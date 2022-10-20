南卡羅萊納州，斯帕坦堡市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊) -- 多元化跨國製造商美利肯公司（Milliken & Company）宣佈，其科學基礎淨零目標已獲得聯合國支持的科學碳目標倡議（SBTi）批准。SBTi倡議由多家國際組織聯合發起，致力於協助各個企業設定符合氣候科學、與《巴黎協定》一致的減排目標。

「永續發展是美利肯公司的核心價值」，美利肯公司總裁兼執行長Halsey Cook表示，「氣候變遷讓社區、公司乃至我們的地球都面臨威脅。現在必須採取有效行動了，刻不容緩。」

根據SBTi的計算，承諾依據氣候科學進行減排的公司總市值目前達到38兆美元，占全球經濟的三分之一。美利肯是全球首批達成經認證的科學淨零目標的50家公司之一，也是根據2021年SBTi企業淨零標準做出淨零承諾的1300多家公司之一。在美利肯全球總部所在的南卡羅萊納州，美利肯是第一家獲得批准的公司。

「並非所有淨零目標都是一致的，這就是為什麼美利肯承諾以2018年為基準年、到2050年達成全價值鏈真正的溫室氣體淨零排放」，美利肯總法律顧問兼永續發展主管Kasel Knight表示，「透過與SBTi的合作，我們的淨零承諾以及我們獲得批准的近期和長期目標，都得到了全球最科學手段的充分驗證。」

Cook總結道：「我們為美利肯在這項事業中的領先地位深感驕傲。我們的目標鼓舞著我們逾8000人的團隊不斷努力去降低風險、減少環境影響、提升工作效率、控制成本並探索交付產品的新方法。」

關於美利肯

美利肯公司是全球製造業領導者，專注於材料科學，致力於在現今創造未來的突破性成果。從業界領先的分子到永續的創新，美利肯打造改善人們生活的產品，並為其客戶和社區提供解決方案。公司擁有數千項專利和一系列應用於紡織、地面材料、化學品和醫療保健業務的產品組合，透過誠信經營和精益求精，為全世界帶來積極的影響並世代相傳。在milliken.com以及Facebook、Instagram、LinkedIn和Twitter上發現美利肯的更多奇思妙想和富於啟發性的解決方案。

關於科學碳目標倡議

科學碳目標倡議（SBTi）是一個全球性組織，致力於協助企業根據最新的氣候科學制定富有雄心的減排目標。SBTi專注於推動全球企業在2030年前將排放量減半，在2050年前達成淨零排放。這項倡議由全球環境資訊研究中心（CDP）、聯合國全球契約（UNGC）、世界資源研究所（WRI）和世界自然基金會（WWF）聯合發起，也是全球商業氣候聯盟（We Mean Business Coalition）的承諾之一。

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