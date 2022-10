Triangle Communications e Mavenir anunciam primeira rede implantada para Rip and Replace da FCC

RICHARDSON, Texas & HAVRE, Montana--(BUSINESS WIRE)--Mavenir, o provedor de software de rede que vem construindo o futuro das redes com software nativo de nuvem com execução em qualquer nuvem e transforma o modo como o mundo se conecta, anunciou hoje o surgimento de um núcleo de pacote convergente totalmente nativo de nuvem, rede de acesso de rádio aberta (Open RAN) e unidades de rádio compatíveis com O-RAN (O-RUs) para Triangle Communications, que irão possibilitar um melhor serviço com segurança aos moradores de Montana.

" Temos muito prazer em entregar esta solução completa de ponta a ponta com todos os produtos baseados em interfaces O-RAN, incluindo Packet Core, RAN e O-RUs, incluindo todos os componentes atualizáveis para 5G", disse o diretor executivo da Mavenir, Pardeep Kohli. " Estas transições são vitais aos provedores de serviços de comunicação (CSPs) de hoje, a fim de manter sua vantagem competitiva e garantir a segurança de suas redes de comunicação essenciais."

A Triangle Communications está passando por uma transformação completa de rede com a Mavenir, como parte do programa Rip and Replace da Comissão Federal de Comunicações (Federal Communications Commission - FCC), substituindo equipamentos e serviços de fornecedores que representam uma ameaça à segurança nacional. A implantação do Converged Packet Core, Open RAN e O-RU da Mavenir é a primeira rede deste tipo, alinhada aos requisitos definidos pela Lei de Telecomunicações Seguras e Confiáveis. A Mavenir substituiu em uma base completa os componentes de rede chineses não confiáveis pelo governo dos EUA e outros, pela infraestrutura de rede aberta da Mavenir, com sede americana. A entrega foi concluída antes do financiamento do Rip and Replace da FCC, garantindo que os moradores de Montana tenham acesso seguro e confiável.

" Selecionamos a Mavenir por sua capacidade e experiência em Core, Open RAN, O-RUs e integração de sistemas, para satisfazer com rapidez os requisitos do Rip and Replace da FCC", disse Craig Gates, diretor executivo da Triangle Communications. " Compreendemos os desafios de trabalhar em áreas remotas, como Montana, sendo por isto que a rede da Mavenir foi perfeita para esta área e base de clientes exclusivas."

Sobre a Mavenir

A Mavenir está construindo o futuro de redes, sendo pioneira em tecnologia avançada, com foco na visão de uma única rede automatizada com base em software executado em qualquer nuvem. Como único provedor de software de rede nativo de nuvem de ponta a ponta do setor, a Mavenir visa transformar o modo como o mundo se conecta, ao acelerar a transformação da rede de software a mais de 250 provedores de serviços de comunicação e empresas em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes em todo o mundo.

www.mavenir.com

Sobre a Triangle Communications

A Triangle Telephone Cooperative (TTC) é uma empresa de propriedade de seus membros. A cooperativa foi constituída em 24 de março de 1953 em Havre, Montana, por moradores rurais de Central Montana.

Fornecemos serviços de telecomunicações, incluindo Internet de banda larga, telefonia local e de longa distância aos moradores de Central Montana. Nossos mais de 17.000 assinantes vivem em partes dos 16 condados, da fronteira com o Canadá à divisa com Wyoming, em mais de 23.000 milhas quadradas. Também estamos muito orgulhosos de dar suporte a nossas comunidades, empresas e jovens da área com várias bolsas de estudo, subsídios e empréstimos, a fim de ajudar a manter esta área prosperando.

www.itstriangle.com

