Rimini Street-Support für Oracle ermöglicht Southern Cross Electrical Engineering die Finanzierung und personelle Erweiterung seiner Geschäftsdienstleistungen

SYDNEY und AUCKLAND, Neuseeland--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von Softwareprodukten und -dienstleistungen für Unternehmen, der führende Drittanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und ein Salesforce-Partner, gab heute bekannt, dass Southern Cross Electrical Engineering (SCEE) für den Support seiner Oracle-Anwendungen zu Rimini Street als Anbieter gewechselt ist. Die Vereinbarung ermöglicht SCEE eine bessere Wartung seiner Oracle-Anwendungen während seiner Geschäftsexpansion und inmitten eines branchenweiten IT-Fachkräftemangels.

Darüber hinaus konnte SCEE dank des Supports durch Rimini Street Budget- und IT-Ressourcen freisetzen, um sich auf Innovations- und Transformationsprojekte zu konzentrieren, die die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Organisation verbessern.

„Eine Investition in Unternehmenssoftware sollte ein Unternehmen nicht bremsen, sondern vorantreiben“, sagte Daniel Benad, Group Vice President und Regional General Manager, Oceania, Rimini Street. „Leider sind die jährlichen Wartungsgebühren der Anbieter für viele Unternehmen nicht nur teuer, sondern binden auch wertvolle interne Ressourcen. Diese beiden Faktoren hemmen die Innovation in Unternehmen auf der ganzen Welt, obwohl Wartung und Support das Gegenteil bewirken und den Unternehmen die Flexibilität und Zeit verschaffen sollten, ihren intelligenten Weg in die Zukunft strategisch zu entwickeln.“

SCEE ist ein führendes Unternehmen für Elektro-, Mess-, Kommunikations- und Wartungsdienstleistungen, das seit 1978 in Australien tätig ist. Das Unternehmen umfasst Geschäftsbereiche und Akquisitionen in den Bereichen Handel, Bergbau, Industrie, Versorgungsunternehmen, Transport und Energieinfrastruktur, wobei der Schwerpunkt auf der Dekarbonisierung liegt. Diese Bereiche nutzen ihre Fähigkeiten und Systeme gemeinsam und streben eine unternehmensweite Partnerschaft zur Verbesserung der Effizienz an. Die ICT-Funktion des Konzerns soll die Systeme und Prozesse in den verschiedenen Bereichen vereinfachen und eine optimale Zusammenarbeit gewährleisten.

SCEE nutzt eine Shared-Service-Plattform zur Optimierung von Kosten und Wert

CEE verließ sich auf seine Oracle-Anwendungen als gemeinsame Technologieplattform, doch dem Unternehmen entstanden hohe Kosten für den Software-Support durch den Anbieter. Außerdem waren durch die Verwaltung der Plattform extrem viele interne IT-Ressourcen gebunden. Darüber hinaus verlangte der Softwareanbieter ein obligatorisches, teures und unnötiges Upgrade, um den vollen Support aufrecht zu erhalten, obwohl die aktuelle Version von SCEE stabil und bewährt war und die Anforderungen des Unternehmens erfüllte.

„Die jährlichen Kosten für Support und Wartung von Oracle waren einfach zu hoch, und die verschiedenen Nuancen machten es schwierig, die Anwendungen intern zu verwalten – das entsprach nicht unseren Anforderungen“, so Imre Szabo, Group ICT Manager, SCEE.

Ohne verfügbare interne Ressourcen war SCEE nicht in der Lage, sich auf seine Strategie zum Aufbau einer Plattform für Geschäftsanwendungen zu konzentrieren, die die Zusammenarbeit fördert und die Effizienz und Produktivität innerhalb der Gruppe optimiert. SCEE suchte nach einer Möglichkeit, ein kostspieliges Upgrade zu vermeiden und gleichzeitig sowohl die Kosten für die jährliche Wartung als auch den für einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb des Systems erforderlichen internen Arbeitsaufwand des IT-Teams zu reduzieren.

Das Unternehmen suchte nach Drittanbieter-Optionen und bot Rimini Street an, die Wartung und den Support seiner Oracle-Anwendungen zu übernehmen.

„Fünf-Sterne“-Support und zusätzliches Budget, Ressourcen zur Beschleunigung der Transformation

Jeder Kunde von Rimini Street profitiert von dem flexiblen Premium-Modell des Unternehmens für den Support von Unternehmenssoftware, einschließlich des branchenführenden Service Level Agreements mit Reaktionszeiten von 10 Minuten für alle kritischen Fälle der Priorität 1. Allen Kunden wird darüber hinaus ein Primary Support Engineer zugewiesen, der über durchschnittlich 20 Jahre Erfahrung mit Unternehmenssoftware verfügt und von einem Team aus funktionalen und technischen Entwicklern unterstützt wird. Darüber hinaus kann Rimini Street die aktuellen Oracle-Anwendungen von SCEE über die vom Hersteller vorgegebene Supportfrist hinaus unterstützen.

„Der Wechsel zu Rimini Street hat uns die Möglichkeit gegeben, unsere geschäftlichen Dienste, Arbeitslasten und Prozesse zu verbessern und sicherzustellen, dass wir kein teures und unnötiges Upgrade einer Oracle-Version vornehmen müssen, die bereits perfekt für unsere Bedürfnisse ist“, erklärte Szabo. „Unsere Mitarbeiter in Schlüsselpositionen können sich jetzt mit Ineffizienzen bei der Beschaffung, der Rechnungsstellung oder dem Hotdesking befassen und innovative Wege zur Verbesserung unserer Geschäftsabläufe suchen.“

Das Team von SCEE verfügt nun über die nötige Zeit und das Budget, um sich auf strategische Geschäftsinitiativen zu konzentrieren, einschließlich der Umstellung auf einen hybriden Cloud-Service, der die Zusammenarbeit der verschiedenen Geschäftsbereiche von SCEE und ihren Betrieb erleichtern wird. Darüber hinaus erhält SCEE jedes Mal einen hervorragenden Service, wenn Supportanfragen gestellt werden.

„Die IT-Abteilung gibt für jedes geschlossene Support-Ticket unabhängige Bewertungen ab, die fast ausschließlich aus fünf Sternen bestehen“, so Szabo weiter. „Bei der Umstellung auf Support durch einen Drittanbieter ging es nicht nur darum, die Kosten zu senken, sondern auch darum, den Aufwand für den Umgang mit dem Softwareanbieter zu reduzieren. Rimini Street genießt den Ruf, einen außergewöhnlichen Service zu bieten und gleichzeitig ein unglaublich umgänglicher Partner zu sein, und unsere bisherigen Erfahrungen bestätigen diesen Ruf.“

