Milliken & Company si impegna per un futuro a zero emissioni

Milliken CEO Halsey Cook shares the company's commitment to becoming net-zero by 2050.

SPARTANBURG, S.C.--(BUSINESS WIRE)--Milliken & Company, produttore globale diversificato, annuncia che i suoi obiettivi netti a zero, basati su dati scientifici, sono stati approvati dall'ONU Science Based Targets initiative (SBTi). L'SBTi è un collettivo di organizzazioni internazionali che si occupa di aiutare le aziende a fissare obiettivi di riduzione delle emissioni coerenti con la scienza del clima e con l'Accordo di Parigi.

"In Milliken la sostenibilità è un valore fondamentale", afferma Halsey Cook, presidente e CEO di Milliken & Company. "Il cambiamento climatico sta mettendo sotto pressione le comunità, le aziende e il nostro pianeta. Il momento di intraprendere azioni significative è adesso".

SBTi calcola che le aziende che si sono impegnate a ridurre le emissioni in linea con la scienza climatica ora rappresentano 38.000 miliardi di dollari - un terzo dell'economia globale. Milliken è una delle prime 50 aziende a livello globale a raggiungere obiettivi netti zero approvati su base scientifica e si unisce a un gruppo di oltre 1.300 aziende che hanno assunto impegni netti zero utilizzando lo standard aziendale netti zero SBTi 2021. Milliken è la prima azienda ad aver ottenuto l'approvazione in South Carolina, dove si trova la sede centrale di Milliken.

"Non tutti i valori netti sono uguali, ed è per questo che Milliken si impegna a raggiungere un reale azzeramento delle emissioni di gas serra in tutta la catena del valore entro il 2050, a partire dall'anno di riferimento 2018", afferma Kasel Knight, consigliere generale e responsabile della sostenibilità di Milliken. "Lavorando con SBTi, il nostro impegno per l'azzeramento delle emissioni di gas serra, insieme alla nostra approvazione di obiettivi a breve e lungo termineè stata pienamente verificata dalla migliore scienza disponibile su scala globale".

"Siamo orgogliosi che Milliken sia alla guida di questo lavoro", conclude Cook. "I nostri obiettivi consentono al nostro team di oltre 8.000 persone di ridurre i rischi, minimizzare gli impatti, lavorare in modo efficiente, controllare i costi e identificare nuovi modi di fornire i prodotti."

