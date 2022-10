Milliken & Company compromete-se com um futuro com zero emissões líquidas

Milliken CEO Halsey Cook shares the company's commitment to becoming net-zero by 2050.

Milliken CEO Halsey Cook shares the company's commitment to becoming net-zero by 2050.

SPARTANBURG, SC, EUA--(BUSINESS WIRE)--A diversificada fabricante global Milliken & Company anuncia que suas metas de zerar as emissões líquidas foram aprovadas pela iniciativa Science Based Targets (SBTi), apoiada pela ONU. A SBTi é um coletivo de organizações internacionais dedicadas a ajudar empresas a estabelecer metas de redução de emissões consistentes com a ciência climática e com o Acordo de Paris.

“Na Milliken, a sustentabilidade é um valor central”, explica Halsey Cook, presidente e CEO da Milliken & Company. “As mudanças climáticas estão colocando pressão sobre as comunidades, empresas e nosso planeta. A hora de tomar medidas significativas é agora.”

A SBTi calcula que as empresas comprometidas a reduzir as emissões de acordo com a ciência climática hoje representam US$ 38 trilhões — um terço — da economia global. A Milliken é uma das primeiras 50 empresas do mundo a atingir metas aprovadas de zero líquido com base científica e se junta a um grupo de mais de 1.300 empresas que assumiram compromissos de zero líquido usando o Padrão Zero Líquido Corporativo 2021 da SBTi. A Milliken é a primeira empresa a ser aprovada na Carolina do Sul, onde se localiza a sede global da Milliken.

“Nem todo zero líquido é igual, e é por isso que a empresa se compromete a realmente zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa em toda a cadeia de valor até 2050 a partir de um ano-base de 2018”, afirma Kasel Knight, diretora jurídica e chefe de sustentabilidade da Milliken. “Ao trabalhar com a SBTi, nosso compromisso com o zero líquido e nossas metas de curto e longo prazo aprovadas foram plenamente examinadas pela melhor ciência disponível em escala global.”

“Temos orgulho da liderança da Milliken nesse trabalho”, conclui Cook. “Nossas metas capacitam nossa equipe de mais de 8.000 pessoas para reduzir riscos, minimizar impactos, trabalhar com eficiência, controlar custos e identificar novas formas de entregar produtos.”

Sobre a Milliken

A Milliken & Company é uma fabricante líder global cujo foco na ciência dos materiais oferece os produtos revolucionários de amanhã, hoje. De moléculas líderes do setor a inovações sustentáveis, a Milliken cria produtos que melhoram a vida das pessoas e que oferecem soluções para seus clientes e comunidades. Por meio de milhares de patentes e um portfólio com aplicações nos negócios de têxteis, pisos, produtos químicos especializados e saúde, a empresa lança mão de um senso compartilhado de integridade e excelência para impactar positivamente o mundo por gerações. Descubra mais sobre as mentes curiosas e soluções inspiradas da Milliken em milliken.com e no Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter.

Sobre a iniciativa Science Based Targets

A iniciativa Science Based Targets (SBTi) é um órgão global que permite que empresas definam metas ambiciosas de redução de emissões de acordo com a ciência climática mais atual. Tem como foco acelerar empresas em todo o mundo para reduzir pela metade as emissões antes de 2030 e zerar as emissões líquidas antes de 2050. A iniciativa é uma colaboração entre o CDP, o Pacto Global das Nações Unidas, o World Resources Institute (WRI) e o World Wide Fund for Nature (WWF) e um dos compromissos da We Mean Business Coalition.