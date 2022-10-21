Triangle Communications和Mavenir宣布面向美国联邦通信委员会的“淘汰和替换”计划部署首个网络

得州理查森和蒙大拿州哈弗尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Mavenir是一家网络软件提供商，致力于通过可在任何云上运行并改变世界连接方式的云原生软件构建面向未来的网络。公司今天宣布为Triangle Communications提供完全云原生的融合分组核心(Converged Packet Core)、开放无线接入网络(Open RAN)和符合O-RAN标准的无线单元(O-RU)，此举将为蒙大拿州的居民提供增强的安全服务。

Mavenir首席执行官Pardeep Kohli表示：“ 我们非常高兴能提供这一具有里程碑意义的端到端统包解决方案，所有产品都基于O-RAN接口，包括分组核心、RAN和O-RU——所有组件均可升级到5G。完成这些转型对于当下的通信服务提供商(CSP)至关重要，不仅能够帮助他们保持竞争优势，还可保障其关键通信网络的安全。”

通过加入美国联邦通信委员会(FCC)的“淘汰和替换”(Rip and Replace)计划，Triangle Communications正携手Mavenir进行全面的网络转型，替换那些对国家安全构成威胁的供应商设备和服务。Mavenir的融合分组核心、开放式RAN和O-RU部署为首个此类网络部署，符合《安全可信通信网络法案》规定的要求。Mavenir以统包方式，用总部设在美国的Mavenir的开放式网络基础设施替换了美国和其他国家政府不信任的中国产网络组件。交付工作已在FCC的“淘汰和替换”计划提供资金之前提前完成，确保蒙大拿州居民获得安全可靠的网络接入。

Triangle Communications首席执行官Craig Gates表示：“ Mavenir在分组核心、开放式RAN、O-RU和系统集成等方面拥有能力和专长，因此我们选择了Mavenir，以快速满足FCC‘淘汰和替换’计划的要求。我们深知在蒙大拿州等偏远地区开展此项工作的挑战性，正因如此，Mavenir的网络非常适合这个独特的地区和客户群。”

关于Mavenir：

Mavenir正在构建网络的未来并开拓先进技术。公司专注于实现自身愿景：打造一种能够运行在任何云上的基于软件的单一自动化网络。作为业界唯一一家端到端、云原生网络软件提供商，Mavenir专注于改变世界连结方式，为逾120个国家的250多家通信服务商和企业加速软件网络转型，这些服务商服务于全球50%以上的用户。

www.mavenir.com

关于Triangle Communications

Triangle Telephone Cooperative (TTC)是一家由其成员拥有的公司。公司由蒙大拿州中部的农村居民于1953年3月24日在蒙大拿州哈弗尔市成立。

我们向蒙大拿州中部的居民提供电信服务，包括宽带互联网、本地和长途电话。我们的1.7万多名用户分散居住在加拿大与怀俄明州边境沿线（面积超过2.3万平方英里）的16个县。我们通过各种奖学金、补助金和贷款扶持我们的社区、企业和当地青年，帮助该地区长期繁荣发展，为此我们倍感自豪。

www.itstriangle.com

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