南卡罗来纳州，斯帕坦堡市--(BUSINESS WIRE)--多元化跨国制造商美利肯公司（Milliken & Company）宣布，其基于科学的净零目标已获得联合国支持的科学碳目标倡议（SBTi）批准。SBTi倡议由多家国际组织联合发起，致力于帮助各个企业设定符合气候科学、与《巴黎协定》一致的减排目标。

“可持续发展是美利肯公司的核心价值，”美利肯公司总裁兼首席执行官Halsey Cook表示，“气候变化让社区、公司乃至我们的地球都面临威胁。现在必须采取有效行动了，刻不容缓。”

根据SBTi的计算，承诺基于气候科学进行减排的公司总市值目前达到了38万亿美元，占全球经济的三分之一。美利肯是全球首批实现经认证的科学净零目标的50家公司之一，也是根据2021年SBTi企业净零标准做出净零承诺的1300多家公司之一。在美利肯全球总部所在的南卡罗来纳州，美利肯是第一家获得批准的公司。

“并非所有净零目标都是一致的，这就是为什么美利肯承诺以2018年为基准年、到2050年实现全价值链真正的温室气体净零排放，”美利肯总法律顾问兼可持续发展主管Kasel Knight表示，“通过与SBTi的合作，我们的净零承诺以及我们获得批准的近期和长期目标，都得到了全球范围内最科学手段的充分验证。

Cook总结道:“我们为美利肯在这项事业中的领先地位深感骄傲。我们的目标鼓舞着我们逾8000人的团队不断努力去降低风险、减少环境影响、提升工作效率、控制成本并探索交付产品的新方法。”

关于美利肯

美利肯公司是全球制造业领导者，专注于材料科学，致力于在当下创造面向未来的突破性成果。从行业领先的分子到可持续的创新，美利肯打造改善人们生活的产品，并为其客户和社区提供解决方案。公司拥有数千项专利和一系列应用于纺织、地面材料、化学品和医疗保健业务的产品组合，通过诚信经营和精益求精，为全世界带来积极的影响并世代相传。在milliken.com以及Facebook、Instagram、LinkedIn和Twitter上发现美利肯的更多奇思妙想和富于启发性的解决方案。

关于科学碳目标倡议

科学碳目标倡议（SBTi）是一个全球性组织，致力于协助企业根据最新的气候科学制定富有雄心的减排目标。SBTi专注于推动全球企业在2030年前将排放量减半，在2050年前实现净零排放。这项倡议由全球环境信息研究中心（CDP）、联合国全球契约（UNGC）、世界资源研究所（WRI）和世界自然基金会（WWF）联合发起，也是全球商业气候联盟（We Mean Business Coalition）的承诺之一。