專門針對某個國際區域的地緣政治行動；待決訴訟或任何新訴訟辯護方面的不利進展和與之相關的費用；以有利條款募集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及我們能否從營運中產生現金流，以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金；我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性要求，包括公司信貸安排下現金和現金等價物的充足性；維持財務報告內部控制系統有效性的能力，以及公司補救內部控制中任何已發現重大漏洞的能力；政府法律和法規的變化，包括稅法的變化或我們所採取的稅收狀況的不利結果，或我們未能為稅務事件建立足夠的準備金；競爭產品和定價活動；管理獲利性成長的挑戰；客戶採用我們的產品和服務的情況，包括Application Management Services (AMS)產品以及我們預計將於未來推出的其他產品和服務；Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員；我們吸引和留住合格員工和關鍵人員的能力；Rimini Street股本證券長期價值存在不確定性；季節性趨勢對我們經營結果的影響，包括供應商提供的軟體支援和管理服務的合約續簽週期；我們能否防止未經授權人員存取我們的資訊技術系統及其他網路安全威脅，保護員工和客戶的機密資訊，並遵守隱私和資料保護規定；以及Rimini Street於2022年8月3日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」及「關於前瞻性陳述的警告性聲明」項下所討論的內容，以及Rimini Street未來的Form 10-K年報、Form 10-Q季報和Form 8-K現狀報告以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件不時對此等內容的更新。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預計後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被看作代表Rimini Street在本新聞稿發布之日後任何日期的觀點。

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