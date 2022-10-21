Rimini Street將於2022年11月2日公佈2022年第三季財報

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品的第三方支援服務的主要提供者、Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq:RMNI)今天宣佈，公司將於2022年11月2日收盤後公佈收益報告。公司將在當日東部時間下午5點（太平洋時間下午2點）舉行電話會議和網路直播，討論2022年第三季的業績和前景。

會議的網路直播可在Rimini Street的投資人關係網站上觀看(https://investors.riministreet.com/news-events/events)。撥打電話參與者可致電(888) 999-2501或(848) 280-6480進入電話會議。會議結束後將提供網路直播的重播，有效期一年。

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是羅素2000 (Russell 2000®)指數成分公司，也是全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要提供商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用程式管理和支援服務，能夠讓企業軟體授權用戶節省大量的成本，釋出資源用於創新，並創造更好的業績。如今，來自各行各業超過4,800家的財星500大企業、財星全球100大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用企業軟體產品和服務提供者。查詢詳情，請造訪http://www.riministreet.com，透過@riministreet在Twitter上關注我們，並在Facebook和LinkedIn關注我們。(IR-RMNI)

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞語：「可能 」、「應 」、「會 」、「計畫 」、「打算 」、「預期 」、「認為 」、「估計 」、「預測 」、「潛在 」、「似乎 」、「尋求 」、「繼續 」、「未來 」、「將 」、「預計 」、「展望 」或其他類似詞語、短語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長動議和我們關於此等動議投資之預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理層目前的預期，並非是對實際業績的預測，也不是歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於：股票購回計畫（如有）下的購回數額和時間，以及透過該計畫提高股東價值的能力；信貸安排的持續債務服務義務以及金融和營運契約對公司業務和相關利率風險的影響，包括LIBOR中斷和轉換至任何其他利率基準的不確定性；新冠疫情的持續時間和疫情對公司業務的經濟、營運和財務影響，以及政府當局、客戶或其他方面為應對持續的新冠疫情所採取的措施；Rimini Street經營業務環境的變化，包括任何經濟衰退趨勢的影響，如通貨膨脹、利率上升和外匯匯率變化，以及影響Rimini Street所在行業和我們客戶所在行業的一般性金融、經濟、監管和政治狀況；我們的客戶和潛在客戶面臨的企業軟體管理和支援環境的演變，以及我們吸引和留住客戶並進一步滲透我們客戶群的能力；擾亂公司、公司現有或潛在客戶業務的災難性事件，包括恐怖主義和專門針對某個國際區域的地緣政治行動；待決訴訟或任何新訴訟的不利進展和與之相關的費用；以有利條款籌集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及我們能否從營運中產生現金流，以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金；我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性要求，包括公司信貸安排下現金和現金等價物的充足性；維持財務報告內部控制系統有效性的能力，以及公司補救內部控制中任何已發現重大漏洞的能力；政府法律和法規的變化，包括稅法的變化或我們所採取的稅務狀況的不利結果，或我們未能為稅務事件建立足夠的準備金；競爭產品和定價活動；管理獲利性成長的挑戰；客戶採用我們的產品和服務的情況，包括Application Management Services (AMS)產品以及我們預計將於未來推出的其他產品和服務；Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員；我們吸引和留住合格員工和關鍵人員的能力；Rimini Street股本證券長期價值存在不確定性；季節性趨勢對我們經營業績的影響，包括供應商提供的軟體支援和管理服務的續約週期；我們能否防止未經授權人員存取我們的資訊科技系統及其他網路安全威脅，保護員工和客戶的機密資訊，並遵守隱私和資料保護規定；以及Rimini Street於2022年8月3日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」及「關於前瞻性陳述的警示性聲明」項下所討論的內容，以及Rimini Street未來的Form 10-K年報、Form 10-Q季報和Form 8-K現狀報告及公司向美國證券交易委員會遞交的其他文件中不時對此等內容的更新。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發佈之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預期後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Rimini Street在本新聞稿發佈之日後任何日期的觀點。

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