Triangle Communications和Mavenir宣布針對美國聯邦通訊委員會的「淘汰和替換」計畫部署首個網路

德州理查孫和蒙大拿州哈弗爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Mavenir是一家網路軟體供應商，致力於透過可在任何雲端上執行並改變世界連接方式的雲端原生軟體建置適用於未來需求的網路。公司今天宣布為Triangle Communications提供完全雲端原生的融合分封核心(Converged Packet Core)、開放無線接取網路(Open RAN)和符合O-RAN標準的無線單元(O-RU)，此舉將為蒙大拿州的居民提供增強的安全服務。

Mavenir執行長Pardeep Kohli表示：「我們非常高興能提供這一具有里程碑意義的端對端統包解決方案，所有產品都採用O-RAN介面，包括分封核心、RAN和O-RU——所有組件均可升級到5G。完成這些轉型對於當下的通訊服務提供者(CSP)至關重要，不僅能夠幫助他們保持競爭優勢，還可保障其關鍵通訊網路的安全。」

透過加入美國聯邦通訊委員會(FCC)的「淘汰和替換」(Rip and Replace)計畫，Triangle Communications正攜手Mavenir進行全面的網路轉型，替換那些對國家安全構成威脅的供應商設備和服務。Mavenir的融合分封核心、開放式RAN和O-RU部署為首個此類網路部署，符合《通訊網路安全信任法》規定的要求。Mavenir以統包方式，用總部設在美國的Mavenir的開放式網路基礎建設替換了美國和其他國家政府不信任的中國產網路元件。交付工作已在FCC的「淘汰和替換」計畫提供資金之前提前完成，確保蒙大拿州居民獲得安全可靠的網路接取。

Triangle Communications執行長Craig Gates表示：「Mavenir在分封核心、開放式RAN、O-RU和系統整合等方面擁有能力和專長，因此我們選擇了Mavenir，以快速滿足FCC『淘汰和替換』計畫的要求。我們深知在蒙大拿州等偏遠地區推展此項工作的挑戰性，正因如此，Mavenir的網路非常適合這個獨特的地區和客戶群。」

關於Mavenir：

Mavenir正在建構網路的未來並開拓先進技術。公司專注於實現自身願景：打造一種能夠在任何雲端上執行的軟體定義單一自動化網路。作為業界唯一一家端對端、雲端原生網路軟體供應商，Mavenir專注於改變世界連結方式，為逾120個國家的250多家通訊服務商和企業加速軟體網路轉型，這些服務商服務於全球50%以上的用戶。

www.mavenir.com

關於Triangle Communications

Triangle Telephone Cooperative (TTC)是一家由其成員擁有的公司。公司由蒙大拿州中部的農村居民於1953年3月24日在蒙大拿州哈弗爾市成立。

我們向蒙大拿州中部的居民提供電信服務，包括寬頻網路、本地和長途電話。我們的1.7萬多名用戶分散居住在加拿大與懷俄明州邊境沿線（面積超過2.3萬平方英里）的16個縣。我們透過各種獎學金、補助金和貸款扶持我們的社區、企業和當地青年，幫助該地區長期繁榮發展，為此我們倍感自豪。

www.itstriangle.com

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